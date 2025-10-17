WhatsApp: paso a paso para detectar si alguien está espiando mi cuenta

Tecno

Presta atención a códigos de verificación que lleguen sin solicitarlos, ya que podrían indicar un intento de acceso no autorizado. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Detectar si alguien espía tu cuenta de WhatsApp puede ser sencillo si sabes dónde buscar. Una opción es consultar la pestaña de ‘Dispositivos vinculados’ en la sección de ‘Ajustes’ de la aplicación móvil, disponible tanto en teléfonos móviles Android como en iOS.

Allí podrás ver una lista de sesiones abiertas en otros dispositivos; si detectas alguna conexión desconocida, puedes cerrarla de inmediato, debido a que es lo más recomendable para tu seguridad.

Otra forma de identificar accesos no autorizados es estar atento a notificaciones de código de verificación que lleguen a tu teléfono sin que las hayas solicitado, ya que podrían indicar un intento de iniciar sesión en tu cuenta.

Puedes revisar la pestaña Dispositivos vinculados en los ajustes de la app, disponible en Android y iOS. (WhatsApp)

Asimismo, se recomienda revisar si alguien tiene acceso físico a tu dispositivo y evitar compartir el código de verificación que WhatsApp envía por SMS.

Además, es fundamental activar la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de seguridad.

Así como mantener la aplicación actualizada para aprovechar las últimas medidas de protección. Estas acciones te ayudarán a detectar y prevenir accesos no autorizados, resguardando tu privacidad en WhatsApp.

Cuándo sospechar de que alguien está espiando mi WhatsApp

Otra alerta es recibir mensajes de verificación de WhatsApp sin haber iniciado sesión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Sospechar que alguien espía tu cuenta de WhatsApp puede ser razonable si notas comportamientos extraños o señales inusuales en la aplicación y en tu teléfono.

Una de las primeras alertas es la aparición de sesiones desconocidas en la sección de ‘Dispositivos vinculados’ dentro de los ajustes de WhatsApp. Si observas que tu cuenta está activa en computadoras, tablets u otros dispositivos que no reconoces, es posible que alguien haya accedido sin tu permiso.

Otra señal es recibir mensajes de verificación de WhatsApp por SMS sin haber intentado iniciar sesión. Este tipo de notificaciones indica que alguien intenta registrar tu cuenta en otro dispositivo.

Debes estar alerta si tus contactos reportan que reciben mensajes extraños desde tu número o si notas conversaciones leídas y respuestas rápidas que tú no has enviado.

Un alto consumo de batería o datos puede ser señal de apps espía en segundo plano. (WhatsApp)

El consumo inusual de batería o un uso elevado de datos móviles puede deberse a aplicaciones espía instaladas en segundo plano. Además, la presencia de ventanas emergentes o fallos repentinos en el funcionamiento general del teléfono puede señalar un intento de espionaje.

Ante cualquiera de estos síntomas, revisa los dispositivos conectados, actualiza tus contraseñas y activa la verificación en dos pasos. Estas medidas refuerzan tu seguridad y evitan que terceros accedan a tus conversaciones sin tu consentimiento.

Qué es la verificación en dos de WhatsApp

La verificación en dos pasos de WhatsApp es una función de seguridad adicional que protege tu cuenta frente a accesos no autorizados.

Consiste en la creación de un código PIN de seis dígitos que deberás ingresar cada vez que quieras registrar tu número de teléfono en la aplicación, ya sea en un nuevo dispositivo o tras reinstalar WhatsApp.

Esta medida impide que alguien pueda tomar el control de tu cuenta solo con el código SMS habitual, ya que también necesitará conocer el PIN configurado previamente.

Al activar WhatsApp, también puedes agregar una dirección de correo electrónico. (WhatsApp)

Durante el proceso de activación, WhatsApp también permite añadir una dirección de correo electrónico. Esta sirve para recuperar el acceso a tu cuenta en caso de olvidar el PIN o para desactivar la verificación en dos pasos de forma segura.

La función puede activarse desde los ajustes de la app, en el apartado ‘Cuenta’ > ‘Verificación en dos pasos’. Una vez habilitada, tu cuenta estará protegida por un doble factor de autenticación.

De este modo, aunque otra persona logre obtener tu código de verificación, no podrá acceder a tus conversaciones sin saber tu PIN. Activar esta opción ayuda a mantener tus mensajes, archivos y datos más seguros y protegidos contra intentos de intrusión.

