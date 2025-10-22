HBO Max anuncia 12 nuevos títulos japoneses: romance, acción y grandes historias

El abanico de estrenos abarca relatos de amor, secretos familiares, venganzas, etc. (Composición Infobae: HBO Max)

HBO Max enriquece su programación dedicando un espacio destacado a las producciones japonesas con el estreno exclusivo de 12 títulos que mezclan géneros como el romance, el thriller, el drama legal, el misterio, la comedia y la acción. Entre las novedades del mes figuran historias inspiradas en populares webtoons, éxitos de taquilla y propuestas multipremiadas, que subrayan la fortaleza narrativa y el atractivo visual del audiovisual japonés.

El abanico de estrenos abarca relatos de amor, secretos familiares, venganzas, rivalidades profesionales y tramas de superación que reflejan la diversidad temática de la televisión y el cine japonés.

Todas las series y películas japonesas disponibles en HBO Max

A continuación, la lista completa de estrenos en HBO Max con detalles de sus argumentos, episodios, elencos y responsables creativos:

1. EL AMOR ES PARA LOS PERROS (10 episodios)

Inspirada en un webtoon de éxito, esta serie explora el vínculo inesperado entre una abogada de divorcios y un veterinario, ambos desilusionados del amor, que terminan acercándose gracias a sus perros. La aparición de un enigmático heredero coreano añade tensión y complicaciones a la historia, impulsando a los protagonistas a cuestionar el verdadero significado del amor.

Elenco: Kaya Kiyohara, Ryo Narita, Na In-woo

Guion: Arisa Kaneko

Dirección: Shingo Okamoto, Young-Sup Noh, Yoshihiro Itoh

Producción: Masako Miyazaki, Saya Araki, Cha Hyun-ji, Kim Kyore

2. ENCENDEDOR (11 episodios)

Oscuro y envolvente drama legal donde un bufete, dirigido por Kenjiro Todoroki, se especializa en encontrar posibles conflictos legales y generar demandas. Junto a Ryo Uzaki, con un pasado familiar dramático, destapan una conspiración tras un accidente fatal.

Elenco: Shotaro Mamiya, Moka Kamishiraishi, Ryoki Miyama, Ryo, Mitsuhiro Oikawa, Toru Nakamura

Guion: Yoshitatsu Yamada, Kento Yamaguchi, Shota Hatanaka

Dirección: Hiroto Hara, Kento Yamaguchi, Ryo Yoshida

Producción: Shota Hatanaka, Hisato Yamada, Hideto Sezaki, Nahoko Koma

3. PLEASE DIE MY BELOVED (12 episodios)

Tres amigas universitarias, infelices con sus matrimonios, ven sus vidas sacudidas cuando una confiesa el asesinato de su esposo. Secretos, traiciones y deseo de recuperar la felicidad perdida dan forma a esta tensa historia de sororidad y supervivencia.

Elenco: Yumi Adachi, Saki Aibu, Sayaka Isoyama

Guion: Tomomi Matoba

Dirección: Tatsunori Sato, Takehiro Shindo, Toshiyuki Kakihara

Producción: Tatsuya Yamaga, Mayuko Tsuzuki, Yosuke Toda

4. LA CLASE DEL SEÑOR MIKAMI (10 episodios)

Después de un exilio involuntario del Ministerio de Educación, Mikami se convierte en maestro de escuela privada y lucha contra la corrupción que contamina el sistema educativo. Su lección final desafía a estudiantes y docentes a enfrentar y cambiar el futuro.

Elenco: Tori Matsuzaka, Riho Yoshioka, Daiken Okudaira, Aju Makita, Airu Kubozuka, Masaki Okada, Mitsuhiro Oikawa, Takako Tokiwa

Guion: Shimori Roba

Dirección: Yohei Miyazaki, Koya Shimada, Sakura Komaki

Producción: Kazutaka Iida, Mao Nakanishi, Minami Nakazawa

5. WHO SAW THE PEACOCK DANCE IN THE JUNGLE? (10 episodios)

Una joven, marcada por la muerte de su madre y el reciente asesinato de su padre policía, encuentra una pista sobre condenas injustas del pasado familiar. Con la ayuda de una abogada, busca esclarecer una masacre que cambió su destino hace 22 años.

Elenco: Suzu Hirose, Kenichi Matsuyama, Win Morisaki, Kumi Takiuchi, Ryo Narita, Lily Franky, Hayato Isomura

Guion: Tomoki Kanazawa

Dirección: Keisuke Nakajima, Yuki Uchikawa, Izumi Maruyama

Producción: Kenta Tanaka, Takahiro Aoyama, Ryosuke Fukuda, Takayoshi Tanazawa

6. ESPECIAL LA GRANDE MAISON TOKYO

En este especial, la chef Hayami se convierte en la primera mujer asiática con tres estrellas Michelin. El Covid-19 amenaza su restaurante, y un viaje a Kioto le depara un reencuentro inesperado con su antiguo jefe de cocina.

Elenco: Takuya Kimura, Kyoka Suzuki, Yuta Tamamori, Kanichiro, Aki Asakura, Ayako Yoshitani, Kikunosuke One, Anne Nakamura

Guion: Tsutomu Kuroiwa

Dirección: Ayuko Tsukahara

Producción: Hidenori Iyoda, Keiko Matsumoto, Kaori Shiomura

7. LA GRANDE MAISON TOKYO (11 episodios)

El drama culinario sigue los pasos de Natsuki Obana, chef caído en desgracia que busca rehacer su carrera y conquistar la tercera estrella Michelin junto a una rival y un equipo de cocineros excepcionales.

Elenco: Takuya Kimura, Kyoka Suzuki, Yuta Tamamori, Kanichiro, Aki Asakura, Ayako Yoshitani, Kikunosuke One, Anne Nakamura, Toru Tezuka, Mitsuhiro Oikawa

Guion: Tsutomu Kuroiwa

Dirección: Ayuko Tsukahara

Producción: Hidenori Iyoda, Keiko Matsumoto, Kaori Shiomura

8. LA GUARIDA DEL LEÓN (10 episodios)

El drama familiar se intensifica cuando Hiroto y su hermano autista reciben la visita de Lion, un niño que revela que la hermana ausente de ambos sigue viva. El trío descubre secretos y lucha por recomponer los lazos que los unen.

Elenco: Yuya Yagira, Ryota Bando, Aska Saito, Tasuku Sato, Osamu Mukai

Guion: Koji Tokuo, Yoshino Ichinohe

Dirección: Toshio Tsuboi, Takahiro Aoyama, Masahide Izumi

Producción: Yuka Matsumoto, Atsushi Sato

9. HASTA QUE DESTRUYA LA FAMILIA DE MI ESPOSO (12 episodios)

Minori, tras descubrir una infidelidad de 15 años, busca venganza involucrando a la familia de la amante de su esposo. El camino la lleva a desenmascarar conspiraciones y a enfrentar su propio pasado en una mezcla de amor y traición.

Elenco: Marika Matsumoto, Terunosuke Takezai, Kota Nomura

Guion: Ayuka Kishimoto, Ayako Kato

Dirección: Jin Ueda, Takehito Muroi, Daizo Yoshida

Producción: Kentaro Yamato, Noboru Morita, Rina Sobue, Fumitaka Anan

10. BABY ASSASSINS EVERYDAY! (12 episodios)

Comedia de acción que retrata la convivencia de dos jóvenes asesinas de élite que, pese a su aparente torpeza social, viven situaciones absurdas y peligrosas bajo el mismo techo.

Elenco: Akari Takaishi, Saori Izawa

Guion: Yugo Sakamoto

Dirección: Yugo Sakamoto, Wataru Hiranami, Ayumi Kudo

Producción: Mina Kase, Yusuke Suzuki, Taizo Fukumaki

11. VIVANT (10 episodios)

Serie policiaca y thriller internacional. Yusuke Nogi, ejecutivo acusado de delitos graves tras un atentado en la república de Balka, une fuerzas con un espía y una doctora para limpiar su nombre y sobrevivir.

Elenco: Masato Sakai, Hiroshi Abe, Fumi Nikaido, Kazunari Ninomiya, Tori Matsuzaka, Koji Yakusho

Guion: Hiroyuki Yatsu, Masami Lee, Hayato Miyamoto, Nana Yamamoto

Dirección: Yohei Miyazaki, Akiko Kato

Producción: Kazutaka Iida, Miyuki Ogata, Kaori Hashizume

12. BELLEZA VERDADERA: LA PELÍCULA

Drama juvenil dividido en dos partes. Reina, acomplejada por su imagen, utiliza el maquillaje para transformarse y se convierte en el centro de un triángulo amoroso cargado de secretos y emociones. Una historia que explora la autoaceptación, la presión social y las emociones más intensas de la juventud.

Elenco: Kōki, Keisuke Watanabe, Keito Tsuna

Guion: Sumire Suzuki

Dirección: Kazunari Hoshino

Producción: Nobuyuki Iinuma, Mari Furubayashi, Hiroyuki Goto, Ryota Tago, Yuko Takahashi