Samsung dejaría atrás el nombre ‘Pro’ para el Galaxy S26 estándar

La gama estaría conformada por el Galaxy S26, el S26+ y el S26 Ultra. (businessempresarial.com.pe)

Las filtraciones en torno al lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S26 han arrojado nuevos indicios sobre la estrategia de la marca surcoreana para su línea insignia de 2025. Informes recientes apuntan a que Samsung habría desistido de usar la denominación ‘Pro’ para la versión de entrada de su próximo modelo.

Esta información, adelantada por SamMobile, se conoce justo cuando circulan rumores sobre la cancelación del esperado Galaxy S26 Edge, lo que dejaría a la familia Galaxy S26 con una alineación más tradicional de cara a su presentación mundial prevista para principios del 2026.

Estrategia comercial de Samsung

La posible introducción del nombre ‘Pro’ para el Samsung Galaxy S26 estándar generó controversia desde sus primeros rumores. Distintos reportes previos señalaban que, de haberse concretado, la modificación habría respondido exclusivamente a criterios de mercadotecnia más que a un cambio real en las prestaciones del dispositivo.

Informes recientes apuntan a que Samsung habría desistido de usar la denominación ‘Pro’ para la versión de entrada de su próximo modelo. REUTERS/Dado Ruvic

Bajo esta denominación, el equipo conservaría características propias de un modelo de entrada dentro de la gama más alta de Samsung, sin variaciones técnicas que lo acercaran realmente a usuarios profesionales o que justificaran el uso del distintivo ‘Pro’.

La comparación con el iPhone y las estrategias usadas por otras marcas, como los Xiaomi 17 Pro y Pro Max, estuvo a la orden del día entre seguidores y analistas. Por ello, una fracción importante de la comunidad criticó la intención de Samsung de adoptar una fórmula similar sin ofrecer prestaciones diferenciadas respecto al modelo base, algo que en otros fabricantes sí suele venir acompañado de especificaciones superiores o innovaciones concretas.

Aunque no se difundieron los motivos detrás del abandono de este posible cambio de nombre, la decisión sería lógica teniendo en cuenta la presión de los usuarios y el antecedente poco favorable de otras compañías que optaron por designaciones similares solo por cuestiones publicitarias.

Una mujer observa un iPhone 15 Pro y un Huawei Mate 60 Pro, en una tienda de Apple en Shanghái, China. REUTERS/Aly Song

Composición de la gama Galaxy S26: Sin Edge ni Pro, pero con S26 Ultra

La estructura de la próxima familia Samsung Galaxy S26 apunta a recuperar la alineación clásica. De acuerdo con los últimos trascendidos, la gama estaría conformada por el Galaxy S26, el S26+ y el S26 Ultra, alejándose de las versiones ‘Edge’ y ‘Pro’ que marcaron debates recientes.

Esta decisión se conoce muy poco después de la filtración acerca de la supuesta cancelación del S26 Edge, lo que refuerza la idea de que la marca prefiere apostar por nomenclaturas ya consolidadas y reconocidas en el mercado.

El regreso del S26+ contrasta con informaciones iniciales que lo ubicaban como reemplazado por el modelo Edge, una alternativa que finalmente no prosperaría. La presencia del S26 Ultra asegura la continuidad de una versión tope de gama, tradicionalmente enfocado en los consumidores más exigentes.

Otro rumor gira en torno a la posibilidad de que el S26 base equipe un chip Exynos 2600 en lugar del Snapdragon 8 Elite Gen 5. REUTERS/Kim Hong-Ji

Respecto a las fechas de lanzamiento, es de esperarse que Samsung mantenga la costumbre de presentar sus buques insignia en algún momento de enero. Otro rumor gira en torno a la posibilidad de que el S26 base equipe un chip Exynos 2600 en lugar del Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Diseño y especificaciones del Samsung Galaxy S26: lo que se sabe hasta ahora

En lo que respecta al diseño, los reportes apuntan a que tanto el Galaxy S26 estándar como el Ultra mantendrían una línea estética similar a la de sus generaciones anteriores. El modelo Ultra incluiría un módulo de cámaras traseras de aspecto unificado, prescindiendo de la disposición independiente de sensores que caracterizaba a recientes ediciones.

De haberse producido el lanzamiento del Edge, esta variante habría protagonizado la mayor alteración visual, gracias a un módulo de cámaras extendido a todo el tercio superior de la cubierta. Sin embargo, la posible cancelación de este dispositivo deja en suspenso cualquier cambio radical en el diseño.

One UI 8 es la interfaz de usuario desarrollada por Samsung para sus dispositivos móviles. (Foto: SammyFans)

Sobre el hardware, aunque la información aún es limitada y basada en rumores, resulta relevante la sugerencia de que Samsung apostaría por el propio Exynos 2600 en el S26 básico, prescindiendo del Snapdragon 8 Elite Gen 5 en este modelo específico. Este movimiento podría marcar diferencias respecto a sus rivales y condicionaría las comparativas de desempeño que suelen realizarse cuando nuevos buques insignia desembarcan en el mercado.