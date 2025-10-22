Tecno

Jeff Bezos contradice a Zuckerberg y cree que la universidad si es clave para tener éxito

El fundador de Amazon destaca que los casos de éxito sin título, como Zuckerberg y Gates, son excepciones y no la norma

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Jeff Bezos contradice a Mark
Jeff Bezos contradice a Mark Zuckerberg y defiende el valor de la educación universitaria en la trayectoria profesional. (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

Después de que Mark Zuckerberg, líder de Meta, se haya pronunciado abiertamente en contra del sistema universitario, sugiriendo que este prepara más para hacer conexiones personales que para el mundo laboral actual, Jeff Bezos, fundador de Amazon, contradijo su discurso, basándose en sus propias experiencias y su visión sobre el verdadero peso de la educación superior en la trayectoria profesional y empresarial.

Durante la Italian Tech Week 2025, él también habló sobre el valor que los jóvenes le deban dar a la universidad y que los casos de Zuckerberg y Bill Gates son excepciones a la realidad.

Jeff Bezos desafía el discurso del abandono universitario

En un contexto donde personalidades como Zuckerberg y directivos de empresas tecnológicas han restado valor a la universidad, Jeff Bezos dio un mensaje claro dirigido a la juventud actual, en especial a la Generación Z.

Mientras Zuckerberg sostiene que el paso por la universidad puede resultar irrelevante para desempeñarse en los trabajos modernos, Bezos recurre a su propia historia para señalar la excepción y advertir sobre los mitos alimentados en la era digital.

El fundador de Amazon destaca
El fundador de Amazon destaca que los casos de éxito sin título, como Zuckerberg y Gates, son excepciones y no la norma. (REUTERS/Evelyn Hockstein REFILE - CORRECTING "AMAZON CEO JEFF BEZOS" TO "AMAZON FOUNDER JEFF BEZOS\)

Bezos reconoció que las historias de éxito de quienes abandonaron la universidad, tal como ocurrió con Bill Gates, Mark Zuckerberg y Steve Jobs, suelen captar la atención, pero distan mucho de representar la norma.

“Es posible tener 18, 19 o 20 años, abandonar la universidad y ser un gran emprendedor. Tenemos ejemplos famosos de que eso funciona: Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. Pero estas personas son la excepción”, aseguró.

El fundador de Amazon no solo remarcó el carácter excepcional de estos casos, sino que evidenció la importancia de la preparación formal en su propia carrera.

Lejos de lo que marcó a Zuckerberg y Gates, Bezos subrayó que él fundó Amazon a los 30 años, una decisión respaldada por una década de experiencia laboral tras egresar de la Universidad de Princeton con honores en 1986.

Bezos subraya que la experiencia
Bezos subraya que la experiencia laboral tras la universidad fue clave para el éxito de Amazon.(Paul Ellis/Pool via REUTERS/File Photo)

“Empecé Amazon a los 30, no a los 20, y creo que esos 10 años adicionales de experiencia mejoraron las probabilidades de que Amazon lograra”, compartió. La diferencia temporal y de experiencia entre su caso y los de otros referentes tecnológicos refuerza el argumento de que un camino sólido y estructurado puede aumentar considerablemente las posibilidades de éxito empresarial.

Cuál es la importancia del estudio universitario

Bezos llevó el mensaje más allá, explicando que la universidad —además de los conocimientos adquiridos en el aula— puede abrir la puerta a prácticas en compañías reconocidas, donde se absorben fundamentos esenciales para el desempeño profesional.

Según su visión, trabajar primero en empresas consolidadas permite aprender aspectos como “contratar bien y realizar entrevistas”.

“Siempre aconsejo a la gente joven: trabajen en una empresa con buenas prácticas donde puedan aprender bases fundamentales. Hay mucho que puedes asimilar en una gran compañía, y después, aún hay tiempo para emprender tu propio camino”, afirmó.

Para Bezos, los años postuniversitarios no representan una pérdida de tiempo, sino la construcción de herramientas críticas que ofrecen ventaja a quienes deciden lanzarse al mundo emprendedor. Mantiene que, tras ese proceso de aprendizaje y socialización profesional, sigue quedando tiempo suficiente para impulsar una empresa propia con mayores probabilidades de éxito.

El empresario aconseja a los
El empresario aconseja a los jóvenes trabajar en grandes empresas antes de emprender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la percepción de la Generación Z sobre la universidad

El testimonio de Bezos se da en un momento donde la Generación Z, aquella nacida entre finales de los años noventa y los primeros años de la década de 2010, manifiesta crecientes dudas respecto a la utilidad real de una titulación universitaria.

Muchas de estas inquietudes se ven alimentadas por el peso cada vez mayor de las deudas estudiantiles, los costes crecientes de los estudios superiores y el desempleo entre graduados. En Estados Unidos, plataformas como TikTok y YouTube han amplificado la narrativa de que es posible triunfar emprendiendo en la juventud, mientras se ponen en duda los beneficios de la educación convencional.

De acuerdo con una encuesta de Indeed, el 51% de los jóvenes de la Generación Z considera que su título universitario representa una pérdida de dinero, un sentimiento mucho menos presente entre los baby boomers, donde apenas el 20% comparte esta visión.

No obstante, los datos del mercado laboral arrojan un panorama más complejo. A pesar del auge de las historias de “dropouts” exitosos, la realidad es que la tasa de desempleo entre jóvenes que no poseen título universitario sigue siendo la más alta, tanto en España como en Estados Unidos.

Organizaciones como Goodwill, que opera más de 650 centros de empleo en Estados Unidos, han reportado que la mayoría de quienes sufren desempleo prolongado carecen de grado universitario, siendo la situación aún más crítica para los hombres jóvenes de la Generación Z.

Temas Relacionados

Jeff BezosMark ZuckerbergMetaAmazonUniverisdadeducaciónTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp trae la mejor función que acabará con una estafa muy famosa que roba dinero y datos

Este tipo de ataque se basa en el engaño al hacerse pasar por compañías reconocidas

WhatsApp trae la mejor función

Presume fotos de vacaciones que no fueron reales: solo usa esta app

Las fotos creadas evocan la estética de cámaras desechables y álbumes familiares

Presume fotos de vacaciones que

Tesla en nueva polémica: casi 13.000 autos en Estados Unidos saldrán por fallo en baterías

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras detectó un defecto en un componente clave de los modelos más recientes y la empresa reemplazará la pieza sin costo para los propietarios afectados

Tesla en nueva polémica: casi

Diferencias entre el iPhone Air y el iPhone 17: batería, cámara, rendimiento y más

El diseño es el principal diferencial entre los dos modelos recientes de Apple

Diferencias entre el iPhone Air

Bill Gates revela los únicos tres trabajos que sobrevivirán ante el avance de la inteligencia artificial

El cofundador de Microsoft identifica los campos con mayor resistencia a la automatización. Además, destaca la importancia de habilidades humanas, difíciles de replicar por algoritmos, en áreas estratégicas para el futuro laboral global

Bill Gates revela los únicos
ÚLTIMAS NOTICIAS
No le diagnosticaron una apendicitis

No le diagnosticaron una apendicitis y murió: imputaron por mala praxis a los tres médicos que la atendieron

Ruta del dinero K: desestimaron la denuncia de Lázaro Báez contra uno de los jueces que lo condenó en la causa

Avanza la causa judicial por una estafa a Camioneros y crece la interna de Moyano por reproches y acusaciones

Un diseñador se convirtió en el primer argentino en llevar la alta costura al Ritz de París

Violentos incidentes en Formosa: un seguidor de Insfrán le pegó a una mujer militante de La Libertad Avanza

INFOBAE AMÉRICA
Edmundo González Urrutia llamó a

Edmundo González Urrutia llamó a mantener la movilización para lograr el cambio político en Venezuela: “Contamos con todos”

La UE prepara un megapréstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania y muestra respaldo total a Zelensky

El robo en el Louvre golpea al gobierno de Macron y reaviva el debate sobre la seguridad en los museos

Alarma en Grecia: una sequía récord reduce un 55% el embalse Mornos y pone en jaque al principal suministro de agua potable de Atenas

Un avión ligero se estrelló durante el despegue en un aeropuerto fronterizo de Venezuela: murieron los dos tripulantes

TELESHOW
La modelo Betiana Wolenberg recordó

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa