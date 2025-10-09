Tecno

OPPO Reno14 5G: todo sobre su rendimiento gaming, videos subacuáticos en 4K, batería y precio

Este celular de gama media-alta se caracteriza por su sistema de WiFi inteligente, que se conecta automáticamente al mejor router disponible y optimiza la conexión para reducir el retraso en juegos y aplicaciones que requieren alto rendimiento

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Este celular incorpora funciones con IA diseñadas para optimizar la experiencia al jugar. (Infobae)

El nuevo OPPO Reno14 5G llega con un enfoque especial en los gamers, ofreciendo mejoras en conectividad, inteligencia artificial y experiencia de juego.

Su sistema de WiFi inteligente permite conectarse a routers designados con reconocimiento automático y aceleración colaborativa, reduciendo la latencia en juegos y aplicaciones exigentes.

Además, incorpora el chip SignalBoost X1 y una optimización de software que refuerza la potencia de transmisión, garantizando un rendimiento estable incluso en redes congestionadas.

El teléfono también integra la tecnología HyperBoost, diseñada para mantener estables los frames por segundo (FPS), es decir, la cantidad de imágenes que se muestran por segundo en la pantalla.

Una de las características del
Una de las características del celular es su diseño blanco con brillo dorados y azules. (Infobae)

Los FPS son clave para los videojuegos porque determinan la fluidez y la respuesta visual: a mayor FPS, más suave y preciso se ve y se juega, lo que mejora la experiencia y el rendimiento en partidas competitivas.

Además, el OPPO Reno14 5G incluye una innovadora función para grabar videos subacuáticos en 4K, que permite capturar imágenes nítidas y detalladas bajo el agua.

Esta característica ya estaba presente en su antecesor, el OPPO Reno13 5G, y se mantiene como una ventaja para quienes disfrutan de la fotografía y el video en entornos acuáticos.

El celular viene en dos
El celular viene en dos tonos: blanco con destellos y verde. (OPPO)

Cómo es el apartado fotográfico de este celular

El OPPO Reno14 5G incorpora varias funciones de fotografía con inteligencia artificial que facilitan capturar imágenes.

Entre ellas, además del borrador de elementos con IA, ahora cuenta con la función Toma Perfecta, que corrige ojos cerrados o expresiones no deseadas en fotos grupales.

La tecnología selecciona la mejor toma y reemplaza los detalles necesarios, asegurando que todos salgan bien en la foto.

Es necesario descargar las funciones
Es necesario descargar las funciones de edición de fotos con IA. (OPPO)

Para obtener los mejores resultados, se recomienda buena iluminación, que los rostros estén claramente visibles y conexión a internet, ya que estas funciones deben descargarse; no vienen preinstaladas.

Otra herramienta es Party Flash AI, que ajusta la iluminación de manera inteligente en fotos o videos tomados en ambientes con poca luz, como fiestas nocturnas.

Las especificaciones de la cámara son las siguientes:

Trasera:

  • Gran angular: 50 MP, f/1.8, FOV 79°, lente de 5 elementos, AF y OIS de 2 ejes.
  • Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 116°, lente de 5 elementos, AF.
  • Teleobjetivo: 50 MP, f/2.8, FOV 30°, lente de 4 elementos, AF y OIS de 2 ejes.

Frontal: 50 MP, f/2.0, FOV 90°, lente de 5 elementos, AF.

El celular cuenta con un
El celular cuenta con un flash inteligente que ilumina entornos muy oscuros. (OPPO)

Cómo es la batería

La batería del OPPO Reno14 5G está diseñada para ofrecer una gran autonomía y soportar largas jornadas de uso. Cuenta con una capacidad de 6000 mAh (23,52 Wh) típica y 5840 mAh (22,90 Wh) nominal, lo que garantiza varias horas de uso continuo para tareas como juegos, streaming, navegación y redes sociales.

Además, integra carga rápida 80W SUPERVOOC (11V/7,3A), que permite recargar el dispositivo de manera muy rápida, alcanzando un porcentaje significativo de batería en pocos minutos.

Esto se traduce en menos tiempo conectado al cargador y mayor disponibilidad del teléfono, ideal para quienes dependen del móvil durante todo el día o en sesiones de juego intensas.

Con esta aplicación de traducción
Con esta aplicación de traducción en tiempo real, se pueden superar las barreras del idioma. (OPPO)

Qué otras características tiene el celular

El OPPO Reno14 5G incluye varias funciones innovadoras para mejorar la experiencia diaria.

Una de ellas es la App Traducción AI – Fiesta Políglota, que permite traducir textos y mensajes en tiempo real a múltiples idiomas con la precisión de la inteligencia artificial.

Esta herramienta resulta útil tanto para viajes como para trabajo o colaboración, facilitando la comunicación de manera rápida y clara con solo un toque.

Otra función destacada es el Bluetooth Inteligente – Sonido Claro, que mantiene la música y el audio de manera estable incluso cuando el teléfono está lejos. Ya sea que esté guardado en el bolso o en el locker del gimnasio, esta tecnología asegura una experiencia de escucha fluida y sin interrupciones.

Cuál es el precio de este celular

El precio de este celular OPPO Reno14 5G es de 3.498.900 pesos colombianos.

Temas Relacionados

OPPOOPPO Reno14 5GGamingCámaraInteligencia artificialPrecioTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Mattel prueba el modelo de video Sora 2 junto a OpenAI

Sam Altman, CEO de la tecnológica, compartió detalles sobre la alianza durante la conferencia anual Developer Day

Mattel prueba el modelo de

Top 15 PlayStation: The Last of Us Part I lidera el ranking de los videojuegos que no puedes perderte

Esta modalidad de juegos en la nube permite a los usuarios jugar varios títulos al mismo tiempo sin tener que comprarlos en físico

Top 15 PlayStation: The Last

Cómo liberar espacio en Gmail gratis y para siempre con este truco poco conocido

Google aconseja agrupar los mensajes recibidos hace más de tres años y eliminarlos de la bandeja de entrada

Cómo liberar espacio en Gmail

Dia, el nuevo navegador con IA que ya está disponible para usuarios de Mac

El software permite automatizar resúmenes, redactar textos y gestionar listas sin depender de extensiones externas

Dia, el nuevo navegador con

Microsoft congela el precio de Game Pass en estos países

Si decides cancelar tu plan y volver a comprarlo, se te cobrará la nueva tarifa vigente

Microsoft congela el precio de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con fuertes críticas a Milei,

Con fuertes críticas a Milei, la CATT formalizó la continuidad de Juan Carlos Schmid al frente del gremio

La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas en PBA y se mantendrá la foto de Espert

Cómo la actriz Ayo Edebiri se consolidó como ícono global de la moda: sus mejores looks

Las imágenes de la salida exprés de “Pequeño J” del país y del auto de Sotacuro la noche del crimen

A la espera del fallo por las boletas, el PJ intensifica su campaña y Taiana pide debatir con Reichardt

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Israel aprobó

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

Las siete guerras que Trump reivindica haber resuelto en su carrera por el Nobel de la Paz

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

TELESHOW
La Joaqui contó cómo se

La Joaqui contó cómo se prepara para su debut en MasterChef y reveló su receta secreta

El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

Mercedes Funes cenó con Simone Biles: el postre bien argentino que fascinó a la gimnasta texana