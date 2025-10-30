Qué significa el botón ECO en los carros

Los modelos modernos cuentan con herramientas enfocadas en diferentes necesidades de la conducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología automotriz ha llevado a que cada vez más vehículos incorporen el modo ECO, una función diseñada para optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes.

Fabricantes como Kia han destacado que este sistema, presente en varios modelos recientes, responde a la creciente demanda de eficiencia y sostenibilidad en la conducción.

Qué significa el modo ECO en un vehículo

El sistema ECO actúa principalmente sobre la transmisión y el motor del auto, ajustando la respuesta del acelerador para limitar el consumo de gasolina.

Permite utilizar solo el 20% del combustible durante la combustión interna, disminuyendo las emisiones de CO2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Kia, este modo permite que el vehículo utilice solo el 20% del combustible durante la combustión interna, lo que contribuye a un uso más eficiente de los recursos energéticos y a una disminución de las emisiones de CO2.

La aceleración se vuelve menos reactiva, lo que implica que el conductor experimenta una respuesta más suave al pisar el pedal, favoreciendo el ahorro de combustible.

Para lograr estos resultados, el sistema interviene en componentes clave del auto, como el aire acondicionado, el motor y el sistema de frenado. Esta gestión integral hace que el modo ECO sea muy adecuado para situaciones de conducción relajada, donde no se requiere una respuesta inmediata o agresiva del motor.

En qué se basa el funcionamiento del modo ECO en el vehículo

El sistema ECO modifica los parámetros del motor y la transmisión a través de los módulos ECM y PCM para evitar consumos ineficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento técnico del modo ECO se basa en la modificación de los parámetros de rendimiento gestionados por el módulo de control electrónico (ECM) y el módulo de control del sistema de propulsión (PCM).

Estos módulos ajustan los niveles de combustible y los puntos de cambio de la transmisión, con el objetivo de evitar transiciones ineficientes que puedan incrementar el consumo.

De este modo, el vehículo opera bajo un conjunto alternativo de configuraciones que priorizan la eficiencia sobre el rendimiento máximo.

Cómo activar el modo ECO en un auto

La activación del modo ECO varía según la marca y el modelo del auto. En la mayoría de los casos, solo con pulsar el botón identificado como “ECO” en el panel de control o seleccionar la opción correspondiente en la pantalla de navegación.

La función ECO se encuentra principalmente en modelos recientes, porque su incorporación en vehículos antiguos era poco común hace una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta facilidad de uso ha contribuido a la popularización del sistema entre los conductores que buscan reducir gastos y minimizar su impacto ambiental. No obstante, no todos los autos cuentan con esta tecnología.

Kia señala que hasta hace unos diez años, la presencia de un modo de funcionamiento especial como el ECO era poco común, así que es difícil encontrarlo en vehículos antiguos.

Los fabricantes han optado por incorporar esta función de manera gradual, priorizando los modelos más recientes y avanzados. Se prevé que en los próximos años la oferta de vehículos equipados con modo ECO continúe en aumento, ampliando las opciones disponibles para los consumidores.

Qué mitos existen alrededor del modo ECO en el vehículo

Existe la creencia de que el sistema ECO ralentiza el vehículo, pero Kia aclara que esto no significa que el auto sea incapaz de mantener el ritmo del tráfico urbano o circular a velocidad de crucero en autopista.

Especialistas sugieren el uso de esta opción para en trayectos urbanos y viajes largos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que sí ocurre es que la capacidad de acelerar de forma rápida o brusca se ve limitada, porque el sistema impide incrementos innecesarios en las revoluciones por minuto (RPM) del motor, lo que evita un consumo excesivo de combustible.

“El sistema ECO impide que el conductor realice una serie de movimientos que normalmente aumentarían de manera innecesaria las RPM del motor, consumiendo un exceso de combustible”, explican desde la compañía.

Cuál es la forma correcta de usar el modo ECO

El uso sugerido del modo ECO depende de las necesidades de cada conductor. Los especialistas aconsejan activarlo siempre que se busque maximizar el ahorro de combustible, como en trayectos urbanos o en viajes largos por carretera.

“Este sistema solo es sugerido si no tienes prisa y dispones de tiempo suficiente para llegar a tu destino”, advierten desde Kia.