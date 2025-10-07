Tecno

Battlefield 6: fecha, hora y plataformas confirmadas para su estreno mundial

Los jugadores ya pueden iniciar la predescarga en la mayoría de plataformas, a excepción de Epic Games Store

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Battlefield 6 disponible desde el
Battlefield 6 disponible desde el 10 de octubre. (EA)

La espera está por terminar. Después de varios años de ausencia y con una comunidad ansiosa por su regreso, Battlefield 6 se prepara para su lanzamiento mundial. La nueva entrega del popular shooter en primera persona promete revitalizar la saga con una experiencia más intensa, cinematográfica y dinámica, bajo la dirección de Vince Zampella y el equipo de Battlefield Studios.

Este título marca un punto de inflexión para la franquicia, que busca recuperar el terreno perdido frente a competidores como Call of Duty. Con un enfoque en combates masivos, escenarios destructibles y mejoras gráficas impulsadas por la nueva generación de consolas, Battlefield 6 apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes del año.

Electronic Arts confirmó que el juego estará disponible a nivel global el 10 de octubre de 2025, con un lanzamiento simultáneo en todas las plataformas principales. La compañía también reveló los horarios exactos para cada región, así como detalles sobre la predescarga, los contenidos disponibles desde el día uno y las opciones de instalación.

El juego se sitúa en
El juego se sitúa en un contexto de conflicto global. (Foto: Electronic Arts)

Cuándo y a qué hora se podrá jugar

Los jugadores podrán acceder a Battlefield 6 el 10 de octubre de 2025 en los siguientes horarios:

  • España: 17:00 horas (horario peninsular)
  • Argentina, Chile y Brasil: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • México: 9:00 horas

No habrá acceso anticipado, independientemente de la edición adquirida. Sin embargo, aquellos que hayan reservado el juego ya pueden iniciar la predescarga, con excepción de los usuarios que planean jugar desde Epic Games Store, donde esta opción aún no está disponible.

Plataformas disponibles

El título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con soporte completo para juego cruzado entre consolas y ordenadores. La compañía descartó, por ahora, versiones para Nintendo Switch o consolas de generación anterior, con el argumento de que el motor gráfico y las dimensiones de las partidas están diseñadas para aprovechar las capacidades técnicas más recientes.

Descubre la fecha y hora
Descubre la fecha y hora en que se estrenará Battlefield 6. (EA)

Detalles de instalación y almacenamiento

Battlefield 6 cuenta con un sistema modular de instalación que permite administrar el espacio de almacenamiento según las preferencias del jugador. Por ejemplo, se puede instalar solo el modo campaña o el multijugador, y desinstalar alguno de ellos más adelante. Esta característica busca optimizar el rendimiento y reducir el peso total del juego en disco.

Los datos de las versiones beta no se transferirán al lanzamiento oficial, por lo que todos los perfiles comenzarán desde cero. Los desarrolladores señalaron que este reinicio permitirá equilibrar la experiencia y garantizar igualdad de condiciones para todos los jugadores desde el primer día.

Modos y contenido disponibles en el lanzamiento

El menú principal mantiene la estructura vista en la beta pública, con acceso directo al modo multijugador, el campo de tiro y la campaña individual. El componente multijugador ofrece distintas modalidades, desde partidas rápidas hasta enfrentamientos masivos con más de cien jugadores simultáneos.

Battlefield 6, de Electronic Arts.
Battlefield 6, de Electronic Arts.

La campaña, por su parte, estará dividida en misiones independientes que podrán rejugarse para desbloquear coleccionables, recompensas cosméticas y elementos que también se aplicarán en el modo online, como operadores, camuflajes y emblemas.

Expectativa por el regreso de una franquicia legendaria

Con esta nueva entrega, EA busca devolver a Battlefield al lugar de prestigio que ocupó durante años en el género de disparos. La apuesta por un diseño más cinematográfico, sumada a un enfoque en el realismo y la estrategia, pretende atraer tanto a los jugadores veteranos como a una nueva generación de fans.

El 10 de octubre marcará el regreso de una saga que promete recuperar su identidad y competir nuevamente entre los grandes del mercado. Los seguidores solo tendrán que esperar unos días más para sumergirse en los campos de batalla más ambiciosos creados hasta ahora por DICE y Battlefield Studios.

Temas Relacionados

Battlefield 6Electronic ArtsVidejuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los acuerdos de OpenAI con sus nuevos socios costarán más de un billón de dólares: ¿quién los financiará?

Los contratos con Nvidia, AMD y Oracle para asegurar poder computacional superan por mucho los ingresos actuales de la compañía de inteligencia artificial. Analistas cuestionan su capacidad para cumplir compromisos

Los acuerdos de OpenAI con

Paso a paso para activar el ‘modo capibara’ en WhatsApp en octubre de 2025

La integración de imágenes y stickers generados por Meta AI permite a los usuarios de Android y iPhone transformar sus chats, sumando diversión y originalidad a la experiencia en la aplicación de Meta

Paso a paso para activar

Google pagará hasta 30.000 dólares por detectar fallos en su IA: así puedes participar

Este nuevo programa de recompensas está dirigido a investigadores de ciberseguridad, con el fin de incentivar el descubrimiento y reporte de vulnerabilidades en inteligencia artificial

Google pagará hasta 30.000 dólares

Nintendo declara la guerra a la inteligencia artificial: no tolerará el uso de sus personajes en contenido generado por IA

La compañía japonesa advirtió que tomará medidas legales contra quienes usen sus personajes en videos generados con inteligencia artificial sin permiso

Nintendo declara la guerra a

Meta recopilará datos de su asistente de IA para personalizar anuncios y contenidos en Facebook e Instagram

Los datos obtenidos a través del asistente virtual se sumarán a los algoritmos actuales, permitiendo segmentar intereses y sugerencias de manera más precisa en el ecosistema digital de Meta

Meta recopilará datos de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre y acumuló un alza del 35% en los últimos doce meses

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

Mercados: leve baja de los bonos a la espera de avances concretos en las negociaciones con EEUU

Un voraz incendio consumió el interior de un departamento en San Telmo: una bebé fue hospitalizada

INFOBAE AMÉRICA
Científicos lograron crear neuronas artificiales

Científicos lograron crear neuronas artificiales que emulan el voltaje cerebral humano

Los acuerdos de OpenAI con sus nuevos socios costarán más de un billón de dólares: ¿quién los financiará?

El mercado del arte de Hong Kong en crisis: la caída de subastas y el ascenso de Pekín y Shanghái

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

¿Quién ganará el Nobel de Literatura?: hipótesis, vaticinios y preferencias de los especialistas

TELESHOW
La salud de Thiago Medina,

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

La espectacular fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire: la emoción en videos, robots y una sorpresa única

La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”

Mercedes Morán recordó cómo surgió la icónica frase que se transformó en mantra: “Sótano nunca, siempre terraza”