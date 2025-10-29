Qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según la IA y expertos en comportamiento canino

En algunos casos, la conducta responde simplemente al aburrimiento, la ansiedad o la necesidad de gestionar energía sobrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de cavar hoyos en el jardín suele generar preocupación entre los dueños de perros, aunque la motivación detrás de este comportamiento puede variar ampliamente. Tanto la inteligencia artificial como los expertos en comportamiento animal coinciden en que cavar responde a una combinación de instintos ancestrales, factores ambientales y necesidades emocionales de la mascota.

Qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según la IA

Consultando a ChatGPT acerca de este comportamiento, la IA interpreta que cuando un perro cava pozos generalmente está “siguiendo un comportamiento instintivo heredado de sus antepasados”. Según su análisis, los perros salvajes solían excavar para “crear refugios frescos donde descansar, esconder comida o protegerse del calor y de los depredadores”.

Aunque la domesticación ha eliminado muchas de estas amenazas, el impulso original permanece activo en los perros domésticos, quienes encuentran placer y naturalidad en la acción de cavar.

Tanto la inteligencia artificial como los expertos en comportamiento animal coinciden en varios puntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT añade que otra motivación frecuente es el “aburrimiento o la falta de estimulación física y mental”. Explica que perros que pasan largos periodos solos, o que carecen de juego y actividad, ven en la excavación una manera de “entretenerse o de liberar energía acumulada”.

En algunos casos, la IA señala que cavar puede ser también un intento del animal por captar la atención de su dueño, sobre todo si ha observado que dicho gesto genera una reacción inmediata.

La IA destaca que la búsqueda de frescura y comodidad puede motivar especialmente el cavado en días calurosos, ya que “la tierra más profunda suele estar más fría”. Además, “algunos perros cavan por curiosidad, para enterrar objetos o incluso para intentar escapar si hay algo interesante al otro lado de la cerca”.

Un perro inquieto escarbando en la tierra, sacando plantas de su lugar en un jardín verde. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT recomienda que los responsables observen el contexto y frecuencia del comportamiento para entender mejor lo que su mascota necesita y ofrecer alternativas adecuadas, como juegos interactivos, más ejercicio o una zona designada para cavar.

Perspectiva de los expertos en comportamiento canino

Desde la etología y el adiestramiento, los especialistas identifican varios disparadores que pueden explicar la tendencia de un perro a escarbar en el jardín. Un primer factor es el instinto de caza: cuando existen roedores, insectos u otros animales pequeños en el patio, es probable que el perro cave motivado por su instinto natural de presa.

El clima también juega un papel relevante. Los expertos indican que en ambientes con altas temperaturas, los perros suelen crear huecos para descubrir tierra fresca y encontrar alivio al calor, operando este hábito como un refugio temporal bajo la sombra.

En algunos casos, la conducta responde simplemente al aburrimiento, la ansiedad o la necesidad de gestionar energía sobrante. Excavaciones persistentes en lugares estratégicos, como bajo una cerca o entre canteros de flores, pueden señalar la urgencia de añadir más estímulos, paseos o variedad de juguetes en la rutina diaria del animal.

Los expertos indican que en ambientes con altas temperaturas, los perros suelen crear huecos para descubrir tierra fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, las conductas de anidación resultan comunes entre perras gestantes, como parte de su ciclo reproductivo natural. En estos casos, el cavado está impulsado por el instinto de crear un espacio cómodo y seguro para el futuro nacimiento de sus crías.

En todas las situaciones, la clave para los tutores es observar el entorno, entender las emociones y necesidades detrás de cada pozo y, cuando es necesario, consultar con un especialista en comportamiento animal para encontrar estrategias que beneficien tanto al perro como a la convivencia familiar.

Cómo evitar que tu perro cave hoyos en el jardín

Existen diversas estrategias eficaces para evitar que los perros hagan pozos en el jardín. La primera medida consiste en asegurarles suficiente ejercicio diario. Los paseos frecuentes, los juegos activos y las sesiones de actividad física ayudan a que canalicen adecuadamente su energía y disminuyan la necesidad de cavar por aburrimiento o inquietud.

Excavaciones persistentes en lugares estratégicos pueden señalar la urgencia de añadir más estímulos, paseos o variedad de juguetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra táctica útil es ofrecer juguetes interactivos que mantengan ocupada su mente. Los juguetes que dispensan premios, los puzzles o los objetos diseñados para morder y manipular incentivan el pensamiento y previenen el desarrollo de conductas indeseadas relacionadas con la exploración del suelo.

En lugar de eliminar totalmente la conducta, una opción práctica consiste en destinar un sector específico del jardín donde el perro tenga permitido cavar libremente. Marcar un espacio y animar al animal a utilizarlo contribuye a proteger el resto del terreno sin inhibir sus instintos naturales.

Por último, la supervisión constante es clave. Observar y corregir rápidamente cuando el perro intenta excavar en zonas no autorizadas permite redirigir su atención hacia actividades adecuadas. Actuar de manera paciente y consistente, reforzando positivamente las conductas deseadas, facilita una convivencia armónica y mantiene el jardín en buenas condiciones.