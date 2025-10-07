Battlefield 6: fecha, hora y plataformas confirmadas para su estreno mundial

Battlefield 6 disponible desde el 10 de octubre. (EA)

La espera está por terminar. Después de varios años de ausencia y con una comunidad ansiosa por su regreso, Battlefield 6 se prepara para su lanzamiento mundial. La nueva entrega del popular shooter en primera persona promete revitalizar la saga con una experiencia más intensa, cinematográfica y dinámica, bajo la dirección de Vince Zampella y el equipo de Battlefield Studios.

Este título marca un punto de inflexión para la franquicia, que busca recuperar el terreno perdido frente a competidores como Call of Duty. Con un enfoque en combates masivos, escenarios destructibles y mejoras gráficas impulsadas por la nueva generación de consolas, Battlefield 6 apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes del año.

Electronic Arts confirmó que el juego estará disponible a nivel global el 10 de octubre de 2025, con un lanzamiento simultáneo en todas las plataformas principales. La compañía también reveló los horarios exactos para cada región, así como detalles sobre la predescarga, los contenidos disponibles desde el día uno y las opciones de instalación.

El juego se sitúa en un contexto de conflicto global. (Foto: Electronic Arts)

Cuándo y a qué hora se podrá jugar

Los jugadores podrán acceder a Battlefield 6 el 10 de octubre de 2025 en los siguientes horarios:

España: 17:00 horas (horario peninsular)

Argentina, Chile y Brasil: 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

México: 9:00 horas

No habrá acceso anticipado, independientemente de la edición adquirida. Sin embargo, aquellos que hayan reservado el juego ya pueden iniciar la predescarga, con excepción de los usuarios que planean jugar desde Epic Games Store, donde esta opción aún no está disponible.

Plataformas disponibles

El título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con soporte completo para juego cruzado entre consolas y ordenadores. La compañía descartó, por ahora, versiones para Nintendo Switch o consolas de generación anterior, con el argumento de que el motor gráfico y las dimensiones de las partidas están diseñadas para aprovechar las capacidades técnicas más recientes.

Descubre la fecha y hora en que se estrenará Battlefield 6. (EA)

Detalles de instalación y almacenamiento

Battlefield 6 cuenta con un sistema modular de instalación que permite administrar el espacio de almacenamiento según las preferencias del jugador. Por ejemplo, se puede instalar solo el modo campaña o el multijugador, y desinstalar alguno de ellos más adelante. Esta característica busca optimizar el rendimiento y reducir el peso total del juego en disco.

Los datos de las versiones beta no se transferirán al lanzamiento oficial, por lo que todos los perfiles comenzarán desde cero. Los desarrolladores señalaron que este reinicio permitirá equilibrar la experiencia y garantizar igualdad de condiciones para todos los jugadores desde el primer día.

Modos y contenido disponibles en el lanzamiento

El menú principal mantiene la estructura vista en la beta pública, con acceso directo al modo multijugador, el campo de tiro y la campaña individual. El componente multijugador ofrece distintas modalidades, desde partidas rápidas hasta enfrentamientos masivos con más de cien jugadores simultáneos.

Battlefield 6, de Electronic Arts.

La campaña, por su parte, estará dividida en misiones independientes que podrán rejugarse para desbloquear coleccionables, recompensas cosméticas y elementos que también se aplicarán en el modo online, como operadores, camuflajes y emblemas.

Expectativa por el regreso de una franquicia legendaria

Con esta nueva entrega, EA busca devolver a Battlefield al lugar de prestigio que ocupó durante años en el género de disparos. La apuesta por un diseño más cinematográfico, sumada a un enfoque en el realismo y la estrategia, pretende atraer tanto a los jugadores veteranos como a una nueva generación de fans.

El 10 de octubre marcará el regreso de una saga que promete recuperar su identidad y competir nuevamente entre los grandes del mercado. Los seguidores solo tendrán que esperar unos días más para sumergirse en los campos de batalla más ambiciosos creados hasta ahora por DICE y Battlefield Studios.