Cómo Michael Dell convirtió USD 1.000 en una empresa global y se transformó en una de las personas más ricas del mundo

Para 1988, su empresa salió a bolsa, y en 1992, con solo 27 años, se convirtió en el CEO más joven de una empresa incluida en la lista de Fortune 500 (Captura de video: YouTube)

Con solo 19 años y USD 1.000, Michael Dell fundó, desde su dormitorio universitario, la empresa que lleva su apellido y que, cuatro décadas después, se mantiene a la vanguardia de la transformación tecnológica global.

Actualmente, Dell es la 11.ª persona más rica del mundo, y su trayectoria se consolidó como un ejemplo de innovación y adaptabilidad en la industria. En una entrevista para el podcast de David Serna, el empresario de 60 años compartió las experiencias, aprendizajes y principios que definieron su recorrido.

Infancia, curiosidad y el origen de una visión empresarial

Dell relató que su interés por los negocios y la tecnología comenzó en su infancia, cuando viajaba solo en autobús para asistir a cursos en la Universidad Rice y se sentía atraído por los edificios altos y el bullicio del mercado de valores.

En su casa se hablaba de finanzas y eso alimentó su curiosidad, al punto de empezar a desarmar objetos para entender cómo funcionaban. Él mismo explicó: “¿Cómo puedes comprender algo si no lo desarmas?”

Desde niño, Dell mostró interés por los negocios y la tecnología, desmontando objetos y analizando computadoras para comprender su funcionamiento (Captura de video: YouTube)

A los 12 años ahorró para comprar su primer Apple II únicamente para desmontarlo pieza por pieza. “Me interesaba saber por qué habían elegido esas piezas y cómo encajaban entre sí”, justificó Dell.

Más tarde, al abrir una computadora IBM, descubrió que todos sus componentes eran de terceros y que los márgenes eran altos, y entonces pensó: “Si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no?”

Esa observación consolidó su convicción sobre la importancia de entender a fondo los costos y la estructura de los productos, una filosofía que luego aplicaría en la dirección de su compañía.

Motivaciones empresariales y filosofía de Dell

Según Dell, su principal motivación surge de una mezcla de diversión, deseo de aprender y pasión por solucionar problemas.

Su pasión por resolver problemas y aprender de forma constante impulsa una cultura de experimentación y mejora continua en la compañía (Captura de video: YouTube)

“Es como un gran rompecabezas que quiero resolver y entender. ¿Qué puede ser más emocionante que estar en medio de eso y ayudar a avanzar la tecnología?”, afirmó. Para él, los negocios constituyen un juego sin fin, donde la curiosidad y la búsqueda constante de soluciones son permanentes.

Este enfoque promovió una cultura de experimentación y adaptación dentro de la empresa. Dell sostiene que lo esencial es formular preguntas, reunir información y analizar respuestas, sin conformarse con interpretaciones superficiales.

“Siempre he sentido una necesidad de entender las cosas a fondo”, destacó, y reconoció que esa obsesión por los detalles y la mejora constante sigue guiando sus decisiones cotidianas.

Innovación, cadena de suministro y ventajas competitivas

Uno de los hitos claves para Dell Technologies fue identificar el valor estratégico de la cadena de suministro. Explicó que, al examinar componentes y costos, detectó una oportunidad para reducir gastos y superar a rivales mejor financiados como Compaq.

Mientras Compaq destinaba el 36% de sus ingresos a costos operativos, Dell logró reducirlos al 18%. “Si no hubiéramos perfeccionado nuestra cadena de suministro, no estaríamos aquí hoy”, aseguró.

La llegada de internet y la venta online marcaron otra revolución, consolidando la relación directa con los clientes y la expansión global (REUTERS)

La compañía implementó un modelo de venta directa y manejo de inventario que permitía disponer de productos con solo cinco días de antigüedad, frente a los 90 días de sus competidores. Esto redujo costos, garantizó a los clientes la tecnología más reciente y generó un ciclo de intercambio ágil con el mercado.

“Nuestros competidores no entendían lo que hacíamos, y eso nos daba una ventaja estructural”, relató. La creatividad y la experimentación fueron piezas esenciales para mantener la competitividad.

La llegada de internet y la venta online marcaron otra revolución para la empresa. Recordó cómo fueron pioneros en crear una tienda virtual y en promover el uso de la web para interactuar directamente con clientes. “Era el siguiente paso lógico para facilitar la experiencia del cliente y expandir nuestro alcance”, explicó.

Fracaso, autoconfianza y el miedo como estímulo

Dell abordó la importancia de la autoconfianza y la gestión del miedo para emprender. Reconoció que, a los 19 años, necesitó una dosis de ingenuidad y confianza para competir con gigantes como IBM.

Dell destacó la importancia de la confianza y de usar el miedo al fracaso como motivador, evitando la arrogancia y fomentando el aprendizaje constante (REUTERS)

“¿Tenía demasiada confianza en mí mismo a los 19? Claro que sí, pero creo que se necesita esa confianza para lograr algo importante”, reflexionó. Sin embargo, alertó sobre el riesgo de la arrogancia y la importancia de mantener siempre una actitud de aprendizaje.

El miedo al fracaso, según Dell, puede ser un motor más potente que el deseo de éxito. “No quieres fracasar, aunque el fracaso es la mejor forma de aprender. El dolor es el mejor maestro”, afirmó. Para él, la clave es experimentar, cometer errores pequeños y corregir rápido, sin dejar que el miedo paralice la toma de decisiones.

Influencias, aprendizajes y visión de futuro

A lo largo de su carrera, estudió a empresarios como Charles Schwab, Fred Smith, Sam Walton, Steve Jobs y Bill Gates, aprendiendo tanto de sus aciertos como de sus errores. “Siempre puedes aprender de cualquiera, haya tenido éxito o no”, afirmó en el podcast.

Estudiar a otros empresarios como Steve Jobs y Bill Gates, y mantener la mente abierta a nuevas ideas son claves para reinventarse frente a la velocidad del cambio tecnológico (AP/REUTERS)

Dell destacó la importancia de mantener la mente abierta a ideas y tecnologías novedosas: “No hay absolutos. Siempre hay que dejar abierta la posibilidad de que alguien encuentre una forma ingeniosa de hacer algo que nadie había pensado”.

Advirtió sobre la necesidad de reinventarse constantemente frente a la velocidad del cambio tecnológico: “Si seguimos haciendo lo que hacíamos antes, vamos a estar en serios problemas”.