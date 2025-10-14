Tecno

Cómo escanear y enviar un documento PDF directamente desde WhatsApp

La herramienta facilita transformar páginas físicas en archivos digitales listos para compartir, con opciones de recorte, filtros y comentarios

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Esta novedad ya está activa
Esta novedad ya está activa en la versión más reciente de la app. (Foto: Europa Press)

La llegada de la función para escanear documentos y enviarlos como PDF directamente desde WhatsApp representa un gran avance para quienes buscan digitalizar y compartir información de manera ágil.

Esta herramienta, que ya estaba disponible en iOS, ha comenzado a implementarse en Android, permitiendo a los usuarios transformar recibos, apuntes o facturas en archivos digitales sin abandonar la aplicación.

Cuáles son los pasos para escanear un documento físico en WhatsApp

El proceso para utilizar esta función requiere algunos pasos específicos dentro de la interfaz de WhatsApp. El usuario debe ingresar primero al chat donde desea enviar el documento y seleccionar el icono de adjuntar archivos, representado habitualmente por un clip.

La opción se encuentra en
La opción se encuentra en el apartado de 'documento'. (Foto: captura)

Al desplegarse el menú de opciones, es necesario elegir la alternativa “Documento”, lo que indica que se enviará un archivo proveniente de una fuente escrita. En ese momento, aparece un menú adicional donde se puede seleccionar la fuente de origen del documento.

La nueva función se encuentra bajo la etiqueta “Escanear documento”, ubicada al final de las opciones disponibles. Al activar esta opción, la cámara del dispositivo se pone en modo escáner.

Qué considerar al momento de escanear un documento en WhatsApp

Existen dos modalidades de funcionamiento: automática y manual. En la primera, WhatsApp detecta el documento y lo enmarca con un recuadro verde; si el teléfono permanece quieto durante unos segundos, la aplicación captura la imagen de forma automática. En la modalidad manual, el usuario decide cuándo tomar la fotografía, lo que otorga mayor control sobre el encuadre.

El proceso de escaneo en
El proceso de escaneo en WhatsApp ofrece modos automático y manual, edición de bordes y filtros para mejorar la calidad del documento antes de enviarlo. (Foto: Europa Press)

Una vez realizada la captura, se muestra una vista previa del documento. En este punto, es posible ajustar los bordes para delimitar con precisión el área de interés. La función “Adjust” permite recortar únicamente la sección deseada, lo que resulta útil cuando el espacio contiene elementos ajenos al documento principal.

Además, la interfaz ofrece filtros para mejorar la visibilidad del texto y la opción de rotar la imagen hasta lograr la orientación preferida. Después de editar y ajustar el documento, el usuario debe validar la captura mediante el botón “OK”, lo que conduce a la pantalla de previsualización final.

Antes de enviar el archivo, WhatsApp permite añadir un comentario al adjunto, una función útil para contextualizar el contenido. Al confirmar el envío, el receptor recibe el archivo en formato PDF, listo para abrirse o guardarse en cualquier dispositivo compatible.

Cómo saber si una cuenta de WhatsApp es compatible con esta función

La compañía ha confirmado el
La compañía ha confirmado el despliegue gradual de la función de escaneo en WhatsApp, y sugiere mantener la app actualizada para acceder a las novedades. (Foto: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Meta ha confirmado que el escáner de documentos está disponible en las versiones recientes de WhatsApp tanto para Android como para iOS, aunque la aparición de la función puede variar según la región y el ritmo de actualización de la aplicación.

En algunos casos, los usuarios deberán actualizar la aplicación desde la tienda oficial para acceder a la novedad. Si la función aún no aparece, la medida a seguir es mantener la app actualizada y esperar, porque el despliegue se realiza de manera gradual.

Qué otras novedades ha implementado WhatsApp recientemente

Sumado a la función de escaneo, WhatsApp ha incorporado otras innovaciones impulsadas por la inteligencia artificial de Meta.

La interacción por videollamadas ha
La interacción por videollamadas ha tenido varias transformaciones gracias a la IA. (Foto: Europa Press)

Entre ellas destaca la posibilidad de crear fondos y temas personalizados para chats y videollamadas, generados a partir de instrucciones de texto escritas por el usuario. Esta característica permite diferenciar visualmente las conversaciones o añadir un toque artístico a las llamadas.

Otra mejora clave es la búsqueda de participantes dentro de los grupos, que facilita la localización rápida de miembros al escribir sus nombres en el buscador.

Además, la aplicación ahora permite compartir imágenes con movimiento en los chats, ampliando la experiencia multimedia más allá de los archivos estáticos. Como complemento, se han añadido nuevos paquetes de stickers a la colección existente.

Temas Relacionados

WhatsAppEscánerDocumentoPDFArchivoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo eliminar anuncios no deseados y ventanas emergentes en Google

La integración de configuraciones inteligentes, bloqueo de extensiones y soluciones automáticas refuerza la protección contra ventanas emergentes y anuncios no deseados, poniendo a la tecnología al servicio de la navegación segura

Cómo eliminar anuncios no deseados

La espera por GTA 6 llega al límite: un jugador fue hasta las oficinas de Rockstar a pedir explicaciones

Un gamer viajó hasta Escocia para plantarse frente a las oficinas de Rockstar y exigir respuestas sobre el esperado videojuego

La espera por GTA 6

Diez carreras en declive, según Harvard: informática ya no es tan rentable como antes

Los programas que unan tecnología, enfoque humano y actualización constante superarán a los títulos profesionales que se consideran tradicionales

Diez carreras en declive, según

Cómo escribir instrucciones eficaces para los asistentes de IA como Gemini, ChatGPT o Grok

Saber qué pedir y cómo formularlo permite que la IA genere soluciones precisas, demostrando que el conocimiento sobre indicaciones optimiza tanto tareas personales como procesos empresariales

Cómo escribir instrucciones eficaces para

Evita estafas millonarias: cuatro prefijos que revelan que no debes responder o devolver una llamada

El uso de números con códigos de países como Albania o Nigeria está detrás de una sofisticada modalidad de robo que puede vaciar cuentas y exponer datos personales sin que la víctima lo advierta

Evita estafas millonarias: cuatro prefijos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Grupo Bimbo lanza una

El Grupo Bimbo lanza una campaña para impulsar la alimentación saludable y la inclusión

Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico en lo que va del año

Córdoba: desmantelaron un búnker donde falsificaban patentes para vender

“Le sirve para la campaña”: Rodrigo de Loredo sembró dudas sobre un cambio de Gabinete para después de las elecciones

Mercados: suben las acciones y bonos argentinos en Wall Street a la espera de la cumbre presidencial

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent acusó a China

Scott Bessent acusó a China de intentar perjudicar la economía mundial: “Quieren hundir a todos con ellos”

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamas al mencionar a Messi, espera con mucha emoción el reencuentro con sus nietos que acaban de ser liberados

Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de Estados Unidos en el Caribe

Está acusado por matar al presunto abusador de su hija y se postula como sheriff: “Es hora de devolver la seguridad a nuestra comunidad”

Es una científica de renombre, fue diagnosticada con Parkinson y se convirtió en su propio experimento

TELESHOW
Evangelina Anderson contó el alimento

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

La tarde en familia de El Polaco y Barby Silenzi en el Tigre: un amor que renació para superar las adversidades

El video íntimo de Wanda Nara con sus hijas que luego borró y que podría enfurecer a Mauro Icardi

El jurado de Masterchef Celebrity fue lapidario con el plato de Momi Giardina y La Joaqui: “Parece un empedrado”