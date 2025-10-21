Tecno

SpaceX es señalada por transmitir señales desde sus satélites Starshield en frecuencias no autorizadas

El descubrimiento, realizado por el científico canadiense Scott Tilley, pone el foco sobre las regulaciones internacionales

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

La UIT prohíbe utilizar frecuencias
La UIT prohíbe utilizar frecuencias destinadas a otros usos en el espectro de comunicaciones satelitales. REUTERS/Dado Ruvic

SpaceX enfrenta cuestionamientos por haber utilizado presuntamente una red de satélites clasificada, los Starshield, para enviar datos desde el espacio hacia la Tierra utilizando frecuencias de radio reservadas exclusivamente para la transmisión en sentido inverso. El descubrimiento, realizado por el científico canadiense Scott Tilley, pone el foco sobre las regulaciones internacionales y la posible interferencia en las comunicaciones espaciales.

Satélites Starshield y el uso de radiofrecuencias prohibidas

La investigación comenzó de manera accidental, cuando Tilley detectó emisiones provenientes de satélites durante sus tareas habituales de rastreo. Las señales descendentes se ubicaban en el rango de 2025 a 2110 MHz, una banda que, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), se destina para la comunicación de subida —de la Tierra al espacio— y no en sentido descendente.

La detección corresponde a los satélites Starshield, una versión encriptada de la constelación Starlink desarrollada específicamente para fines gubernamentales y de seguridad nacional. Según SpaceX, Starshield ofrece “capacidad adicional criptográfica de alta seguridad para albergar datos clasificados y procesarlos de manera segura, cumpliendo con los requisitos más exigentes del gobierno”.

Una vista de las instalaciones
Una vista de las instalaciones de SpaceX Starbase en Starbase, Texas, EE. UU., el 5 de junio de 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

Los contratos de operaciones Starshield involucran a la Oficina de Reconocimiento Nacional (NRO), el Departamento de Defensa y la Fuerza Espacial de EE. UU., entre otras agencias federales.

Tilley reportó a NPR que la transmisión en banda reservada puede representar un riesgo: “Los satélites cercanos podrían sufrir interferencia de radiofrecuencia, o no responder correctamente a los comandos enviados desde la Tierra, o ignorarlos directamente”. Este posible incumplimiento sugeriría la intención de SpaceX de ocultar las operaciones de Starshield al hacer la señal menos detectable.

Repercusiones regulatorias y ausencia de sanciones efectivas

El marco normativo internacional, supervisado por la ITU, prohíbe el uso de frecuencias reservadas para otros fines dentro del espectro de comunicaciones satelitales. Sin embargo, como la organización no aplica sanciones económicas directas, el principal efecto de una violación sería la desestabilización operativa o la generación de conflictos entre operadores de satélites.

SpaceX desarrolla y lanza vehículos
SpaceX desarrolla y lanza vehículos espaciales reutilizables para misiones de transporte de carga y tripulación al espacio. REUTERS/Dado Ruvic

La falta de penalizaciones efectivas deja a SpaceX en una posición singular. Según lo expresado en el informe, la empresa podría no enfrentar consecuencias tangibles por su accionar, aunque la controversia pone de relieve los límites desdibujados en la regulación del uso del espectro orbital.

Starshield y nuevos desafíos para la industria espacial

El despliegue de la flota Starshield comenzó en 2022, a partir de la estrategia de SpaceX para proporcionar servicios de comunicación altamente seguros al gobierno estadounidense. Con tecnología derivada de Starlink, Starshield responde a la necesidad de transmitir y procesar información clasificada dentro de estándares de seguridad extremos.

Elon Musk lidera varias empresas
Elon Musk lidera varias empresas innovadoras, entre ellas Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company. REUTERS/Daniel Cole

Las misiones, encargadas por agencias de seguridad como la NRO y la Fuerza Espacial, priorizan el resguardo de datos confidenciales. En septiembre, la NRO puso en órbita su grupo número 11 de satélites Starshield, reforzando la importancia estratégica de este proyecto.

El hermetismo y la relativa poca información pública sobre sus operaciones hacen que análisis externos como el de Tilley resulten relevantes para el monitoreo independiente de la actividad espacial y la observancia de los estándares regulatorios.

Al margen de la controversia, SpaceX sigue desafiando los márgenes tradicionales en la industria, buscando romper los límites para fortalecer su posición como líder de la industria.

La firma ha logrado hitos
La firma ha logrado hitos como el primer lanzamiento comercial de una nave reutilizable. REUTERS/Dado Ruvic

Qué es SpaceX

SpaceX es una empresa privada estadounidense dedicada al diseño, fabricación y lanzamiento de cohetes y naves espaciales. Fundada por Elon Musk en 2002, la compañía se enfoca en reducir los costos de acceso al espacio mediante el desarrollo de tecnologías reutilizables.

La firma ha logrado hitos como el primer lanzamiento comercial de una nave reutilizable y la colaboración con agencias espaciales para transportar carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional. Su objetivo a largo plazo es posibilitar la exploración de otros planetas, incluida la colonización de Marte.

