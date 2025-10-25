Tecno

Estas son las seis aplicaciones que ponen lento el celular: sea iPhone o Android

Las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o X (Twitter) consumen gran cantidad de memoria RAM, almacenamiento y datos en segundo plano, lo que puede afectar el rendimiento del dispositivo

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Algunas apps pueden ralentizar tu
Algunas apps pueden ralentizar tu celular, sin importar si es Android o iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones móviles pueden disminuir el rendimiento de tu celular, tanto en iPhone como en Android. Según la inteligencia artificial, las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o X (Twitter) requieren gran cantidad de memoria RAM, espacio de almacenamiento y datos en segundo plano.

Estas plataformas, además, se actualizan de forma continua y generan archivos temporales que impactan negativamente en la velocidad y el funcionamiento general del dispositivo.

Qué otras aplicaciones móviles ponen lento el celular

Las actualizaciones y archivos temporales
Las actualizaciones y archivos temporales de las apps pueden afectar la velocidad y el desempeño del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras aplicaciones móviles ponen lento el celular son:

  • Mensajería con copias automáticas.

Plataformas como WhatsApp, Telegram o Messenger pueden ralentizar el teléfono si acumulan un gran volumen de mensajes, fotos y videos. Las copias de seguridad automáticas también pueden contribuir a la lentitud del dispositivo.

  • Juegos exigentes.

Títulos como Call of Duty Mobile, Genshin Impact o PUBG demandan alta potencia gráfica, lo que puede afectar el rendimiento general, especialmente si otras aplicaciones permanecen activas en segundo plano.

  • Aplicaciones de limpieza.

Muchas apps que prometen acelerar el celular consumen recursos en segundo plano y muestran publicidad invasiva, generando el efecto contrario al que anuncian.

Las copias automáticas pueden hacer
Las copias automáticas pueden hacer más lento el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Aplicaciones del sistema o preinstaladas.

En dispositivos Android, suele haber aplicaciones instaladas por el fabricante o el operador que rara vez se utilizan, pero ocupan memoria y batería. En iPhone, algunas apps del sistema pueden afectar el rendimiento si se ejecutan simultáneamente o no reciben actualizaciones frecuentes.

  • Widgets y fondos animados.

Si bien no son aplicaciones, el uso excesivo de widgets y fondos animados incrementa el consumo de memoria RAM y energía, lo que puede traducirse en una experiencia menos fluida.

Cómo evitar que el celular se ponga lento

Para mantener el celular en óptimas condiciones y evitar que se vuelva lento, es fundamental aplicar una serie de hábitos y ajustes sencillos.

Comienza por revisar y eliminar aquellas aplicaciones que ya no utilizas, ya que cada una ocupa espacio de almacenamiento y, en muchos casos, puede ejecutarse en segundo plano.

Las apps que prometen optimizar
Las apps que prometen optimizar el celular suelen gastar recursos y mostrar publicidad, logrando el efecto opuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable borrar archivos temporales, caché y datos innecesarios a través de las opciones de limpieza que ofrecen tanto Android como iPhone.

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizados es clave, ya que las nuevas versiones suelen optimizar el rendimiento y solucionar fallos de seguridad. Limita el uso de widgets y fondos animados, pues aunque son atractivos, consumen recursos y batería.

Configura las copias de seguridad automáticas para que se realicen solo cuando el dispositivo esté conectado a una red WiFi y no interfieran con tu uso habitual.

En iPhone, las apps del
En iPhone, las apps del sistema pueden ralentizar el rendimiento si se usan al tiempo o no se actualizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa los permisos de las aplicaciones y desactiva aquellas que tienen acceso constante a la ubicación o funcionan en segundo plano sin necesidad. Por último, evita instalar aplicaciones de limpieza o “optimizadores” no oficiales, ya que muchas veces generan más problemas de los que solucionan.

Cómo cuidar la batería de un celular

Cuidar la batería de un celular es fundamental para prolongar su vida útil y asegurar un buen rendimiento diario. Uno de los primeros pasos consiste en evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas, ya que el calor o el frío pueden afectar negativamente la salud de la batería.

Es recomendable no dejar que el nivel de carga baje del 20% ni sobrepasar el 90% de manera constante; cargarlo en el rango intermedio ayuda a conservar su capacidad a largo plazo.

Se aconseja eliminar caché y
Se aconseja eliminar caché y archivos innecesarios desde las herramientas de limpieza de Android o iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar siempre el cargador original o uno certificado por el fabricante es clave para evitar daños.

Además, conviene desactivar funciones como el Bluetooth, el GPS o el WiFi cuando no se estén utilizando, así se reduce el consumo energético innecesario. Ajustar el brillo de la pantalla y cerrar aplicaciones que permanecen abiertas en segundo plano son medidas efectivas para ahorrar batería.

Mantén el sistema operativo y las aplicaciones actualizados, ya que las nuevas versiones suelen incluir mejoras que favorecen la eficiencia energética. Siguiendo estos consejos, es posible extender la autonomía y la vida útil de la batería, garantizando un uso óptimo del celular durante más tiempo.

