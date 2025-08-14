Tecno

Tierras raras y energía solar: ¿por qué EE. UU. corre hacia la autonomía tecnológica?

Las tierras raras continúan siendo un punto clave en las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Un reciente intento de acuerdo para mejorar el acceso de Estados Unidos a estos materiales fue discutido en Londres y Ginebra

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Tierras raras y energía solar,
Tierras raras y energía solar, dos ejes clave que Estados Unidos busca fortalecer para asegurar su independencia tecnológica y energética. (Composición Infobae: ecomingrupo.com / EFE)

El gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha una estrategia para garantizar el acceso a minerales esenciales para la tecnología moderna, posicionándose como el mayor accionista de la mina de Mountain Pass en California, la única en operación en el país. A través de un acuerdo con MP Materials, el Departamento de Defensa se compromete a comprar durante los próximos diez años neodimio y praseodimio a un precio mínimo de USD110 por kilo.

Estos elementos son fundamentales para la fabricación de imanes permanentes, presentes en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, escáneres de IRM y motores eléctricos. El objetivo central es reducir la dependencia de las importaciones, especialmente de China, que domina casi por completo la producción y el refinado de estas materias primas.

Dominio de China y tensiones en el mercado global

Actualmente, Pekín controla cerca del 70% de la minería y el 90% de la capacidad de refinado mundial de tierras raras, un liderazgo forjado gracias a años de apoyo gubernamental. Washington acusa a China de aprovechar esta posición para manipular precios y debilitar a competidores extranjeros.

Los minerales de tierras raras
Los minerales de tierras raras resultan indispensables para numerosas tecnologías actuales, entre ellas los vehículos eléctricos y las turbinas de energía eólica. (Wikimedia Commons / Peggy Greb, Departamento de Agricultura de EE. UU.)

Esta situación ha estado en el centro de la guerra comercial entre ambas potencias, marcada por aranceles elevados y restricciones de exportación que han afectado tanto a fabricantes estadounidenses como europeos.

El Parlamento Europeo ha calificado estas prácticas como “injustificadas” y “coercitivas”, instando a acelerar la implementación del Acta de Materias Primas Críticas para reducir la dependencia de importaciones.

Estados Unidos impulsa infraestructura para procesar más materia prima local

Como parte del acuerdo, MP Materials construirá una nueva planta de procesamiento en territorio estadounidense, con el fin de transformar más materia prima local en productos listos para uso industrial. La ubicación aún no está definida, pero la instalación servirá tanto a la industria de defensa como al mercado comercial.

Una bandera estadounidense ondea frente
Una bandera estadounidense ondea frente al edificio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, EE. UU. REUTERS/Al Drago/Foto de archivo

El Departamento de Defensa respaldará la iniciativa con USD 400 millones en activos recientemente adquiridos. El CEO de MP Materials, James Litinsky, calificó el plan como “una acción decisiva para acelerar la independencia estadounidense en la cadena de suministro”.

Hasta ahora, la compañía china Shenghe Resources, parcialmente propiedad del gobierno de Pekín, era uno de los principales accionistas de MP Materials y su único cliente. Esto implicaba que toda la producción de Mountain Pass se enviaba a China para su refinamiento.

Sin embargo, a inicios de este año la empresa estadounidense decidió suspender estos envíos debido a los altos aranceles: un 125% impuesto por China en respuesta a un 145% aplicado por EE. UU. a sus importaciones. Aunque las tarifas se redujeron posteriormente, MP Materials mantuvo su decisión por considerarla alineada con los intereses nacionales.

Banderas de China y Estados
Banderas de China y Estados Unidos se muestran en una placa de circuito impreso con chips semiconductores. REUTERS/Florence Lo/Ilustración

Perspectivas y desafíos geopolíticos

Las tierras raras continúan siendo un punto clave en las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Un reciente intento de acuerdo para mejorar el acceso de EE. UU. a estos materiales, a cambio de reducir ciertas restricciones de exportación en otros sectores, fue discutido en Londres y Ginebra, pero Washington se quejó de la lentitud en su implementación.

A largo plazo, el fortalecimiento de la producción interna es visto como la mejor opción para garantizar el suministro y apoyar la estrategia industrial del presidente Donald Trump. Mientras tanto, China defiende sus políticas como un “derecho soberano” y una práctica común para bienes de uso tanto civil como militar.

Energía solar y baterías lideran la expansión eléctrica en EE. UU.

En medio de la acelerada transición mundial hacia energías limpias para frenar las emisiones de CO₂ y mitigar el cambio climático, Estados Unidos vive un giro político que amenaza con alterar su rumbo energético. Donald Trump ha manifestado su intención de revitalizar la industria de los combustibles fósiles.

El país estadounidense sumó 22.332
El país estadounidense sumó 22.332 megavatios de nueva capacidad energética, dominada por grandes plantas solares. (Periódico de la Energía)

Algunos legisladores republicanos han puesto en duda la fiabilidad de la energía solar y eólica, además de acusar a los subsidios federales de encarecer el precio de la electricidad. Sin embargo, tales afirmaciones no han sido respaldadas por estudios técnicos ni por informes oficiales.

A pesar de las tensiones políticas, los datos recientes muestran un impulso notable de las renovables. Durante la primera mitad de 2025, el país estadounidense sumó 22.332 megavatios de nueva capacidad energética, dominada por grandes plantas solares, instalaciones de baterías y proyectos eólicos terrestres. La Administración de Información Energética (EIA) confirmó que en ese periodo no hubo ninguna nueva producción de carbón o nuclear.

Las proyecciones de la EIA indican que, entre lo que resta de 2025 y 2030, se prevé la construcción de 254.126 megavatios en nuevas centrales eléctricas. La energía solar liderará con 120.269 megavatios, seguida por el almacenamiento en baterías con 65.051 y el gas natural con 35.081.

El presidente Donald Trump habla
El presidente Donald Trump habla con reporteros en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el lunes 11 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

El carbón quedará completamente ausente de la expansión prevista y solo habrá un proyecto nuclear: la Unidad 1 de Kemmerer, en Wyoming, programada para entrar en funcionamiento en diciembre de 2030.

Si las tendencias actuales se mantienen, el mix energético estadounidense seguirá dominado por la energía solar y el almacenamiento, consolidando la transición hacia fuentes más limpias.

No obstante, los cambios regulatorios que promueve la administración Trump, orientados a favorecer a los combustibles fósiles, podrían ralentizar —aunque difícilmente revertir a corto plazo— este proceso de transformación que, de momento, avanza con una fuerte inercia técnica y económica.

Temas Relacionados

Tierras rarasTecnología solarCadena suministroEE. UU.Estados UnidosDonald TrumpChinaEnergía solarLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuál es la nueva startup de Sam Altman que competirá con Neuralink de Elon Musk

Su objetivo es desarrollar tecnologías que permitan una conexión avanzada entre la mente humana y la inteligencia artificial

Cuál es la nueva startup

Estos son los distintos tipos de tecnología que existen en la actualidad

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Estos son los distintos tipos

Año Cuántico 2025: el impulso global a la tecnología cuántica y su impacto en Latinoamérica

El Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas pretende sensibilizar al público, fomentar alianzas científicas y destacar el potencial de esta disciplina para abordar desafíos globales de forma sostenible

Año Cuántico 2025: el impulso

El juego del calamar: qué tecnología usó Netflix para grabar las escenas del bebé de 222

La introducción de este personaje sorprendió incluso a los propios actores de la serie

El juego del calamar: qué

Tinte para cristales que generan energía: innovación tecnológica que podría revolucionar edificios

Aplicado a células solares semitransparentes, el tinte fotocromático permite mantener la transparencia en condiciones de baja luminosidad y oscurecerse bajo radiación intensa, optimizando así la generación fotovoltaica

Tinte para cristales que generan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un día en Vaca Muerta:

Un día en Vaca Muerta: el detrás de escena del trabajo en campo petrolero donde todo empezó

Asaltaron a un reconocido empresario en Santa Fe y los delincuentes se llevaron un botín millonario

Macabro hallazgo en Rosario: encontraron restos óseos dentro de una valija en un contenedor de basura

Confirmaron que la avioneta incendiada en un campo de Pergamino transportaba cocaína

Violenta entradera a una empleada pública en City Bell: la golpearon y huyeron con dinero en efectivo

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La historia del héroe olvidado que salvó a artistas y escritores del nazismo

Bolsonaro pidió su absolución por falta de pruebas en el juicio por presunto complot para impedir la investidura de Lula

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

El salmón salvaje enfrenta una caída sin precedentes, las razones detrás de su amenaza de extinción

TELESHOW
El divertido ida y vuelta

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía por Estambul junto a Wanda Nara

La mamá de Emilia Mernes recordó los primeros pasos de la carrera de su hija: “Me hace feliz su felicidad”

Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”