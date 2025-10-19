Tecno

Samsung dejaría atrás el nombre ‘Pro’ para el Galaxy S26 estándar

La estructura de la próxima familia Samsung Galaxy S26 apunta a recuperar la alineación clásica

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La gama estaría conformada por
La gama estaría conformada por el Galaxy S26, el S26+ y el S26 Ultra. (businessempresarial.com.pe)

Las filtraciones en torno al lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S26 han arrojado nuevos indicios sobre la estrategia de la marca surcoreana para su línea insignia de 2025. Informes recientes apuntan a que Samsung habría desistido de usar la denominación ‘Pro’ para la versión de entrada de su próximo modelo.

Esta información, adelantada por SamMobile, se conoce justo cuando circulan rumores sobre la cancelación del esperado Galaxy S26 Edge, lo que dejaría a la familia Galaxy S26 con una alineación más tradicional de cara a su presentación mundial prevista para principios del 2026.

Estrategia comercial de Samsung

La posible introducción del nombre ‘Pro’ para el Samsung Galaxy S26 estándar generó controversia desde sus primeros rumores. Distintos reportes previos señalaban que, de haberse concretado, la modificación habría respondido exclusivamente a criterios de mercadotecnia más que a un cambio real en las prestaciones del dispositivo.

Informes recientes apuntan a que
Informes recientes apuntan a que Samsung habría desistido de usar la denominación ‘Pro’ para la versión de entrada de su próximo modelo. REUTERS/Dado Ruvic

Bajo esta denominación, el equipo conservaría características propias de un modelo de entrada dentro de la gama más alta de Samsung, sin variaciones técnicas que lo acercaran realmente a usuarios profesionales o que justificaran el uso del distintivo ‘Pro’.

La comparación con el iPhone y las estrategias usadas por otras marcas, como los Xiaomi 17 Pro y Pro Max, estuvo a la orden del día entre seguidores y analistas. Por ello, una fracción importante de la comunidad criticó la intención de Samsung de adoptar una fórmula similar sin ofrecer prestaciones diferenciadas respecto al modelo base, algo que en otros fabricantes sí suele venir acompañado de especificaciones superiores o innovaciones concretas.

Aunque no se difundieron los motivos detrás del abandono de este posible cambio de nombre, la decisión sería lógica teniendo en cuenta la presión de los usuarios y el antecedente poco favorable de otras compañías que optaron por designaciones similares solo por cuestiones publicitarias.

Una mujer observa un iPhone
Una mujer observa un iPhone 15 Pro y un Huawei Mate 60 Pro, en una tienda de Apple en Shanghái, China. REUTERS/Aly Song

Composición de la gama Galaxy S26: Sin Edge ni Pro, pero con S26 Ultra

La estructura de la próxima familia Samsung Galaxy S26 apunta a recuperar la alineación clásica. De acuerdo con los últimos trascendidos, la gama estaría conformada por el Galaxy S26, el S26+ y el S26 Ultra, alejándose de las versiones ‘Edge’ y ‘Pro’ que marcaron debates recientes.

Esta decisión se conoce muy poco después de la filtración acerca de la supuesta cancelación del S26 Edge, lo que refuerza la idea de que la marca prefiere apostar por nomenclaturas ya consolidadas y reconocidas en el mercado.

El regreso del S26+ contrasta con informaciones iniciales que lo ubicaban como reemplazado por el modelo Edge, una alternativa que finalmente no prosperaría. La presencia del S26 Ultra asegura la continuidad de una versión tope de gama, tradicionalmente enfocado en los consumidores más exigentes.

Otro rumor gira en torno
Otro rumor gira en torno a la posibilidad de que el S26 base equipe un chip Exynos 2600 en lugar del Snapdragon 8 Elite Gen 5. REUTERS/Kim Hong-Ji

Respecto a las fechas de lanzamiento, es de esperarse que Samsung mantenga la costumbre de presentar sus buques insignia en algún momento de enero. Otro rumor gira en torno a la posibilidad de que el S26 base equipe un chip Exynos 2600 en lugar del Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Diseño y especificaciones del Samsung Galaxy S26: lo que se sabe hasta ahora

En lo que respecta al diseño, los reportes apuntan a que tanto el Galaxy S26 estándar como el Ultra mantendrían una línea estética similar a la de sus generaciones anteriores. El modelo Ultra incluiría un módulo de cámaras traseras de aspecto unificado, prescindiendo de la disposición independiente de sensores que caracterizaba a recientes ediciones.

De haberse producido el lanzamiento del Edge, esta variante habría protagonizado la mayor alteración visual, gracias a un módulo de cámaras extendido a todo el tercio superior de la cubierta. Sin embargo, la posible cancelación de este dispositivo deja en suspenso cualquier cambio radical en el diseño.

One UI 8 es la
One UI 8 es la interfaz de usuario desarrollada por Samsung para sus dispositivos móviles. (Foto: SammyFans)

Sobre el hardware, aunque la información aún es limitada y basada en rumores, resulta relevante la sugerencia de que Samsung apostaría por el propio Exynos 2600 en el S26 básico, prescindiendo del Snapdragon 8 Elite Gen 5 en este modelo específico. Este movimiento podría marcar diferencias respecto a sus rivales y condicionaría las comparativas de desempeño que suelen realizarse cuando nuevos buques insignia desembarcan en el mercado.

Temas Relacionados

SamsungSamsung Galaxy S26Galaxy S26CelularesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ahorra energía con tus electrodomésticos en casa hasta un 67%

La incorporación de equipos inteligentes, combinada con prácticas responsables en el hogar, puede traducirse en reducciones en el consumo energético

Ahorra energía con tus electrodomésticos

La inteligencia artificial redefine la ciberseguridad en Estados Unidos

La revolución digital avanza mientras herramientas avanzadas transforman los sistemas de protección, permiten anticipar amenazas y garantizan que empresas e instituciones puedan operar de manera mucho más segura frente a desafíos actuales y futuros, según un análisis de Foreign Affairs

La inteligencia artificial redefine la

Si te llega este mensaje en WhatsApp no lo respondas y elimínalo de inmediato, es una estafa

Estos contenidos se crean generando la necesidad y un sentimiento de urgencia para configurar a los usuarios

Si te llega este mensaje

Batería de litio se explota en un avión: por qué sucede esto y cuáles son los riesgos en un vuelo

Las baterías de ion-litio presentan riesgos por su alta densidad energética y sensibilidad a factores térmicos y eléctricos

Batería de litio se explota

Agotamiento digital: qué es, cómo afecta a los trabajadores y las 8 reglas clave para reducirlo

Según el análisis de un experto para Harvard Business Review, la sobreexposición a herramientas y mensajes virtuales aumenta la presión cognitiva y reduce la energía. Para afrontar esta problemática, propuso pautas prácticas para optimizar la interacción tecnológica y preservar el bienestar

Agotamiento digital: qué es, cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un estudio revela por qué

Un estudio revela por qué el océano Antártico es crucial para absorber emisiones de carbono

Quién era el investigador argentino del Conicet que apareció muerto en una ciudad de Alemania

De blazers a cortes definidos, cómo el “power dressing” se impone en el estilo de celebridades y royals

Santa Fe: sufrió un ACV mientras trabajaba en una rotisería y un vecino lo rescató en medio de un incendio

La canasta de servicios públicos en el AMBA supera los 170.000 pesos, pero se redujo respecto de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky se mostró dispuesto a

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

Un soldado norcoreano desertó y cruzó la peligrosa frontera hacia el sur: ahora está bajo custodia de Seúl

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

TELESHOW
Mercedes Morán recordó con un

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

Emmanuel Horvilleur: una noche épica de reencuentros y sorpresas

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares

Daniela Celis recordó el impacto de enterarse que esperaba gemelas: “La vida me sorprendió”