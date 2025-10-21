Cómo escanear un documento y enviarlo como PDF sin salir de WhatsApp

Es clave mantener actualizado el dispositivo. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

La reciente incorporación de la función para escanear documentos y enviarlos como PDF directamente desde WhatsApp ha transformado la manera en que los usuarios digitalizan y comparten información, al eliminar la necesidad de recurrir a aplicaciones externas o abandonar la plataforma de Meta.

Esta herramienta, que ya se encontraba disponible en iOS, ha comenzado a implementarse en Android, permitiendo convertir recibos, apuntes o facturas en archivos digitales listos para ser compartidos en cuestión de segundos.

Por esta razón, se detalla el paso a paso de cómo convertir un documento físico en PDF desde la aplicación de WhatsApp, sin necesidad de descargar programas externos y que son pagos.

Cómo convertir un documento físico en PDF desde WhatsApp

Se encuentra ubicada en la parte donde está el clip de adjuntar archivos. (Foto: captura)

El proceso para utilizar esta función se inicia dentro del chat donde se desea enviar el documento. El usuario debe seleccionar el ícono de adjuntar archivos, representado por un clip, y luego elegir la opción “Documento”, lo que indica que se enviará un archivo proveniente de una fuente escrita.

En ese momento, se despliega un menú adicional que permite seleccionar la fuente de origen del documento. La nueva función aparece bajo la etiqueta “Escanear documento”, ubicada al final de las opciones disponibles. Al activarla, la cámara del dispositivo se transforma en un escáner.

Existen dos modalidades de funcionamiento: automática y manual. En la modalidad automática, WhatsApp detecta el documento y lo enmarca con un recuadro verde; si el teléfono permanece quieto durante unos segundos, la aplicación captura la imagen de manera automática.

El usuario tiene libertad de ajustar cómo quiere que salga la página. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la modalidad manual otorga al usuario el control total sobre el momento de la captura, permitiendo decidir cuándo tomar la fotografía y ajustar el encuadre según sus necesidades.

De qué forma se puede modificar el PDF en WhatsApp

Tras la captura, se presenta una vista previa del documento. En este punto, es posible ajustar los bordes para delimitar con precisión el área de interés. La función “Adjust” permite recortar únicamente la sección deseada, lo que resulta muy útil cuando el espacio contiene elementos ajenos al documento principal.

Además, la interfaz ofrece filtros para mejorar la visibilidad del texto y la opción de rotar la imagen hasta lograr la orientación preferida. Una vez finalizada la edición, el usuario debe validar la captura mediante el botón “OK”, lo que conduce a la pantalla de previsualización final.

Una vez todo esté verificado solo se debe compartir el documento en el chat. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Antes de enviar el archivo, WhatsApp brinda la posibilidad de añadir un comentario al adjunto, una función que facilita contextualizar el contenido para el receptor. Al confirmar el envío, el destinatario recibe el archivo en formato PDF, listo para abrirse o guardarse en cualquier dispositivo compatible.

Cómo saber si un teléfono es compatible con la función escáner de WhatsApp

Meta ha confirmado que el escáner de documentos está disponible en las versiones recientes de WhatsApp tanto para Android como para iOS, aunque la aparición de la función puede variar según la región y el ritmo de actualización de la aplicación.

En algunos casos, los usuarios deberán actualizar la aplicación desde la tienda oficial para acceder a la novedad. Si la función aún no aparece, la medida a seguir es mantener la app actualizada y esperar, porque el despliegue se realiza de manera gradual.

Qué otras novedades ha incorporado WhatsApp en su aplicación

La inteligencia artificial ha expandido las posibilidades de este servicio. (Foto: 20 mayo 2024. REUTERS/Dado Ruvic)

Sumado a la función de escaneo, WhatsApp cuenta con otras innovaciones impulsadas por la inteligencia artificial de Meta. Entre ellas destaca la posibilidad de crear fondos y temas personalizados para chats y videollamadas, generados a partir de instrucciones de texto escritas por el usuario.

Esta característica permite diferenciar visualmente las conversaciones o añadir un toque artístico a las llamadas. Otra mejora útil es la búsqueda de participantes dentro de los grupos, que facilita la localización rápida de miembros al escribir sus nombres en el buscador.

Asimismo, la aplicación ahora permite compartir imágenes con movimiento en los chats, ampliando la experiencia multimedia más allá de los archivos estáticos. Como complemento, se han añadido nuevos paquetes de stickers a la colección existente.