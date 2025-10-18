Este celular de OPPO promete maratones gamer sin pausas ni sobrecalentamiento: de cuál se trata

El dispositivo usa un sistema de enfriamiento con IA que ajusta el rendimiento según la temperatura y las demandas del juego. (OPPO)

El celular OPPO Reno14 promete ser un celular hecho para que los gamers le saquen su mayor provecho. El dispositivo incorpora un sistema de enfriamiento con inteligencia artificial, que ajusta el rendimiento según la temperatura, el tipo de juego y la exigencia gráfica de cada escena.

Gracias a este sistema, el teléfono mantiene su potencia y estabilidad durante partidas extensas, conservando frecuencias elevadas y temperaturas bajas incluso en situaciones de alta demanda.

La experiencia se completa con una pantalla AMOLED de alta frecuencia de actualización, que promete imágenes nítidas y transiciones fluidas, características especialmente valoradas en juegos competitivos.

Cuenta con una pantalla AMOLED de alta tasa de refresco que ofrece imágenes claras y movimientos fluidos, ideal para juegos competitivos. (Infobae)

Además, cuenta con una batería de 6.000 mAh que permite un uso prolongado durante toda la jornada y un sistema de carga rápida 80W SUPERVOOC, que restaura la energía en pocos minutos.

Esto se traduce en menos tiempo conectado al cargador y mayor disponibilidad del teléfono, ideal para quienes dependen del móvil durante todo el día o en sesiones de juego intensas.

Qué otras funciones gamers tiene este celular

Entre otras funciones orientadas al público gamer, el celuar también incorpora un sistema de WiFi inteligente que facilita la conexión a routers específicos mediante reconocimiento automático y aceleración colaborativa, lo que reduce la latencia en juegos y aplicaciones de alta demanda.

El equipo incluye además el chip SignalBoost X1 y una optimización de software que incrementan la potencia de transmisión y aseguran un funcionamiento estable incluso en redes saturadas.

El dispositivo también cuenta con la tecnología HyperBoost, desarrollada para mantener estable la tasa de cuadros por segundo (FPS), es decir, la cantidad de imágenes que aparecen cada segundo en pantalla.

Incorpora el chip SignalBoost X1 y un software optimizado que mejoran la conexión y garantizan estabilidad incluso en redes congestionadas. (OPPO)

Una mayor cantidad de FPS se traduce en una visualización más fluida y precisa, lo que incrementa tanto la calidad visual como el desempeño en escenarios competitivos.

Qué funciones fotográficas tiene este celular

Integra múltiples funciones de fotografía basadas en inteligencia artificial que simplifican la captura de imágenes. Además del borrado inteligente de objetos, incorpora la función Toma Perfecta, que corrige ojos cerrados o expresiones poco favorecedoras en fotografías grupales.

Esta tecnología selecciona la toma más adecuada y reemplaza los detalles necesarios para que todos los participantes aparezcan correctamente.

Para un rendimiento óptimo, se aconseja disponer de buena iluminación, asegurar la visibilidad de los rostros y contar con conexión a internet, ya que estas herramientas requieren descarga previa y no están instaladas de fábrica.

El Editor AI corrige errores comunes en fotos grupales. - (OPPO).

El dispositivo también ofrece Party Flash AI, que ajusta la iluminación en fotografías y vídeos tomados en entornos oscuros, como fiestas nocturnas, para lograr mejores resultados.

Las características de la cámara son:

Cámara trasera:

Gran angular: 50 MP, f/1.8, FOV 79°, lente de cinco elementos, AF y OIS de dos ejes.

Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 116°, lente de cinco elementos, AF.

Teleobjetivo: 50 MP, f/2.8, FOV 30°, lente de cuatro elementos, AF y OIS de dos ejes.

Cámara frontal:

50 MP, f/2.0, FOV 90°, lente de cinco elementos, AF.

Qué otras funciones con IA tiene el dispositivo

Este dispositivo incluye varias funciones innovadoras para mejorar la experiencia diaria.

Una de ellas es la App Traducción AI – Fiesta Políglota, que permite traducir textos y mensajes en tiempo real a múltiples idiomas con la precisión de la inteligencia artificial.

Esta herramienta resulta útil tanto para viajes como para trabajo o colaboración, facilitando la comunicación de manera rápida y clara con solo un toque.

Otra función destacada es el Bluetooth Inteligente – Sonido Claro, que mantiene la música y el audio de manera estable incluso cuando el teléfono está lejos. Ya sea que esté guardado en el bolso o en el locker del gimnasio, esta tecnología asegura una experiencia de escucha fluida y sin interrupciones.