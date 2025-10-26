Tecno

América Latina acelera adopción de IA: Chile, Brasil y Uruguay lideran la región

Chile encabeza el ranking por su inversión en talento, infraestructura y gobernanza de IA

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Chile, Brasil y Uruguay lideran
Chile, Brasil y Uruguay lideran el desarrollo de inteligencia artificial en América Latina, según el ILIA 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial en América Latina vive un momento de transformación profunda, liderado por Chile, Brasil y Uruguay. Así lo confirma el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), cuya tercera edición revela tanto oportunidades notables como desigualdades persistentes en la región.

La adopción de esta tecnología la han llevado a cabo en distintos sectores, como el académico y el estatal, haciéndolo de manera sostenida, lo que les permite un desarrollo más estable en esta tecnología frente a lo que hacen otras naciones en la región.

Qué están haciendo Chile, Brasil y Uruguay con la IA

Chile se ubica a la cabeza del ILIA 2025 por segundo año consecutivo, con una puntuación de 70,5, seguido por Brasil (67,3) y Uruguay (62,3), en una evaluación que abarca 19 países de América Latina y el Caribe. Este liderazgo responde a estrategias nacionales bien definidas, avances en infraestructura digital y una notable inversión en formación de talento e investigación especializada.

En Chile, la combinación de políticas públicas y colaboración entre organismos estatales y el sector académico ha permitido un desarrollo acelerado de la IA. Esta nación no solo lidera por su capacidad tecnológica, sino también por la creación de marcos de gobernanza y la integración de la IA en la toma de decisiones públicas.

Chile encabeza el ranking por
Chile encabeza el ranking por su inversión en talento, infraestructura y gobernanza de IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, el progreso en la apertura y estandarización de datos sitúa al país entre los pocos que han avanzado de manera sostenida en esta materia, un aspecto crucial para el desarrollo de algoritmos confiables y eficaces.

Brasil, por su parte, concentra más del 90% de la capacidad regional de computación de alto rendimiento gracias a inversiones en centros especializados y a la generación de publicaciones académicas de alto impacto.

El papel de las universidades y centros de excelencia brasileños es fundamental en la formación de investigadores y especialistas: 68% de los investigadores activos en IA de toda la región están radicados en Brasil y México, mientras que Chile y Brasil producen el 90% de los artículos científicos de mayor relevancia.

Uruguay se posiciona como referente
Uruguay se posiciona como referente en integración de IA en la educación y formación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uruguay destaca por sus políticas inclusivas y por la integración de la IA en la educación. La adaptación de currículos escolares y la inversión en equipos de procesamiento gráfico en relación con su población han situado al país como referente en la preparación del talento digital.

Qué están haciendo otros países en Latinoamérica

Más allá del liderazgo de los tres pioneros, ocho países de la región han alcanzado el estatus de países “adoptantes”, cerrando la brecha con los líderes gracias a avances en conectividad, capacitación y definición de estrategias nacionales de IA. Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Guatemala destacan en este grupo.

Costa Rica, por ejemplo, se distingue por su liderazgo en habilidades asociadas a la IA y la integración temprana de estos contenidos en la educación básica. Ecuador y República Dominicana presentan avances similares, impulsando la adopción desde la base educativa.

Colombia impulsa la alfabetización digital
Colombia impulsa la alfabetización digital en IA a través del autoaprendizaje y plataformas online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia exhibe un fenómeno singular: el autoaprendizaje y la formación a través de plataformas digitales como Coursera han ampliado la alfabetización tecnológica más allá de los sistemas formales. Esta tendencia ha permitido a Colombia posicionarse a la vanguardia de la educación digital en IA sin depender exclusivamente de reformas estructurales gubernamentales.

El informe subraya también una aceleración regional en la adopción tecnológica. América Latina y el Caribe representan el 14% de las visitas globales a soluciones de IA, superando su proporción de usuarios de internet (11%), lo cual indica un dinamismo superior al anticipado. Esta tendencia, reconocida por organismos como la CEPAL, posiciona a la región como un actor relevante en el ecosistema global de la inteligencia artificial.

Temas Relacionados

América LatinaChileBrsilUruguayInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El chip Apple M5 llega con potencia de IA: lo que cambia para usuarios de iPad y Mac en 2026

El nuevo procesador, con arquitectura de 3 nanómetros y GPU de 10 núcleos, transforma el rendimiento y gráficos en dispositivos, al permitir experiencias más rápidas y avanzadas en aplicaciones creativas y profesionales

El chip Apple M5 llega

World Economic Forum identifica 4 tecnologías que transformarán 80 % de los empleos para 2030

Sectores como agricultura, manufactura y salud, experimentarán los mayores cambios

World Economic Forum identifica 4

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Las monedas virtuales han tenido un boom recientemente y el bitcoin ha conseguido su legalidad en El Salvador

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce

Criptomonedas: cuál es el valor de tether este 26 de octubre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Criptomonedas: cuál es el valor

Cuáles son los tipos de puerto de monitor y para qué sirve cada uno

Un conector inadecuado podría evitar que aproveches la máxima resolución de tu monitor

Cuáles son los tipos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: comenzaron

Elecciones 2025, en vivo: comenzaron los comicios y se desarrollan con normalidad en todo el país

Las otras elecciones: en cuatro distritos, los oficialismos locales buscarán ratificar su gestión con la votación de cargos provinciales

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 2 muertos y 25 heridos

Choque y vuelvo en avenida General Paz: hay al menos dos heridos

Cielo algo nublado y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo durante las elecciones legislativas

INFOBAE AMÉRICA
Mark Carney dijo que Canadá

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

El papa León XIV volvió a pedir por la paz en el mundo y recordó el dolor de niños y ancianos víctimas de la guerra

Alerta en Occidente: Putin anunció la prueba exitosa del misil nuclear Burevestnik con alcance “ilimitado”

¿Estamos entendiendo la profundidad de los cambios que está intentando Trump?

Trump manifestó su optimismo por lograr acuerdos “muy buenos” con Brasil durante su encuentro con Lula en Asia

TELESHOW
Marcela Baños y el efecto

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción