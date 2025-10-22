Tecno

Google actualiza Gemini con una herramienta inspirada en ChatGPT

Google actualiza su asistente con una herramienta clave que mejora la fluidez de las conversaciones por voz.

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Gemini ahora te permitirá silenciar
Gemini ahora te permitirá silenciar tu micrófono mientras hablas. (Foto: Google)

Google continúa mejorando su asistente basado en inteligencia artificial y acaba de sumar una función que muchos usuarios venían pidiendo. La aplicación de Gemini, que recientemente incorporó un lenguaje más natural y la capacidad de interpretar mejor el tono de voz, ahora permite silenciar o reactivar el micrófono durante una conversación. Esta opción, aunque simple en apariencia, puede transformar la experiencia de uso, especialmente en entornos con ruido o interrupciones.

Con esta novedad, Gemini se acerca más a ChatGPT, que desde hace tiempo ofrece una función similar en sus interacciones por voz. El nuevo control de micrófono está llegando con la versión 16.42.61.sa.arm64 de la app y busca resolver uno de los principales inconvenientes de Gemini Live: la dificultad de mantener una conversación fluida cuando hay sonidos de fondo o voces cercanas.

La función, que se está activando de forma gradual en los dispositivos con Android, sustituye algunos botones anteriores de la interfaz y marca el inicio de una nueva etapa en la evolución del asistente de Google. No obstante, su llegada implica también ciertos ajustes que podrían dividir opiniones entre los usuarios más habituales.

Una nueva función llega a
Una nueva función llega a Gemini, inspirado en ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una herramienta sencilla, pero necesaria

Hasta ahora, Gemini Live contaba con botones para pausar o reanudar las respuestas del asistente, pero estos no solucionaban el problema de las interrupciones externas. La IA podía dejar de responder o malinterpretar una pregunta si detectaba un sonido cercano. Con el nuevo botón de micrófono, los usuarios pueden silenciar el dispositivo de forma manual y evitar que el asistente se confunda o se active sin motivo.

Esta mejora, aunque menor en apariencia, representa un paso importante en la búsqueda de una interacción más natural y controlada entre el usuario y la inteligencia artificial. De hecho, Google reconoció que muchos de los errores de comprensión en Gemini Live se debían a ruidos de fondo, algo que ahora podrá evitarse con un simple toque.

Los botones que fueron cambiados

El cambio, sin embargo, llega con una consecuencia: el nuevo botón reemplaza a los controles de pausa y reproducción que estaban disponibles en la interfaz anterior. Esto significa que, por el momento, no será posible detener de forma rápida una respuesta en curso sin silenciar todo el micrófono o finalizar la sesión.

Ahora Gemini Live te permitirá
Ahora Gemini Live te permitirá silenciar tu micrófono para evitar que se filtren sonidos indeseados. (Foto: Google)

La decisión busca reducir la confusión entre los usuarios, ya que los botones anteriores generaban problemas de sincronización en las conversaciones. Pese a ello, algunos usuarios podrían echar de menos la posibilidad de pausar una respuesta sin necesidad de cerrar la aplicación.

En caso de querer detener la voz de Gemini sin usar el nuevo botón, siempre se puede bajar el volumen del dispositivo, permanecer en silencio o finalizar la sesión actual. Google ha explicado que esta versión todavía se encuentra en fase de despliegue y que podría recibir ajustes en futuras actualizaciones.

Cómo activar la función de micrófono en Gemini

Para probar esta nueva característica, basta con actualizar la aplicación de Gemini a su versión más reciente desde la Google Play Store. Google está liberando la opción de forma progresiva, por lo que algunos usuarios podrían recibirla antes que otros. Una vez instalada, el botón de micrófono aparecerá en la interfaz principal de Gemini Live, permitiendo encender o apagar la entrada de audio con un solo toque.

Gemini tiene una nueva actualización.
Gemini tiene una nueva actualización. (Google)

Esta actualización podría ser la antesala de Gemini 3.0, la próxima gran versión del asistente, que según algunas filtraciones, incorporará mejoras en la comprensión contextual, tiempos de respuesta más rápidos y nuevas funciones centradas en la productividad y la conversación.

