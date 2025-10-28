Google Gemini lanza Canvas, la función que crea presentaciones completas a partir de una simple instrucción

Un aspecto sobresaliente de esta función es su integración sin fricciones en el ecosistema de Google. GOOGLE

Google continúa ampliando el alcance de sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial con la llegada de Canvas en Gemini, una función recientemente actualizada que permite generar presentaciones visuales completas con apenas una instrucción textual o mediante la carga de un archivo fuente.

Esta innovación transforma tanto la experiencia de estudiantes como de profesionales, que ahora pueden ahorrar tiempo y optimizar la creación de diapositivas con temas, imágenes y estructura armonizada, listas para exportar y editar en Google Slides.

Canvas: productividad y automatización en la creación de presentaciones con IA

La principal fortaleza de Canvas radica en su capacidad de interpretar peticiones simples —como pedir una presentación sobre un tema de actualidad— y en la opción de procesar archivos subidos por el usuario, extrayendo información clave para sintetizar múltiples reportes o documentos en una sola secuencia de diapositivas.

FILE PHOTO: The new Google logo is seen in this illustration taken May 13, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El resultado va más allá de un simple resumen textual: Canvas genera presentaciones visualmente atractivas, con imágenes contextuales y un diseño preseleccionado que facilita el trabajo posterior.

Un aspecto sobresaliente de esta función es su integración sin fricciones en el ecosistema de Google. Los usuarios pueden exportar con un clic los borradores generados por Gemini directamente a Google Slides, lo que habilita la edición colaborativa y ajusta el contenido final a las necesidades específicas del usuario o de los equipos de trabajo, todo dentro de una plataforma ya familiar.

Evolución y enfoque de Canvas en la suite de Gemini

Canvas fue concebido inicialmente como un espacio para trabajar en proyectos colaborativos que involucraban código, textos largos o representaciones visuales como páginas web o infografías.

FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sin embargo, con la actualización centrada en la creación de presentaciones, el enfoque se amplía hacia la productividad en sentido general, apuntando a quienes necesitan soluciones rápidas y eficaces para comunicar ideas y propuestas.

Esta función se encuentra en proceso de despliegue tanto para cuentas personales como para usuarios de Google Workspace, acercando a distintos perfiles profesionales y académicos una forma moderna y automatizada de preparar contenido visual, adaptándose al ritmo y exigencias de la actividad digital contemporánea.

Funciones de Google Canvas que ya están disponibles

Google ha expandido las capacidades de su inteligencia artificial Gemini al lanzar Canvas, una función interactiva diseñada para automatizar múltiples tareas propias de los asistentes de oficina. Esta herramienta permite realizar acciones como resumir documentos, redactar textos, editar contenidos, generar código y convertir notas escritas en archivos de audio, todo gestionado por IA.

Vista del logo de Google, en una fotografía de archivo. EFE/ Boris Roessler

Canvas facilita la creación y edición de documentos de forma colaborativa. El usuario puede iniciar un texto o proyecto y, mediante instrucciones escritas, solicitar al asistente cambios específicos, ajustes de tono, variaciones de longitud o adaptaciones a diferentes formatos.

El contenido final se puede exportar directamente a Google Docs, permitiendo que otros miembros de un equipo continúen editando y enriqueciendo el trabajo.

Además, Canvas incorpora utilidades para desarrolladores, permitiendo programar prototipos de aplicaciones web, scripts en varios lenguajes, simulaciones y juegos. Durante este proceso, Gemini ayuda a corregir errores, ofrece sugerencias de mejora y genera vistas previas actualizadas, facilitando así la colaboración y la revisión en tiempo real.

Así es el nuevo ícono de Gemini. (9to5Google)

Esta herramienta está disponible globalmente para quienes cuentan con suscripciones a Gemini y Gemini Advanced, y puede utilizarse en todos los idiomas soportados, incluido el español, lo que amplía su accesibilidad y utilidades para usuarios de todo el mundo.

Funciones poco conocidas de Gemini que optimizan tu productividad

Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google, ofrece varias funciones poco conocidas que amplían sus capacidades más allá de la búsqueda tradicional. Entre ellas se encuentra la integración con aplicaciones de productividad como Gmail y Documentos, lo que permite resumir correos, generar respuestas automáticas y redactar textos a partir de indicaciones directas desde la IA.

Otra función poco difundida es su capacidad para programar recordatorios y tareas a partir de mensajes recibidos en diferentes servicios de Google. Esta herramienta también identifica fechas, eventos o datos clave y sugiere automáticamente añadirlos a la agenda del usuario.