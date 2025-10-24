Tecno

Las canciones más buscadas en Shazam del momento: ¿Qué artistas lideran las listas de popularidad?

Si escuchas una canción que te gusta, puedes utilizar esta aplicación para identificarla y luego explorar más canciones del mismo artista o género

Por Omar López

Esta plataforma ayuda a identificar
Esta plataforma ayuda a identificar canciones con solo unos segundos de reproducción. (Imagen ilustrativa Infobae)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un artista al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a plataformas como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al usuario el nombre de la melodía y del cantante. Además, puede recomendar canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a ampliar la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están maravillando a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Cada semana Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de usuarios.

Las pistas musicales más buscadas

1.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

2.- Taylor Swift - The Fate of Ophelia

3.- Abraham Mateo & Ana Mena - Quiero Decirte

4.- Charli xcx & Caroline Polachek - Everything is romantic featuring caroline polachek

5.- Trippie Redd & Diplo - Wish (Audiomack Trap Symphony Version)

6.- Alex Warren - Ordinary

7.- Olivia Dean - Man I Need

8.- Nikbinler - Eylülzede

9.- Furacão 2000 - Mimosa 2000

10.- EMIN & JONY - Камин

Los 100 mil millones de reconocimientos musicales

La aplicación es gratuita y
La aplicación es gratuita y está disponible en los dos sistemas operativos más populares. (Captura de pantalla/Infobae)

En noviembre de 2024, Shazam superó oficialmente las 100 mil millones de canciones identificadas desde su lanzamiento. Para dimensionar esta cifra, el logro equivale a 12 pistas reconocidas por cada persona en el planeta, o a identificar una canción por segundo durante más de tres mil años, lo que revela el apetito global por descubrir nueva música y la popularidad de la plataforma.

Dicho éxito también ha crecido gracias a las constantes mejoras en la experiencia de usuario, pues, por ejemplo, en los modelos más recientes de iPhone y Apple Watch, Shazam se ha integrado al Botón de Acción, lo que permite identificar canciones al instante con solo mantenerlo presionado. Por su parte, los usuarios de Android también se benefician con funciones similares, como el reconocimiento desde relojes con Wear OS y un acceso directo al historial musical a través del mosaico de Configuración Rápida.

La canción “Beautiful Things” de Benson Boone fue la primera en alcanzar los 10 millones de identificaciones en 2024, logrando ese récord en solo 178 días. Además, momentos como la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, donde “Nightcall” de Kavinsky rompió récords de búsquedas por minuto, demuestran cómo Shazam continúa capturando tendencias culturales globales y conectando a sus más de 300 millones de usuarios mensuales con la música que aman.

