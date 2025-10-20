Una reciente actualización de Windows 11 puede dejar sin funcionamiento el teclado y el mouse de tu computador

Usuarios reportan pérdida de funcionalidad en periféricos y problemas de conectividad tras la última actualización de Windows 11. (Foto: Microsoft)

Windows 11, el sistema operativo de Microsoft, enfrenta un problema tras una de sus más recientes actualizaciones, lanzada en octubre, que ha generado errores de funcionamiento que ya han sido reconocidos por la propia compañía.

Entre los errores detectados, usuarios reportaron la pérdida total del uso de teclados y ratones, así como interrupciones en la conectividad a internet y fallos en periféricos de uso común, como los dispositivos Logitech.

La actualización, marcada como KB5066835, fue liberada en el contexto de la transición que Microsoft impulsa con el fortalecimiento de Windows 11 y el retiro progresivo del soporte para Windows 10. Esta nueva versión buscó sumar funciones potenciadas por inteligencia artificial y corregir errores previos. Sin embargo, su despliegue masivo dejó expuestos a los usuarios a fallos que van más allá de simples inconvenientes menores.

Cuál es el error que está generando la actualización de Windows 11

Uno de los problemas más graves detectados afecta directamente al Entorno de Recuperación de Windows (WinRE). Esta herramienta, fundamental cuando el sistema operativo presenta fallos al arrancar, permite iniciar soluciones de emergencia, acceder a la BIOS, o reiniciar en modo seguro.

El error afecta especialmente a quienes necesitan acceder al Entorno de Recuperación de Windows tras fallos graves del sistema.(Foto: Wallpapers)

Con la llegada del nuevo parche, usuarios de distintas versiones de Windows 11 (incluyendo 24H2 y 25H2) y de Windows Server, constataron que sus teclados y ratones USB dejan de funcionar completamente al ingresar en WinRE.

Los testimonios recogidos detallan que, al intentar recuperar el sistema tras un fallo severo, el usuario queda atrapado en una pantalla donde ni el teclado ni el mouse responden. La imposibilidad de hacer clic o escribir cualquier comando inutiliza por completo la función de rescate, lo que representa un escenario particularmente alarmante para quienes sufren errores de arranque o bloqueos totales del sistema operativo.

Las implicancias de este error se amplifican al considerar que el uso del entorno de recuperación suele ocurrir en momentos críticos: tras un error grave, cuando el sistema operativo convencional ya no responde y las reparaciones de software requieren intervención directa y precisa. Bajo este fallo, usuarios y profesionales IT quedan sin herramientas para solucionar problemas que podrían suponer la pérdida de datos o la inutilización momentánea de la computadora.

Llama la atención que el error afecta únicamente a dispositivos con conexión USB, mientras que aquellos ordenadores dotados de teclados o ratones con conector PS/2 (un estándar vigente en la informática de décadas pasadas) permanecen operativos dentro de WinRE.

Los dispositivos con conexión PS/2 no presentan fallos, convirtiéndose en una alternativa temporal para acceder a WinRE.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta peculiaridad convierte a los periféricos “anticuados” en una solución de emergencia para sortear el colapso funcional, aunque en la práctica pocos usuarios mantienen estos componentes como parte de su equipamiento habitual.

Microsoft reconoce la gravedad del error y promete una solución

La compañía reaccionó tras la acumulación de reportes, recomendando a los usuarios verificar la disponibilidad de nuevos parches a través de Windows Update. En un comunicado, Microsoft admitió el fallo y aseguró que está trabajando en una solución, aunque no detalló la fecha exacta en la que estará lista. Dado que el uso de periféricos es esencial para navegar en el entorno de recuperación y realizar diagnósticos críticos, la empresa enfatizó la urgencia de resolver el incidente.

La dirección aclaró además que los teclados y ratones funcionan correctamente mientras el sistema operativo permanece operativo en su modalidad estándar. Es únicamente al entrar en WinRE cuando ambos periféricos dejan de responder por completo, precisamente en uno de los escenarios en los que resultan más necesarios para la intervención de usuarios y técnicos.

Microsoft sugiere desinstalar la actualización KB5066835 si los problemas persisten hasta que se publique un parche definitivo.(REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo)

Microsoft sugirió que, en el corto plazo, quienes hayan desactivado las actualizaciones automáticas procedan a instalar manualmente los parches correctivos en cuanto estén disponibles.

En caso de no recibir la actualización de forma inmediata, existe la opción de revertir a una versión anterior del sistema antes de la instalación de KB5066835, accediendo al “Historial de actualizaciones” y seleccionando “Desinstalar”, para luego reiniciar el equipo.