El chip Apple M5 llega con potencia de IA: lo que cambia para usuarios de iPad y Mac en 2026

Cuadruplica el rendimiento de IA respecto al M4 y multiplica por seis al M1 en este apartado. (Foto: Apple)

Apple lanzó el nuevo chip M5 orientado a potenciar la inteligencia artificial (IA) en dispositivos, con implicaciones directas para los usuarios de iPad y Mac a partir de 2026.

Este nuevo procesador, construido con tecnología de 3 nanómetros de tercera generación, introduce una arquitectura de GPU de 10 núcleos que incorpora un acelerador neuronal en cada uno, lo que permite ejecutar cargas de trabajo de IA basadas en GPU a una velocidad superior.

Según el anuncio de Apple, el M5 logra más de cuatro veces el rendimiento máximo de cómputo de GPU para IA en comparación con el M4, y supera en más de seis veces al M1 en este mismo apartado.

Qué novedades trae el nuevo chip de Apple

El procesador M5 incorpora GPU de 10 núcleos con aceleradores neuronales para tareas de IA avanzadas. (Foto: Apple)

La integración de aceleradores neuronales en cada núcleo de la GPU marca un cambio clave en la forma en que los dispositivos de Apple procesan tareas de inteligencia artificial.

El M5 no solo mejora la velocidad de ejecución de modelos de difusión en aplicaciones como Draw Things, facilita la ejecución local de grandes modelos de lenguaje a través de plataformas como webAI.

En términos gráficos, la GPU de última generación y los núcleos shader optimizados permiten alcanzar un rendimiento hasta un 30% superior al del M4 y hasta 2,5 veces mayor que el M1. Además, el motor de trazado de rayos de tercera generación ofrece una mejora gráfica de hasta un 45% en apps que usan esta tecnología.

Cómo se refleja este desarrollo en los dispositivos de Apple

Apple Vision Pro, MacBook Pro y iPad Pro se benefician de las mejoras de velocidad y visualización del M5. (Foto: Europa Press)

El impacto de estas innovaciones se refleja en dispositivos como el MacBook Pro de 14 pulgadas, el iPad Pro y el Apple Vision Pro.

En el caso de Apple Vision Pro, el M5 permite renderizar un 10% más de píxeles en las pantallas micro-OLED y eleva las frecuencias de actualización hasta 120 Hz, lo que se traduce en imágenes más nítidas, una visualización más fluida y una reducción perceptible del desenfoque de movimiento.

La arquitectura de la GPU del M5 está diseñada para integrarse de manera eficiente con los frameworks de software de Apple. Las aplicaciones que emplean herramientas como Core ML, Metal Performance Shaders y Metal 4 experimentan mejoras automáticas en el rendimiento.

Además, los desarrolladores pueden aprovechar los aceleradores neuronales programando directamente mediante las API de Tensor en Metal 4, lo que abre nuevas posibilidades para la creación de soluciones avanzadas en sus aplicaciones.

De qué forma se potencia la aplicación de inteligencia artificial

El M5 permite ejecutar modelos de IA de gran tamaño y aplicaciones creativas exigentes en dispositivos Apple. (Foto: Europa Press)

En el ámbito de la IA, el motor neuronal de 16 núcleos del M5 ofrece un rendimiento superior con una eficiencia energética destacada. Este motor, junto con los aceleradores neuronales de la CPU y la GPU, optimiza el chip para cargas de trabajo de IA exigentes.

Funciones como la transformación de fotos 2D en escenas espaciales en la aplicación Fotos o la generación de una Persona en Apple Vision Pro se benefician de una mayor velocidad y eficiencia.

Asimismo, el Neural Engine potencia el rendimiento de Apple Intelligence, acelerando herramientas como Image Playground y mejorando la ejecución de modelos gracias a la memoria unificada del M5. Los desarrolladores que utilicen el marco Foundation Models de Apple experimentan una mejora en la velocidad de procesamiento.

Qué otros avances presenta este desarrollo de Apple

Su incorporación en los modelos de la marca acelera procesos y mejora resultados. (Foto: Apple)

La memoria unificada del M5 alcanza 153 GB de ancho de banda, lo que supone un incremento de casi el 30% respecto al M4 y más del doble en comparación con el M1. Esta arquitectura permite que todo el chip acceda a un único conjunto de memoria, facilitando la ejecución de modelos de IA de gran tamaño directamente en el dispositivo.

El aumento de la capacidad de memoria, que llega a 32 GB, posibilita que los usuarios trabajen con suites creativas exigentes como Adobe Photoshop y Final Cut Pro de manera simultánea, incluso mientras transfieren archivos voluminosos a la nube en segundo plano.

En el comunicado, el vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware de Apple, Johny Srouji, destacó: “Con la introducción de aceleradores neuronales en la GPU, M5 ofrece un gran impulso a las cargas de trabajo de IA.

Agregó: “Combinado con un gran aumento en el rendimiento gráfico, el núcleo de CPU más rápido del mundo, un motor neuronal más rápido y un ancho de banda de memoria unificada aún mayor, ofrece mucho más rendimiento y capacidades para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro”.