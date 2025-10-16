Tecno

Spotify y Netflix se unen: próximamente podrás ver videopodcasts en streaming como si fuera una película más

Con esta integración, los usuarios podrán disfrutar de contenidos sobre cultura pop, estilo de vida, crímenes reales y deportes reunidos en una única plataforma

Isabela Durán San Juan

Los usuarios podrán ver contenido de podcasts en Netflix. (Netflix / Spotify)

Spotify anunció que una selección de videopodcasts producidos por Spotify Studios y The Ringer estará disponible en Netflix desde principios de 2026 en Estados Unidos, con expansión prevista a otros países próximamente.

Esta integración permitirá a los usuarios acceder a contenidos como cultura pop, estilo de vida, crímenes reales y deportes desde una sola plataforma.

La empresa explicó: “Esta colaboración ofrece a los fans más maneras de conectar con las historias y voces que aman”.

Los contenidos son producidos por Spotify. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, señaló: “En Netflix, siempre buscamos nuevas formas de entretener a nuestros miembros, donde y como quieran”

“Esta alianza con Spotify nos permite ampliar nuestra programación e incluir versiones en video de programas destacados. La llegada de estos videopodcasts aporta nuevas voces y perspectivas a nuestra oferta de entretenimiento”, agregó.

Por su parte, Roman Wasenmüller, vicepresidente y director de Podcasts de Spotify, afirmó:

“Junto con Netflix, estamos expandiendo el descubrimiento, ayudando a los creadores a llegar a nuevas audiencias y brindando a los fans de todo el mundo la oportunidad de experimentar las historias que les encantan y descubrir sus favoritas que nunca imaginaron.

Esta experiencia se encontrará disponible forma inicial en Estados Unidos. REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo

Qué videopodcasts de Spotify llegarán a Netflix

Algunos de los videopodcasts que estarán disponibles incluyen:

Deportes

  • El podcast de Bill Simmons
  • El show de Zach Lowe 
  • El show de McShay
  • Fairway Rollin’ 
  • El desajuste
  • El espectáculo de F1 de Ringer
  • El espectáculo de fútbol fantasy de Ringer
  • El show de la NFL de Ringer
  • El show de la NBA de Ringer

Cultura/estilo de vida

  • Los repetibles 
  • El panorama general 
  • El show de Dave Chang
  • Club de recetas
  • Disecar 

Crimen real

  • Teorías de la conspiración 
  • Asesinos en serie
Los videopodcast son un formato relativamente nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los videopodcasts

Los videopodcasts son programas grabados en formato audiovisual que combinan el contenido tradicional del podcast con imágenes y video, ofreciendo una experiencia interactiva y visualmente atractiva.

A diferencia de los podcasts convencionales, que se disfrutan únicamente a través del audio, los videopodcasts pueden verse en plataformas digitales y servicios de streaming, permitiendo a la audiencia observar gestos, escenarios y elementos visuales que enriquecen la narrativa.

Este formato ha ganado popularidad gracias a la posibilidad de compartir entrevistas, debates, tutoriales y documentales visuales, abriendo nuevas oportunidades para creadores de contenido y marcas.

El principal encanto de los videopodcasts está en la conexión cercana que logran establecer con la audiencia. (Fotocomposición: Infobae)

Los videopodcasts permiten explotar recursos como gráficos, fragmentos de imágenes, inserts de videos y presentaciones en vivo, lo que da mayor dinamismo a cada episodio.

Además, muchas plataformas, entre ellas Spotify y YouTube, han incorporado el formato dentro de sus catálogos, facilitando el acceso desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.

El atractivo de los videopodcasts reside en la sensación de cercanía que generan. Poder ver a los anfitriones y a los invitados crea una conexión más directa con el público y permite transmitir emociones, reacciones y matices que difícilmente se captan solo con el audio.

Spotify también se une a ChatGPT

Ahora, tanto quienes utilizan la versión gratuita como quienes cuentan con Spotify Premium pueden enlazar su cuenta con ChatGPT y acceder a funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Los usuarios pueden vincular su cuenta de Spotify con la de ChatGPT. (Spotify)

Gracias a esta integración, los usuarios pueden obtener listas de reproducción hechas a medida, recibir sugerencias de podcasts y acceder a recomendaciones ajustadas a su estado de ánimo, intereses o temas concretos.

Durante la conversación, es posible pedir propuestas sobre cualquier asunto, y Spotify presentará opciones adaptadas de forma clara y sencilla.

Según Spotify, “los usuarios gratuitos disponen del catálogo de listas de reproducción integrado en la aplicación, como Descubrimiento Semanal y Viernes de Nueva Música. Quienes cuentan con Premium pueden personalizar aún más la experiencia, ya que Spotify transforma sus peticiones detalladas en selecciones musicales completamente nuevas y personalizadas”.

Este servicio se encuentra disponible en inglés para todas las cuentas de ChatGPT Free, Plus y Pro que hayan iniciado sesión, abarcando la web y dispositivos móviles (iOS y Android) en un total de 145 países.

