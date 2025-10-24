Descubre este nuevo truco de Instagram si quieres recuperar un reel que viste, pero no le diste ‘Me gusta’

Esta nueva función es útil para recuperar ese reel que viste y no le diste 'Me gusta'. (Instagram: mosseri)

Si quieres volver a ver un reel en Instagram que ya no encuentras porque no le diste ‘Me gusta’, ahora la plataforma ofrece una función que facilita recuperar estos videos.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó este nuevo método sencillo. Para acceder al historial de reels vistos, solo sigue estos pasos: Ingresa en ‘Configuración’ > ‘Tu actividad’ > ‘Historial de visualización‘.

Allí puedes ver todos los reels que has reproducido, organizados por periodos de tiempo o por autores, desde los más recientes hasta los más antiguos. Esta opción te permite encontrar fácilmente aquel video que pensabas perdido.

Es común que alguien comparta un reel interesante y luego quieras enviarlo a tus amigos o familiares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La nueva función ha sido bien recibida por numerosos usuarios. Algunos comentaron en la publicación de Mosseri que les resulta muy útil, ya que les molestaba perder un reel cuando Instagram se actualizaba y no poder volver a encontrarlo.

Otros aprovecharon para sugerir mejoras, como que Meta AI pudiera tener contexto sobre los videos vistos y responder a preguntas como: “¿Cuál era el video que vi la semana pasada de un hombre con camisa roja hablando sobre arquitectura brutalista?”

En qué momentos es útil esta nueva función

La nueva función de historial de reels vistos en Instagram resulta especialmente útil en diversas situaciones cotidianas para los usuarios.

Por ejemplo, si ves un video interesante sobre una receta de cocina, pero no lo guardaste ni le diste ‘Me gusta’, puedes recuperarlo fácilmente desde el historial cuando decidas prepararla más tarde. Esto evita la frustración de no poder volver a encontrar contenido valioso.

El contenido sugerido en el feed y los reels se filtra cuidadosamente para evitar temas sensibles o violentos. (App Store)

Otra situación frecuente es cuando alguien te recomienda un reel divertido o informativo y después quieres compartirlo con amigos o familiares. Si no recuerdas el nombre del creador o el título del video, acceder al historial te permite buscarlo por fecha o por nombre de usuario, facilitando su localización y reenvío.

Además, la función es útil cuando realizas investigaciones o buscas inspiración. Si estás planeando un viaje, por ejemplo, y encuentras varios reels de destinos, hoteles o recomendaciones turísticas, puedes consultarlos nuevamente desde el historial para comparar opciones o anotar datos importantes.

Incluso puede ser de ayuda en el ámbito educativo o laboral: estudiantes y profesionales pueden revisar reels instructivos, tutoriales breves o explicaciones relevantes vistos anteriormente.

Esta nueva función se estará desplegando en los próximos meses a nivel mundial. (Meta)

Gracias a esta herramienta, Instagram mejora la experiencia del usuario y hace más sencillo recuperar información, ideas o entretenimiento vistos en cualquier momento.

Instagram añadió una nueva función a las cuentas de adolescentes

Instagram incorporó recientemente una función dirigida a las cuentas de adolescentes que añade la clasificación de contenido tipo “PG-13”. Al igual que en el cine y la televisión, esta medida utiliza sistemas de clasificación para identificar si el contenido es apropiado para menores.

De este modo, el material recomendado tanto en el feed como en los reels se filtra minuciosamente para excluir temas sensibles o violentos, impidiendo la exposición a imágenes explícitas, autolesiones o mensajes que incentiven conductas peligrosas.

Las cuentas de adolescentes en Instagram incluyen ajustes y medidas de seguridad diseñadas para proteger a menores de edad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

María Cristina Capelo, responsable de seguridad de Meta, explicó que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer a los jóvenes un entorno más seguro, donde puedan interactuar con sus intereses y amigos.

Además, aunque las funciones de protección se activan de forma predeterminada, los padres o tutores tienen la posibilidad de vincular su cuenta con la de sus hijos, permitiendo una mayor supervisión y fortaleciendo la seguridad durante el uso de Instagram.

Qué son las cuentas para adolescentes en Instagram

Las cuentas para adolescentes en Instagram son perfiles gestionados por menores de edad que cuentan con configuraciones y protecciones especiales. Estas medidas incluyen filtros de contenido, mayor privacidad, limitaciones en la interacción con desconocidos y herramientas de control parental.

El objetivo es ofrecer un entorno digital más seguro y saludable, adaptado a las necesidades y riesgos que enfrentan los menores en redes sociales.