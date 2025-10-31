WhatsApp añade llaves de acceso para proteger tus conversaciones y copias de seguridad

WhatsApp incorpora llaves de acceso biométricas para proteger copias de seguridad y recuerdos digitales - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La protección de datos personales y recuerdos digitales en plataformas de mensajería se consolida como un aspecto clave en la vida cotidiana. WhatsApp ha anunciado la incorporación de llaves de acceso biométricas para asegurar las copias de seguridad de chats, sumando una nueva capa de seguridad que permitirá resguardar mensajes, fotos y archivos de manera más eficiente y accesible.

Hasta ahora, WhatsApp ya ofrecía cifrado de extremo a extremo para las copias de seguridad. La novedad reside en la posibilidad de utilizar huella dactilar, reconocimiento facial o el código de bloqueo de pantalla como métodos de autenticación.

Fotos de portada y privacidad avanzada: WhatsApp estrena perfiles personalizables para usuarios - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo activar la última actualización de WhatsApp

De este modo, la aplicación elimina la necesidad de memorizar contraseñas complejas o largas claves de cifrado, y ofrece una experiencia más inmediata de protección para el usuario. Según informó la propia compañía, la función estará disponible gradualmente.

Para activarla, basta con acceder a Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

El objetivo de WhatsApp es garantizar que los datos almacenados en la nube sean tan seguros como los mensajes que circulan en las conversaciones diarias. “Con solo un toque o una mirada”, indicaron en un comunicado desde la empresa, “la misma seguridad que protege tus chats y llamadas personales ahora también resguarda tus copias de seguridad, haciendo que estén siempre protegidas y privadas”.

De esta forma, se multiplica la protección tanto frente a robos como ante pérdidas o cambios de dispositivo móvil.

Qué otras novedades tiene la aplicación de WhatsApp

El acceso con código, huella o rostro transforma la experiencia de resguardo digital, facilitando la protección de chats, fotos y archivos personales almacenados en la nube - (Meta)

Junto a las mejoras en ciberseguridad, WhatsApp ha presentado nuevas opciones para personalizar los perfiles de usuario. Una de las funciones más relevantes será la posibilidad de añadir una foto de portada, una característica inspirada en redes sociales como Facebook y que busca enriquecer la experiencia visual y expresiva dentro de la aplicación.

Aunque esta opción estaba disponible hasta ahora solo para cuentas empresariales, la plataforma ha anunciado su pronta llegada para perfiles personales.

La función, actualmente en fase beta para dispositivos Android (versión 2.25.32.2) y en despliegue progresivo, permitirá a los usuarios cargar cualquier imagen de su galería o tomar una foto nueva. Esta portada aparecerá de manera destacada en la parte superior del perfil y en el menú de configuración, facilitando la edición y revisión visual.

WhatsApp apuesta así por mejorar la personalización, acercándose a los modelos ya aceptados en plataformas donde la identidad digital se refleja a través de imágenes y banners.

Las funciones avanzadas de personalización y la protección de información privada posicionan a WhatsApp como referente en tendencias de privacidad y diseño de plataformas de mensajería - (WhatsApp)

Desde el punto de vista de privacidad y gestión de la información personal, las fotos de portada incluirán controles específicos. El usuario podrá decidir si la imagen se mostrará a todos, solo a sus contactos o a nadie. En caso de preferir que la portada esté oculta temporalmente, bastará con seleccionar la opción de invisibilidad hasta que desee reaparecer.

La compañía evalúa sumar funciones avanzadas, como la posibilidad de excluir contactos concretos, a medida que los usuarios experimenten la función y aporten retroalimentación sobre su uso en etapas sucesivas.

La integración de llaves de acceso biométricas y la llegada de perfiles más personalizables suponen un avance relevante para la evolución de WhatsApp. Cada vez más, los usuarios generan y almacenan información sensible y recuerdos valiosos en los servicios de mensajería. Ofrecer mecanismos que equilibran facilidad de uso, privacidad y control sobre los datos personales resulta fundamental para la confianza en la plataforma, especialmente ante un escenario digital marcado por amenazas crecientes.

Las nuevas funciones no solo facilitan la gestión de la información y la identidad en línea, también ofrecen mayor protección para quienes, por accidente, pierden o cambian de dispositivo.