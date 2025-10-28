Elon Musk lanza Grokipedia, la enciclopedia digital que compite con Wikipedia

Elon Musk lanza Grokipedia, una enciclopedia que competirá con Wikipedia. (Foto: xIA)

Elon Musk dio un nuevo paso en su carrera tecnológica con el lanzamiento de Grokipedia, una plataforma de conocimiento generada completamente por inteligencia artificial. El servicio, desarrollado por su compañía xAI, busca posicionarse como una alternativa de código abierto a Wikipedia, y ya cuenta con más de 885.000 artículos disponibles desde su lanzamiento mundial.

Según Musk, el objetivo de Grokipedia es ofrecer una fuente de información que “comparta la verdad” mediante el uso de la inteligencia artificial Grok, el mismo modelo que impulsa las funciones de su red social X.

La versión actual, identificada como Grokipedia 0.1, está disponible para cualquier usuario y se presenta con una interfaz minimalista, en la que destaca una barra de búsqueda central desde la cual se pueden consultar temas y acceder a artículos generados por IA.

Cada entrada está compuesta exclusivamente por texto, encabezados, subtítulos y citas, sin incluir imágenes ni elementos multimedia. Todo el contenido ha sido revisado por Grok, aunque aún no existen herramientas abiertas para que los usuarios editen o modifiquen artículos, una función que Musk ha prometido incorporar en futuras actualizaciones.

La plataforma funciona bajo un modelo de código abierto, lo que permite que desarrolladores o investigadores utilicen su tecnología sin coste. Musk explicó que la idea es fomentar un espacio colaborativo en el que cualquiera pueda adaptar la base de datos o integrarla en proyectos propios. Aunque las funciones de edición y seguimiento de cambios todavía no están disponibles para el público general, xAI ya adelantó que forman parte del plan de expansión del proyecto.

El empresario también aseguró que, incluso en su fase inicial, Grokipedia ofrece “una experiencia superior” a la de Wikipedia, plataforma a la que ha criticado en varias ocasiones por lo que considera “sesgos editoriales” y una falta de objetividad. Con esta nueva propuesta, Musk pretende ofrecer un repositorio de información automatizado y en constante aprendizaje, sustentado por modelos de lenguaje avanzados que se actualizan con datos en tiempo real.

Sin embargo, una parte del contenido actual de Grokipedia proviene de la propia Wikipedia, ya que xAI ha reutilizado algunos textos bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, que permite adaptar material siempre que se mantenga la atribución y las mismas condiciones de uso.

Desde la Fundación Wikimedia, organización detrás de Wikipedia, no mostraron preocupación por la aparición de la nueva herramienta. En declaraciones a The Verge, su portavoz, Lauren Dickinson, aseguró que “a lo largo de los años se han realizado muchos experimentos para crear versiones alternativas de Wikipedia”, y que este tipo de iniciativas “no interfieren” con su labor ni con su misión principal.

Dickinson destacó además que Wikipedia está por cumplir 25 años de existencia, y que su prioridad sigue siendo “ofrecer conocimiento gratuito y fiable creado por una comunidad global de voluntarios”. La portavoz aprovechó para recordar que “incluso Grokipedia necesita a Wikipedia para existir”, haciendo referencia a la reutilización de su contenido.

El lanzamiento de Grokipedia es parte de la estrategia de Elon Musk para integrar la inteligencia artificial en productos masivos y de uso cotidiano. Desde que xAI se presentó oficialmente en 2023, el empresario ha insistido en que su objetivo es “comprender la verdadera naturaleza del universo” mediante el desarrollo de sistemas de IA cada vez más avanzados y transparentes.

Con Grokipedia, Musk busca trasladar esa visión al ámbito del conocimiento digital, ofreciendo una alternativa a las enciclopedias colaborativas tradicionales. Aunque el proyecto aún se encuentra en una etapa temprana, promete evolucionar con nuevas funciones, más contenido y una participación más activa de los usuarios en la generación y revisión de la información.

Por ahora, Grokipedia funciona como una plataforma experimental, con un formato simple y un enfoque en la accesibilidad. Si logra mantenerse actualizada y confiable, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la forma en que se construye y comparte el conocimiento en internet.