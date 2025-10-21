Tecno

Por qué el trabajo híbrido es el futuro del empleo: 88% de los empleados va a la oficina dos veces por semana

Las áreas de administración, finanzas y comercio son las que con mayor frecuencia aplican el modelo remoto al menos un día por semana

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
El 57% trabaja tres o
El 57% trabaja tres o más días en oficina, mostrando que la flexibilidad mantiene el contacto presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo híbrido se perfila como el futuro del empleo, según expertos de WeWork. De acuerdo con un estudio realizado junto a PageGroup, el 88% de quienes trabajan bajo esta modalidad asisten a la oficina al menos dos veces por semana, mientras que un 12% lo hace solo un día.

En total, más de la mitad (57%) acude tres o más días, lo que demuestra que la flexibilidad no significa ausencia de contacto, sino un equilibrio entre autonomía y colaboración.

“Hoy el trabajo híbrido se ha consolidado como el punto medio más eficiente entre productividad, bienestar y conexión humana. No se trata de eliminar la oficina, sino de transformarla”, afirmó Nicolás Sánchez, Head of Sales de WeWork para Perú y Colombia.

En algunos casos se asiste
En algunos casos se asiste una o dos veces al mes, y en otros hasta cuatro días por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las empresas están entendiendo que no todos los equipos necesitan el mismo número de días presenciales y que los espacios deben adaptarse a esas realidades”, agregó.

Cómo es el modelo híbrido según la industria

El estudio evidencia que el modelo híbrido adopta distintas formas según las dinámicas de cada organización.

Algunas permiten acudir una vez cada dos semanas o incluso una vez al mes, mientras que otras exigen entre tres y cuatro días en oficina. Factores como el tipo de industria, el tamaño de la empresa, el nivel de supervisión y los objetivos culturales son determinantes en esta elección.

En Colombia, un informe de Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP señala que las áreas de administración, finanzas y comercio son las que más implementan el trabajo remoto al menos un día a la semana, mientras que en el sector manufacturero la cifra es mucho menor.

Este modelo está redefiniendo el
Este modelo está redefiniendo el uso del espacio en las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WeWork explican que estas diferencias se deben al tipo de rol, la cultura corporativa y las demandas del sector.

Qué buscan ahora las empresas con el modelo híbrido

Este cambio está transformando la manera en que las compañías conciben el espacio físico. Ya no buscan grandes oficinas permanentes, sino espacios flexibles, escalables y colaborativos, donde los equipos puedan reunirse, crear y mantener cohesión sin perder la libertad que ofrecen los entornos virtuales.

Para los expertos de WeWork, el futuro del trabajo no está en elegir entre lo presencial o lo remoto, sino en diseñar modelos híbridos inteligentes que integren lo mejor de ambos mundos: la conexión humana de la oficina y la autonomía del trabajo flexible.

El 95% de empleados
El 95% de empleados percibe mayor adaptabilidad en sus empresas y el 82% quiere ampliarla a futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué impacto ha tenido el modelo híbrido en el trabajo

El modelo híbrido ha impactado de manera significativa la dinámica y cultura corporativa en las empresas que lo implementan.

A febrero de 2024, los profesionales que se desempeñan bajo este esquema presentan las tasas de compromiso más elevadas: 35%, frente al 33% de quienes trabajan totalmente de forma remota y el 27% de quienes asisten diariamente a la oficina, según datos de Gallup.

Esta preferencia por la flexibilidad se refleja en la visión de los líderes empresariales: el 95% reconoce que sus organizaciones se han vuelto más adaptables en los dos últimos años y el 82% planea profundizar esa flexibilidad en el futuro, de acuerdo con un informe de Zoom.

Cada empleado remoto puede representar
Cada empleado remoto puede representar un ahorro anual de USD 11.000 para su empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los beneficios tangibles para las empresas es el ahorro, ya que adoptar el modelo híbrido puede reducir hasta en un 50% los costos de espacio de oficina y bienes raíces tradicionales, de acuerdo con IWG.

El impacto económico es igualmente notable. El empleador promedio en Estados Unidos puede ahorrar USD 11.000 al año por cada colaborador remoto que mantenga un esquema de dos a tres días presenciales, un dato aportado por GWA.

Además, la flexibilidad se consolida como factor central de atracción de talento: el 25% de los empleados elegiría un modelo híbrido con horario flexible si considerara cambiar de empresa, según Zoom.

Temas Relacionados

TrabajoOficinaRemotoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Instagram muestra más contenido dañino a adolescentes vulnerables, según Reuters

Meta identificó que aquellos que confesaron sentirse mal con su cuerpo luego de usar la red social consumieron un 10,5% de contenido vinculado a trastornos alimentarios

Instagram muestra más contenido dañino

31 minutos en Tiny Desk llega a Prime Video con una película navideña

El show televisivo de Chile tiene 20 años de historia y reciente ha marcado récords en plataformas digitales

31 minutos en Tiny Desk

Microsoft lanza actualización de emergencia para Windows 11 tras reportes de problemas de hardware

La compañía responde con una actualización fuera de banda para restaurar funciones esenciales y resolver problemas en dispositivos conectados

Microsoft lanza actualización de emergencia

YouTube evoluciona con su diseño para todos tras la era de la IA

Una de las novedades es la inclusión de animaciones personalizadas para el botón ‘me gusta’

YouTube evoluciona con su diseño

Shakira revive sus grandes éxitos en Spotify Anniversaries: Pies Descalzos y Oral Fixation reviven

El éxito mundial Hips Don´t Lie es una de las canciones más apetecidas en los shows de la colombiana como su más reciente gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira revive sus grandes éxitos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenan a una obra social

Condenan a una obra social a reintegrar gastos por un estudio genético en el exterior a un niño con discapacidad

Así llegó Javier Milei a Córdoba para encabezar una caminata en la recta final de la campaña electoral

Qué pasa si me equivoco al marcar la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Cinco estudiantes universitarios argentinos ganaron el Mundial de Ingeniería en petróleo 2025

Milei dijo que Bussi es un farsante por usar el video de 2023 en el que lo apoyaba y un fiscal pidió que deje de emitirse

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea busca una

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

Las joyas robadas del Louvre están valuadas en 102 millones de dólares

TELESHOW
Jimena Barón y Matías Palleiro

Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes

Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, de visita en Argentina: Cataratas del Iguazú, Salinas Grandes y glamping

Úrsula Corberó mostró con felicidad el avance de su embarazo: “Huhuhu”

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”