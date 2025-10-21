Creador de ChatGPT lanza un nuevo buscador con IA: se llama Atlas

Atlas se encuentra disponible para Mac. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, presentó a nivel mundial Atlas, un navegador web potenciado por inteligencia artificial. Este navegador ya está disponible para usuarios de Mac en las versiones Free, Plus, Pro y Go.

Atlas permite realizar búsquedas y hacer preguntas directamente a ChatGPT, sin necesidad de abrir la herramienta por separado.

La memoria de ChatGPT está integrada, lo que habilita el uso de conversaciones y detalles previos para resolver nuevas tareas. La memoria del navegador facilita que ChatGPT conserve el contexto de los sitios visitados y recupere esa información cuando la necesites.

La IA se encarga de realizar listados de acuerdo con las solicitudes del usuario. (OpenAI)

Por ejemplo, es posible pedir: “Busca todas las ofertas de empleo que revisé la semana pasada y crea un resumen de las tendencias del sector para prepararme para las entrevistas”.

Las memorias del navegador en Atlas son opcionales y el usuario mantiene el control total: pueden consultarse o archivarse desde la configuración y se eliminan al borrar el historial de navegación.

Los propietarios de sitios web también pueden agregar etiquetas ARIA para optimizar el funcionamiento del agente ChatGPT para sus sitios web en Atlas.

“Seguiremos mejorando Atlas, y nuestra hoja de ruta incluye compatibilidad con múltiples perfiles, herramientas mejoradas para desarrolladores y maneras en que los desarrolladores del SDK de aplicaciones pueden aumentar la visibilidad de sus aplicaciones en Atlas”, comentó OpenAI.

Los usuarios cuentan con la capacidad de determinar si le dan permiso a ChatGPT de acceder a las búsquedas. (OpenAI)

Qué más se puede hacer en Atlas

Además de recordar el contexto de las búsquedas, Atlas incorpora el modo agente de ChatGPT, que ahora ofrece mayor velocidad y utilidad al trabajar con el contexto de navegación del usuario.

De esta forma, facilita la investigación, automatiza tareas y ayuda a planificar eventos o reservar citas mientras navegas. Ahora es posible organizar una cena: solo debes proporcionar la receta y ChatGPT buscará un supermercado, añadirá los ingredientes al carrito y gestionará la entrega a domicilio.

En el entorno laboral, puede abrir documentos del equipo, realizar estudios competitivos y recopilar información para informes.

OpenAI aclara que, por defecto, el contenido explorado no se utiliza para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Si deseas compartirlo, puedes activar la opción “Incluir navegación web” en la configuración de datos.

El navegador permite que los usuarios realicen consultas a ChatGPT sin necesidad de abrir la herramienta. (OpenAI)

Si has habilitado el entrenamiento de chats en tu cuenta de ChatGPT, esta opción también se aplicará a Atlas, incluyendo el contenido de los sitios web adjuntados mediante la barra lateral Ask ChatGPT y las memorias del navegador que enriquecen tus conversaciones.

Atlas también ofrece controles parentales. Si los padres han activado esta función para ChatGPT, la configuración se aplicará en dicho navegador.

Qué no puede hacer Atlas

Atlas presenta ciertas limitaciones importantes en su funcionamiento. No puede ejecutar código en el navegador, descargar archivos ni instalar extensiones. Tampoco tiene acceso a otras aplicaciones en la computadora ni al sistema de archivos.

Cuando se trata de sitios sensibles, como instituciones financieras, Atlas se pausará para asegurar que el usuario supervise las acciones que se realicen. Además, es posible desconectar el modo agente para restringir su acceso a datos confidenciales y evitar que tome decisiones o realice acciones en sitios web en nombre del usuario.

Atlas incluye un modo incógnito. (Atlas)

Estas medidas de seguridad buscan proteger la privacidad y el control sobre las funciones automatizadas de Atlas.

“Las capacidades del agente de ChatGPT aún conllevan riesgos. Además de cometer errores al actuar en su nombre, los agentes son susceptibles a instrucciones maliciosas ocultas, que pueden estar ocultas en sitios como páginas web o correos electrónicos, con la intención de que anulen el comportamiento previsto del agente de ChatGPT”, indica la empresa.

Asimismo, la empresa advierte que los usuarios deben sopesar las ventajas y desventajas al decidir qué información proporcionar al agente, así como tomar medidas para minimizar su exposición a estos riesgos, como usar el agente ChatGPT sin sesión en Atlas y supervisar sus actividades.