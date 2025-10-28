Samsung actualiza el Galaxy A54 con One UI 8 y Android 16 en EE. UU.

Esta actualización no solo representa la tercera de las cuatro prometidas para el Galaxy A54. (samsung.com)

Samsung lanzó la versión estable de One UI 8, basada en Android 16, para el Galaxy A54 en Estados Unidos. Tras su llegada previa a mercados como Corea e India, esta actualización extiende sus beneficios a los usuarios estadounidenses, quienes ya pueden acceder a las mejoras y nuevas funciones ofrecidas por la última capa personalizada de la compañía surcoreana.

Detalles de la actualización: disponibilidad y parches de seguridad

El despliegue de One UI 8 en Estados Unidos ha sido confirmado por relatos de usuarios en la comunidad de Samsung, notificados por medios especializados como SamMobile. Las experiencias comparten que la disponibilidad alcanza tanto a quienes usan redes como Cricket Wireless como a usuarios de AT&T, lo que sugiere una implementación generalizada entre operadores nacionales.

Esta actualización no solo representa la tercera de las cuatro prometidas para el Galaxy A54, sino que también prepara el terreno para futuras versiones como One UI 8.5 y One UI 9, anticipando que el dispositivo recibirá mejoras sustanciales en lo que resta de su soporte oficial.

Samsung Galaxy A54 5G

Además de las novedades visuales y de fluidez, el paquete actualizado incluye el parche de seguridad correspondiente a septiembre, reforzando la protección de los datos del usuario ante amenazas recientes.

Otros modelos y alcance regional de One UI 8 basado en Android 16

Junto al Galaxy A54, Samsung ha iniciado el lanzamiento de la versión estable de One UI 8 en el Galaxy A15 5G, ampliando la presencia de esta actualización a dispositivos de gama media estrenados recientemente. En el caso del Galaxy A15 5G, la distribución en EE. UU. y Canadá se suma a la ya realizada anteriormente en Asia y otras regiones, demostrando el enfoque global y progresivo de la marca para mantener fresca la experiencia de uso en su portafolio.

Los usuarios interesados en actualizar pueden dirigirse a Configuración, buscar el apartado de Actualización de software y descargar e instalar los nuevos paquetes disponibles para su equipo.

One UI 8 llegará progresivamente a equipos como Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE y otros modelos. (Android Authority)

One UI 8.5 usará IA para priorizar y organizar notificaciones en el Galaxy S25

Samsung avanza en la evolución de su interfaz sobre Android y prepara con One UI 8.5 una función que busca transformar la gestión de notificaciones en sus dispositivos. Esta próxima versión introduce una herramienta que permitirá a los usuarios establecer prioridades entre las diferentes alertas recibidas en el teléfono, facilitando que los avisos realmente relevantes no se pierdan entre recordatorios o notificaciones de menor importancia.

La funcionalidad, aún en desarrollo, se apoyará en inteligencia artificial para analizar las notificaciones y jerarquizarlas automáticamente según su importancia. Este proceso se llevará a cabo directamente en el propio dispositivo, sin recurrir a servidores externos, lo que contribuirá a reforzar la privacidad del usuario. La característica está prevista para debutar inicialmente en la serie Galaxy S25 y, posteriormente, llegar a otros modelos compatibles.

Bajo el nombre de “Priorizar notificaciones”, la función permitirá al usuario señalar manualmente sus aplicaciones esenciales, como el correo de trabajo o servicios de mensajería. A partir de esas preferencias, el sistema irá aprendiendo los hábitos y priorizará los avisos más destacados de acuerdo con el uso cotidiano. Así, One UI 8.5 logrará una experiencia más personalizada y ordenada.

One UI 8.5 llega a Samsung con sus notificaciones prioritarias, un sistema similar al de iPhone. (YouTube)

Este avance refleja la intención de Samsung de ofrecer un entorno menos saturado de avisos, mostrando primero las notificaciones verdaderamente urgentes y relegando las que no demandan atención inmediata. La propuesta de Samsung toma inspiración en los recientes desarrollos de Apple con su sistema de organización inteligente de alertas, pero mantiene flexibilidad al combinar automatización y controles manuales, de modo que el usuario siempre conserve el control sobre sus notificaciones.

La meta de esta innovación es proporcionar una gestión de alertas más práctica y adaptada al ritmo de cada persona, minimizando el ruido digital y asegurando que ninguna información relevante pase inadvertida entre una multitud de mensajes.