OPPO Reno14 5G: todo sobre su rendimiento gaming, videos subacuáticos en 4K, batería y precio

Este celular incorpora funciones con IA diseñadas para optimizar la experiencia al jugar. (Infobae)

El nuevo OPPO Reno14 5G llega con un enfoque especial en los gamers, ofreciendo mejoras en conectividad, inteligencia artificial y experiencia de juego.

Su sistema de WiFi inteligente permite conectarse a routers designados con reconocimiento automático y aceleración colaborativa, reduciendo la latencia en juegos y aplicaciones exigentes.

Además, incorpora el chip SignalBoost X1 y una optimización de software que refuerza la potencia de transmisión, garantizando un rendimiento estable incluso en redes congestionadas.

El teléfono también integra la tecnología HyperBoost, diseñada para mantener estables los frames por segundo (FPS), es decir, la cantidad de imágenes que se muestran por segundo en la pantalla.

Una de las características del celular es su diseño blanco con brillo dorados y azules. (Infobae)

Los FPS son clave para los videojuegos porque determinan la fluidez y la respuesta visual: a mayor FPS, más suave y preciso se ve y se juega, lo que mejora la experiencia y el rendimiento en partidas competitivas.

Además, el OPPO Reno14 5G incluye una innovadora función para grabar videos subacuáticos en 4K, que permite capturar imágenes nítidas y detalladas bajo el agua.

Esta característica ya estaba presente en su antecesor, el OPPO Reno13 5G, y se mantiene como una ventaja para quienes disfrutan de la fotografía y el video en entornos acuáticos.

El celular viene en dos tonos: blanco con destellos y verde. (OPPO)

Cómo es el apartado fotográfico de este celular

El OPPO Reno14 5G incorpora varias funciones de fotografía con inteligencia artificial que facilitan capturar imágenes.

Entre ellas, además del borrador de elementos con IA, ahora cuenta con la función Toma Perfecta, que corrige ojos cerrados o expresiones no deseadas en fotos grupales.

La tecnología selecciona la mejor toma y reemplaza los detalles necesarios, asegurando que todos salgan bien en la foto.

Es necesario descargar las funciones de edición de fotos con IA. (OPPO)

Para obtener los mejores resultados, se recomienda buena iluminación, que los rostros estén claramente visibles y conexión a internet, ya que estas funciones deben descargarse; no vienen preinstaladas.

Otra herramienta es Party Flash AI, que ajusta la iluminación de manera inteligente en fotos o videos tomados en ambientes con poca luz, como fiestas nocturnas.

Las especificaciones de la cámara son las siguientes:

Trasera:

Gran angular: 50 MP, f/1.8, FOV 79°, lente de 5 elementos, AF y OIS de 2 ejes.

Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 116°, lente de 5 elementos, AF.

Teleobjetivo: 50 MP, f/2.8, FOV 30°, lente de 4 elementos, AF y OIS de 2 ejes.

Frontal: 50 MP, f/2.0, FOV 90°, lente de 5 elementos, AF.

El celular cuenta con un flash inteligente que ilumina entornos muy oscuros. (OPPO)

Cómo es la batería

La batería del OPPO Reno14 5G está diseñada para ofrecer una gran autonomía y soportar largas jornadas de uso. Cuenta con una capacidad de 6000 mAh (23,52 Wh) típica y 5840 mAh (22,90 Wh) nominal, lo que garantiza varias horas de uso continuo para tareas como juegos, streaming, navegación y redes sociales.

Además, integra carga rápida 80W SUPERVOOC (11V/7,3A), que permite recargar el dispositivo de manera muy rápida, alcanzando un porcentaje significativo de batería en pocos minutos.

Esto se traduce en menos tiempo conectado al cargador y mayor disponibilidad del teléfono, ideal para quienes dependen del móvil durante todo el día o en sesiones de juego intensas.

Con esta aplicación de traducción en tiempo real, se pueden superar las barreras del idioma. (OPPO)

Qué otras características tiene el celular

El OPPO Reno14 5G incluye varias funciones innovadoras para mejorar la experiencia diaria.

Una de ellas es la App Traducción AI – Fiesta Políglota, que permite traducir textos y mensajes en tiempo real a múltiples idiomas con la precisión de la inteligencia artificial.

Esta herramienta resulta útil tanto para viajes como para trabajo o colaboración, facilitando la comunicación de manera rápida y clara con solo un toque.

Otra función destacada es el Bluetooth Inteligente – Sonido Claro, que mantiene la música y el audio de manera estable incluso cuando el teléfono está lejos. Ya sea que esté guardado en el bolso o en el locker del gimnasio, esta tecnología asegura una experiencia de escucha fluida y sin interrupciones.

Cuál es el precio de este celular

El precio de este celular OPPO Reno14 5G es de 3.498.900 pesos colombianos.