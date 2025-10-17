Tecno

Movilidad eléctrica en México: llega una nueva opción de transporte sustentable y personalizada

Los pasajeros acceden a traslados bajo condiciones controladas por tecnología avanzada, como cámaras de seguridad instaladas a bordo, y cuentan con conductores que han superado procesos de verificación y capacitación

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El nuevo estándar en movilidad
El nuevo estándar en movilidad contempla una flota compuesta exclusivamente por vehículos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la movilidad en México suma una alternativa con la introducción de una categoría de transporte totalmente eléctrica que une innovación tecnológica, sustentabilidad y nuevas experiencias para el usuario. Esta propuesta se basa en una flota inicial compuesta por vehículos seleccionados bajo estándares de confort, espacio y seguridad, modelos como el GAC AION ES y el JAC EJ7, y prioriza la eficiencia en los traslados urbanos, implementando criterios actualizables para mantener un nivel constante de sofisticación y vanguardia.

Transporte eléctrico premium: características, innovación y enfoque sustentable

La categoría DiDi Premier presentada por DiDi busca diferenciarse al integrar cuatro pilares operativos: seguridad, eficiencia, estilo y confort. Los pasajeros acceden a traslados bajo condiciones controladas por tecnología avanzada, como cámaras de seguridad instaladas a bordo, y cuentan con conductores que han superado procesos de verificación y capacitación en hospitalidad, manejo profesional y protocolos de seguridad.

La experiencia no se limita al trayecto, ya que el sistema ofrece amenidades adicionales durante el viaje, como tablets, cargadores, paraguas y agua embotellada. El usuario puede personalizar su traslado eligiendo la temperatura del ambiente interior y decidiendo el nivel de interacción con el conductor, sumando la posibilidad de acceder a un servicio de asistencia exclusivo para esta categoría.

Viaja en silencio, elige energía
Viaja en silencio, elige energía limpia: movilidad 100% eléctrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

El nuevo estándar en movilidad contempla una flota compuesta exclusivamente por vehículos eléctricos, seleccionados específicamente por su amplitud y condiciones mecánicas óptimas, y con un proceso de desarrollo que permitirá la incorporación continua de nuevos modelos.

Los vehículos están diseñados para adaptarse a cambios tecnológicos y de confort a corto y mediano plazo, respondiendo a la demanda creciente de pasajeros que requieren eficiencia y puntualidad en los traslados frecuentes de la Ciudad de México.

Para obtener la autorización como conductor en esta modalidad, es obligatorio contar con más de 100 viajes previos, una evaluación sobresaliente y la aprobación de un curso específico en hospitalidad y conducción profesional. Todo el proceso busca consolidar la confianza del usuario en un entorno seguro, eficiente y personalizado.

Cero emisiones, máxima eficiencia: el
Cero emisiones, máxima eficiencia: el futuro del transporte ya está en marcha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movilidad sustentable: estrategia de electrificación y beneficios ambientales

El lanzamiento de esta categoría 100% eléctrica se integra a una política empresarial orientada hacia la reducción del impacto ambiental en el sector transporte y se respalda en una inversión cercana a 1.000 millones de pesos, anunciada previamente, destinada a introducir 100.000 vehículos eléctricos en el país en los próximos años.

Actualmente, la aplicación opera miles de unidades eléctricas en las principales ciudades mexicanas, lo que marca un avance tangible en la transición hacia una movilidad urbana más limpia y eficiente.

El impacto ambiental de esta iniciativa incluye la reducción de emisiones de CO2 y la mitigación de contaminantes como NOx y partículas PM2,5, lo que repercute de forma directa en la salud pública y en una menor huella de carbono urbana.

Tecnología sustentable en cada trayecto:
Tecnología sustentable en cada trayecto: autos eléctricos para una ciudad más limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este plan fomenta el desarrollo de empleos vinculados al sector verde, estimula la industria local relacionada con la electromovilidad y contribuye a fortalecer alianzas estratégicas con fabricantes y operadores del sector automotriz y de infraestructura de recarga, entre los que se destacan socios como GAC, JAC, SEV, Vemo, FAZT y Vemo Charging.

Los autos 100% eléctricos: cómo funcionan y por qué no contaminan

Un vehículo 100% eléctrico es un automóvil impulsado únicamente por motores eléctricos alimentados por baterías recargables. No utiliza gasolina ni diésel, por lo que carece de motor de combustión interna y todos sus sistemas de propulsión funcionan con electricidad.

La energía necesaria se almacena en baterías que se recargan conectando el vehículo a una fuente eléctrica. Al no depender de combustibles fósiles, estos autos no generan emisiones contaminantes durante su uso y ofrecen una alternativa más limpia para el transporte.

Temas Relacionados

Movilidad eléctricaAutos eléctricosAutos

Últimas Noticias

Mercado cripto 2025: volatilidad histórica, nuevos récords y Argentina protagonista con el primer bono soberano tokenizado

Para el ecosistema argentino, el foco estará en la consolidación y potencial expansión de la tokenización de activos

Mercado cripto 2025: volatilidad histórica,

¿Cuáles son las aplicaciones de la biotecnología?

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

¿Cuáles son las aplicaciones de

Intel revela Crescent Island: nueva GPU optimizada para inferencia de IA en centros de datos

La compañía enfatizó que las innovaciones en inteligencia artificial trascienden los procesadores

Intel revela Crescent Island: nueva

Sam Altman advierte que la IA destruirá muchos puestos de trabajo en el corto plazo, pero dinamizará la economía

El CEO de OpenAI planteó que tal y como un granjero del pasado no hubiera entendido la creación de empleos ligados a Internet, la sociedad actual no puede anticipar los perfiles laborales que surgirán

Sam Altman advierte que la

Waymo anuncia su servicio de robotaxis en Londres con vehículos eléctricos

El primer paso será la llegada de vehículos equipados con conductores de seguridad, quienes comenzarán a recopilar datos circulando por la ciudad

Waymo anuncia su servicio de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre murió tras descompensarse

Un hombre murió tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en Santa Fe

El dolor del hermano de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada muerta en Neuquén: “Sabía que no estaba viva”

Dictaron prisión preventiva para el conductor que estuvo cuatro meses prófugo tras atropellar y matar a dos músicos

Denunciaron un ataque contra la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta: investigan si fue un disparo

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

INFOBAE AMÉRICA
Sarlo para multitudes: un desafío

Sarlo para multitudes: un desafío que valió la pena

“Desde que me ‘encanaron’ no hago sino pensar en lo que puede producirse”: Juan Domingo Perón, cartas y hechos del 17 de octubre

El primer ministro de la Autoridad Palestina presentó un plan de reconstrucción para la Franja de Gaza

Qué leer esta semana: el libro de Margaret Atwood a su amor muerto, cómo somos los argentinos, el duelo según Morandini y... Perón

Más allá de la necesidad: la propuesta de Jean-Luc Nancy sobre el deseo como motor de identidad y apertura

TELESHOW
El error de Luis Ventura

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”

Eva Bargiela cumplió la promesa que le hizo a la Virgen y regresó embarazada a la Basílica de Luján: “Bebito amado”