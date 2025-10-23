Tecno

Este juego de ciencia ficción está gratis en Steam, solo hasta el 31 de octubre de 2025

Inspirado en los clásicos shoot ’em up de los años 80, el juego ofrece 26 niveles llenos de acción, jefes finales y estética vectorial al estilo de las consolas antiguas

Steam ofrece un 100 % de descuento en un videojuego de ciencia ficción. (Steam)

PixelMouse Games ha lanzado una promoción especial para los amantes de los videojuegos clásicos: su título Distant Space puede descargarse de manera gratuita a través de Steam. El juego estará disponible sin costo hasta el 31 de octubre de 2025, y una vez reclamado, permanecerá para siempre en la biblioteca del usuario.

Aunque se trata de un juego de bajo precio —normalmente cuesta 0.99 dólares—, su propuesta nostálgica lo convierte en una oportunidad interesante para quienes crecieron con los míticos shoot ’em up de los años 80. Inspirado en clásicos como Space Invaders, el título ofrece una experiencia sencilla pero desafiante que busca recuperar el espíritu de los arcades tradicionales, con un estilo visual que evoca a consolas como la Vectrex.

El juego, desarrollado por el estudio independiente PixelMouse, se suma así a la lista de promociones gratuitas que Steam suele ofrecer cada mes, permitiendo a los usuarios probar pequeñas joyas de desarrolladores emergentes sin gastar dinero.

Steam tenía en su biblioteca un juego que robaba credenciales para extraer criptomonedas. (Valve)

Un homenaje moderno a los clásicos de los 80

Distant Space propone al jugador pilotar una nave espacial con el objetivo de eliminar oleadas de enemigos a lo largo de 26 niveles. Cada fase introduce nuevos patrones de ataque y termina con un enfrentamiento contra un jefe, en un formato que recuerda a los salones recreativos de hace cuatro décadas.

El apartado gráfico busca deliberadamente un estilo retro, con líneas simples y efectos visuales que simulan la estética de los primeros videojuegos vectoriales. Esta elección de diseño, según sus creadores, busca despertar la nostalgia de los jugadores veteranos, aunque algunos usuarios han señalado que el contraste entre el fondo y los objetos puede dificultar la visibilidad en ciertos niveles.

La banda sonora también sigue esta línea, con efectos sonoros minimalistas y música electrónica de inspiración ochentera. PixelMouse ha explicado que su intención era “recrear la sensación de estar frente a una máquina arcade”, priorizando la fluidez de la acción sobre la complejidad gráfica.

Distant Space llega gratis a Steam.

Reseñas positivas y comunidad activa

Desde su lanzamiento, Distant Space ha recibido más de 460 reseñas en Steam, con una calificación general de “muy positiva”. Los jugadores destacan su jugabilidad directa, los enfrentamientos con jefes y su curva de dificultad progresiva.

Algunos usuarios valoran especialmente su duración corta, que ronda los 40 minutos, ya que les recuerda la estructura de los videojuegos de arcade, pensados para partidas rápidas. Otros, sin embargo, consideran que la experiencia podría ampliarse con más niveles o modos de juego adicionales.

Pese a esas observaciones, el consenso general es que se trata de un título recomendable para los aficionados a los juegos retro o para quienes buscan una experiencia ligera y entretenida sin complicaciones.

Distant Space llega gratis a Steam.

Promoción y descuentos del estudio PixelMouse

Además del regalo de Distant Space, el estudio ha lanzado un paquete promocional en Steam que incluye otros dos de sus juegos: Minimalism y Distant Space 2. El conjunto puede adquirirse con un 33% de descuento, quedando en 1.96 dólares.

La secuela, Distant Space 2, también cuenta con reseñas “muy positivas” y mejora varios aspectos del título original, entre ellos los gráficos y el contraste visual. Actualmente se encuentra disponible con un 51% de descuento, a un precio de 0.49 dólares.

PixelMouse ha señalado que esta iniciativa busca dar mayor visibilidad a su catálogo de juegos independientes y agradecer el apoyo de la comunidad, especialmente de quienes han contribuido con comentarios y sugerencias.

Distant Space 2 se encuentra en oferta en Steam.

Cómo conseguir <i>Distant Space</i> gratis en Steam

Para reclamar el juego, basta con acceder a su página oficial en Steam, iniciar sesión con la cuenta del usuario y hacer clic en el botón “Añadir a la biblioteca”. No es necesario descargarlo de inmediato: una vez agregado, el título quedará disponible de forma permanente.

La promoción estará activa hasta el 31 de octubre de 2025, y una vez vencido el plazo, el juego volverá a tener su precio habitual.

Con este tipo de campañas, Steam continúa impulsando el descubrimiento de desarrolladores independientes, mientras PixelMouse se gana un lugar entre los estudios que mantienen viva la esencia del videojuego clásico, con experiencias simples, adictivas y llenas de nostalgia.

