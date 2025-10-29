Estos son los iPhone que se quedarán sin WhatsApp desde el 31 de octubre de 2025

WhatsApp dejará de funcionar en iPhone con iOS 15.1 o anterior a partir del 31 de octubre de 2025 por incompatibilidad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A partir del 31 de octubre de 2025, un listado de iPhone quedarán sin acceso a WhatsApp debido a las limitaciones que pone la aplicación para que ciertos dispositivos tengan acceso a la plataforma, debido a los problemas de compatibilidad.

La medida surge como parte de una política de actualización de exigencias técnicas y de seguridad que apunta a resguardar la integridad de los datos y la estabilidad del servicio.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en iPhone antiguos

WhatsApp revisa periódicamente las capacidades de los sistemas operativos donde ofrece soporte. El avance constante en funciones de privacidad, cifrado y herramientas multimedia implica que ciertas versiones de software simplemente quedan obsoletas.

Cuando los fabricantes dejan de actualizar el sistema operativo de un dispositivo, este no puede acceder a los parches de seguridad o a las mejoras funcionales que la app demanda.

La actualización de requisitos técnicos de WhatsApp busca reforzar la seguridad y la privacidad de los datos de los usuarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio técnico prioriza la seguridad y la eficiencia, ya que los dispositivos sin soporte exponen a los usuarios a vulnerabilidades y brechas de seguridad. El corte de soporte no se origina en defectos físicos de los dispositivos, sino en la imposibilidad de asegurarse de que cumplan con las nuevas demandas de la aplicación y de la infraestructura digital sobre la que opera la plataforma.

Meta ha enfatizado que los dispositivos afectados representan una fracción reducida del número de teléfonos activos, pero advierte que la suspensión irá activando de modo progresivo. Inicialmente, los usuarios comenzarán a experimentar fallos al enviar mensajes, dificultades para acceder a los chats, y una notoria pérdida de desempeño. Posteriormente, la app quedará inutilizable por completo.

Modelos de iPhone afectados por la suspensión de WhatsApp

El listado de equipos que dejarán de contar con soporte abarca, en el caso específico de Apple, a todos los iPhone que operen con iOS 15.1 o con cualquier versión previa del sistema. La medida es particularmente significativa porque engloba teléfonos emblemáticos que aún circulan en distintos mercados, así como dispositivos que, pese a los años, mantienen vigencia por poder cumplir tareas básicas.

WhatsApp recomienda respaldar los chats y archivos en iCloud antes de transferir la cuenta a un iPhone más reciente. (Foto: Imagen ilustrativa)

La lista de modelos de iPhone que no podrán usar WhatsApp a partir del 31 de octubre de 2025 incluye:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Estos dispositivos no tienen actualmente la posibilidad de actualizarse oficialmente a una versión superior de iOS que cumpla con las exigencias mínimas de WhatsApp. Como resultado, cualquier intento de ingresar a la app, pasado el 31 de octubre, derivará en fallos, pérdida paulatina de funciones y, en última instancia, la imposibilidad total de enviar, recibir mensajes o acceder al historial de chats.

La decisión afecta a dispositivos que, en muchos casos, superan una década de antigüedad y que los propios fabricantes han dejado de actualizar. La ausencia de soporte oficial significa que tampoco pueden instalar actualizaciones de seguridad, lo cual los convierte en un riesgo potencial para la privacidad y la protección de la información.

Recomendaciones y pasos para resolver la incompatibilidad con WhatsApp

Quienes posean un iPhone incluido en la lista de afectados pueden adoptar varias estrategias para proteger su información y asegurarse de mantener la continuidad en su experiencia de uso de WhatsApp.

Los usuarios deben verificar la versión de iOS instalada para saber si su iPhone seguirá siendo compatible con WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en comprobar la versión del sistema operativo instalada en el dispositivo. Para ello, debe accederse a la configuración del iPhone, ingresar al apartado “General” y luego a “Información”, donde figura la versión exacta de iOS. Si el teléfono no admite una actualización a una versión superior a iOS 15.1, resultará inevitable buscar alternativas.

Para los que sí pueden actualizar, la sugerencia es proceder cuanto antes para evitar interrupciones inesperadas y disfrutar de todas las ventajas de seguridad y rendimiento que ofrece la versión más moderna.

Si el hardware ya no permite actualizaciones, el siguiente paso consiste en transferir la cuenta de WhatsApp a un modelo más reciente. Antes de realizar la migración, la aplicación recomienda respaldar manualmente los chats y archivos desde la propia aplicación.

Esto se logra utilizando la función de copia de seguridad hacia iCloud, donde la información de conversaciones, imágenes, videos y documentos queda almacenada de manera segura.

El proceso de realización de la copia de seguridad se encuentra disponible en “Configuración” de WhatsApp, seleccionando “Chats” y luego “Copia de seguridad”. Una vez confirmada la transferencia, se debe instalar la aplicación en el nuevo dispositivo e ingresar el mismo número de teléfono para restaurar el historial desde la nube.

De no realizar este procedimiento, todo el historial quedará inaccesible al perderse el soporte en el viejo equipo.