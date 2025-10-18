WestCOL en exclusiva con Infobae: Stream Fighters 4 en vivo con Yina, Karina, Valdiri y más estrellas

El creador de contenido colombiano confesó que la organización de un evento de este tipo es desafiante.

Stream Fighters 4, organizado por el creador de contenido WestCOL, se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes de boxeo de exhibición en el mundo digital de Latinoamérica. En su última edición, alcanzó el récord de ser la transmisión en vivo más vista en la plataforma Kick, con 3,4 millones de visualizaciones en el stream.

En la edición de este año las peleas más esperadas son entre las creadoras de contenido, Yina Caldero y La Valdiri, así como Karina García y Karely Ruiz.

WestCOL explicó a Infobae Tecno que para definir los duelos, se consideran varios criterios:

“Buscamos que exista al menos una pequeña rivalidad entre los participantes para que el encuentro resulte más atractivo. Además, es fundamental que ambos estén en el mismo peso. Si cumplen con estos requisitos y ambos aceptan, el combate se confirma”, dijo.

Westcol volverá a pelear en boxeo y estos son los detalles - crédito @westcol/IG

Sobre los retos particulares de la edición actual, el creador colombiano reconoció que el proceso ha sido fluido: “En esta ocasión, todo ha salido correctamente. No hemos tenido situaciones críticas que pusieran en riesgo el evento. La verdad, todo ha marchado bien.”

Cómo inició la idea de Stream Fighters

La idea de crear un evento como Stream Fighters, según WestCOL, surgió de la falta de propuestas similares en Colombia: “Este tipo de encuentros entre streamers ya se realizaban en otros países, pero notábamos que Colombia no estaba incluida. Pensamos: ‘¿Por qué no organizar nuestro propio evento?’”

El proyecto evolucionó rápidamente: la primera edición se realizó en un gimnasio, la segunda en el Movistar Arena y ahora, en esta cuarta edición, tendrá lugar en Medplus, recuerda el streamer.

Cuáles son las expectativas para esta edición de Stream Fighters

Las expectativas para esta edición de Stream Fighters son claras, según el creador de contenido colombiano: se proyecta como el evento más visto de toda Latinoamérica y aspira a romper récords de audiencia. “No se trata solo de expectativas, sino de realidades. Sabemos que será un éxito sin precedentes”, comenta WestCOL.

Steak se encarga de apoyar diversos eventos de este tipo.

La plataforma de apuestas digitales Stake respalda el evento. Camila Pinilla, gerente de patrocinio de la compañía, explicó: “Hemos estado en la Noche Dorada en Perú, en eventos en Argentina y Chile, y siempre buscamos participar en los encuentros de streamers y boxeo que se realizan actualmente. Nuestro objetivo es apoyar este talento local y ser parte de su crecimiento”.

En esta edición de 2025, además de las peleas, habrá la presentación de Farruko y Cosculluela, ambos cantantes urbanos.

La cuenta oficial de Stream Fighters y Westcol confirmaron la participación de los dos reguetoneros en el evento de boxeo - crédito @stream_fighters/ Instagram

Dónde ver Stream Fighters 4

El evento se transmitirá en vivo el 18 de octubre a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia) a través del canal de Kick de WestCOL.

Cómo han sido las anteriores ediciones de Stream Fighters

Las ediciones anteriores de Stream Fighters han destacado por romper récords y consolidarse como uno de los eventos digitales más grandes de Latinoamérica. En su debut, SF1 registró 3,4 millones de visualizaciones en el stream, un alcance total de 140 millones, y 161.000 espectadores simultáneos, convirtiéndose en tendencia número uno en X (antes Twitter) Colombia.

Además, alcanzó 24 millones de impresiones en Instagram, 120 millones de visualizaciones en TikTok y logró el título de stream más visto en la historia del país y de Twitch Colombia.

El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre - crédito Stream Fighters 4

La segunda edición, SF2, llevó el fenómeno a una nueva plataforma y alcanzó cifras históricas a nivel global: 808.000 espectadores de pico, más de 17 millones de visualizaciones totales, un promedio de 544.000 espectadores y llenó totalmente el Movistar Arena. Este evento se convirtió en el stream más visto de 2023 en Kick a escala mundial.

La tercera edición, SF3, consolidó el liderazgo de Stream Fighters en la región con 1,8 millones de espectadores máximos, 1,04 millones de espectadores promedio, Sold Out en La Macarena de Medellín y 94 millones de visualizaciones totales.