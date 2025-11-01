Nueva función de Pinterest usa IA para sugerir qué comprar según gustos y tendencias

Pinterest estrena nueva función con inteligencia artificial. (Foto: Pinterest)

Pinterest anunció el lanzamiento oficial de una nueva herramienta potenciada por inteligencia artificial que funcionará como asistente para ayudar a los usuarios a elegir productos, resolver dudas sobre estilo y tomar decisiones de compra dentro de la plataforma.

El sistema, llamado Pinterest Assistant, ya está disponible y está diseñado para ofrecer sugerencias personalizadas basadas en la estética individual de cada persona, con un foco especial en moda, estilo de vida y decoración.

De acuerdo con la compañía, el asistente está integrado directamente dentro de la experiencia de navegación y combina contenido guardado por el usuario con información generada a partir de modelos visuales avanzados, con el objetivo de facilitar recomendaciones inmediatas mientras se exploran Pines, tableros y collages.

Pinterest Assistant te ayudará elegir tu estilo con ayuda de la IA. (Foto: Pinterest)

La función permitirá que un usuario consulte ideas concretas para casos de uso específicos —por ejemplo, qué ponerse para un evento formal, cómo combinar prendas ya guardadas en tableros, o qué artículos son coherentes con cierta referencia estética— sin tener que salir de Pinterest ni buscar manualmente cada elemento dentro de la plataforma.

Cómo funciona y qué lo diferencia de un buscador convencional

El asistente no opera como un chatbot de texto genérico. Pinterest subrayó que la tecnología detrás de esta función se basa principalmente en un modelo de lenguaje visual que prioriza el entendimiento de imágenes, tendencias y estilos, en lugar de depender únicamente de procesamiento de texto tradicional.

Esto le permite interpretar estilos, comparar elementos y presentar resultados visuales ordenados que tienen coherencia conceptual. El usuario puede formular preguntas abiertas, activar el micrófono y describir lo que está buscando. En función de esa descripción, el sistema entregará propuestas de imágenes relevantes con capacidad para escucha y respuesta audible.

La empresa señaló que esta integración no solo amplía el concepto de “búsqueda multimodal”, sino que también hace que la navegación sea más parecida al asesoramiento humano que a una consulta tradicional en una caja de texto.

Recomendaciones que se ajustan a cada usuario

Otra característica clave es la personalización a partir del comportamiento histórico dentro de la plataforma. Pinterest aclaró que el sistema no parte de una base genérica, sino que analiza Pines guardados, tableros creados o collages propios y también contenidos relacionados de otras personas con gustos similares.

Desde el punto de vista de experiencia de usuario, el asistente podrá sugerir ropa, artículos decorativos o combinaciones completas, y en función de lo que el usuario tenga guardado o marcado, generará opciones que se pueden comprar directamente dentro de Pinterest.

Entre los ejemplos concretos mencionados se encuentran casos como:

Combinaciones de prendas ya guardadas para conformar un outfit completo

Sugerencias para elegir ropa de cama adecuada para clima frío

Ideas visuales para quienes buscan renovar su estilo

Enfoque generacional y apuesta comercial

De acuerdo con la red social, esta funcionalidad responde a un comportamiento creciente detectado sobre todo en usuarios más jóvenes, especialmente de la Generación Z, que utilizan Pinterest no solo para inspiración estética, sino también como un espacio de consulta previa a la compra.

Pinterest logo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La compañía explicó que el objetivo es acompañar todas las etapas del proceso: desde la idea hasta la decisión final de adquisición. Esto incluye navegación, inspiración, comparación visual, descubrimiento de productos y recomendación directa de artículos disponibles para la venta dentro de la plataforma.

Disponibilidad inmediata

Pinterest confirmó que la herramienta ya se encuentra desplegada y su uso no requiere procesos adicionales de activación. Se integra dentro de tableros, Pines y visualizaciones habituales, y se puede interactuar utilizando texto o voz.

La empresa afirmó que esta capa impulsada por IA permitirá que los usuarios no solo encuentren referencias estéticas con mayor rapidez, sino que también tomen decisiones concretas sobre qué comprar basándose en propuestas contextuales, personalizadas y ajustadas al estilo individual.