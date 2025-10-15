Tecno

Alertan por los “números malditos” en WhatsApp: qué significan y por qué conviene salir del grupo

Expertos en ciberseguridad alertan que los delincuentes usan bots y mensajes automatizados para engañar a miles de usuarios

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Existen estafas por WhatsApp desde
Existen estafas por WhatsApp desde números internacionales.

Cada vez más usuarios están recibiendo mensajes en WhatsApp provenientes de números desconocidos con prefijos internacionales. Aunque a simple vista pueden parecer contactos legítimos o mensajes inofensivos, en realidad esconden uno de los fraudes más comunes y peligrosos en la actualidad: los llamados “números malditos”.

Estas cuentas suelen aparecer en chats grupales o enviar mensajes privados ofreciendo empleos con sueldos atractivos o inversiones de alto rendimiento. Sin embargo, el objetivo final es siempre el mismo: engañar a los usuarios para obtener sus datos personales, bancarios o incluso el acceso completo a sus dispositivos.

Expertos en ciberseguridad y cuerpos policiales de distintos países vienen alertando desde hace meses sobre esta práctica, que crece al ritmo de la expansión global de la aplicación. WhatsApp, con más de 2.000 millones de usuarios, se ha convertido no solo en una herramienta esencial de comunicación, sino también en un espacio cada vez más explotado por delincuentes digitales.

Los llamados números malditos de
Los llamados números malditos de WhatsApp.

Qué hay detrás de los “números malditos”

Los llamados números malditos son perfiles falsos que utilizan prefijos telefónicos de países lejanos, como Indonesia (+62), Ghana (+233), Nigeria (+234) o Samoa Occidental (+685). En muchos casos, se presentan como representantes de empresas, reclutadores o plataformas de inversión.

El primer contacto suele ser un mensaje corto y casual —un “Hola” o una presentación genérica— con el propósito de generar confianza. Si el usuario responde, los estafadores inician una conversación en la que ofrecen recompensas económicas, trabajo desde casa o supuestas oportunidades de inversión.

Según informes de empresas de ciberseguridad, estos números suelen pertenecer a redes automatizadas que envían mensajes masivos mediante bots. El engaño busca que las víctimas ingresen a enlaces fraudulentos, donde se les solicita completar formularios o descargar aplicaciones que roban credenciales bancarias o contraseñas.

Te agregan a grupos de
Te agregan a grupos de WhatsApp y ofrecen trabajo o otras cosas. (adslzone.net)

El peligro de los grupos desconocidos

Además de los mensajes individuales, una de las tácticas más frecuentes es añadir a los usuarios a grupos de WhatsApp sin su consentimiento. En estos espacios, los delincuentes difunden enlaces falsos o invitan a participar en programas con supuestos pagos diarios por realizar tareas simples, como dar “me gusta” en redes sociales o compartir publicaciones.

Estos grupos suelen estar compuestos por números con prefijos internacionales y administradores que cambian constantemente de nombre o imagen de perfil. En muchos casos, cuando los usuarios intentan salir o reportarlos, el grupo desaparece y se recrea bajo otro nombre.

Las autoridades recomiendan no interactuar ni acceder a los enlaces compartidos. Cualquier promesa de dinero fácil o empleo inmediato suele ser una señal clara de intento de fraude.

Evita el fraude respondiendo números
Evita el fraude respondiendo números desconocidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo protegerte dentro de la aplicación

WhatsApp cuenta con herramientas integradas para reducir el riesgo de exposición a este tipo de engaños. En el apartado Configuración > Privacidad > Grupos, los usuarios pueden limitar quién tiene permiso para añadirlos a grupos, seleccionando entre “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”.

También es posible bloquear o reportar números sospechosos directamente desde la conversación. Al hacerlo, la aplicación envía el registro a su equipo de seguridad, que puede investigar la cuenta y suspenderla en caso de actividad fraudulenta.

Otra medida recomendada es verificar siempre el prefijo de los números que intentan comunicarse. Si no se reconoce el país de origen o el mensaje resulta sospechoso, lo más prudente es eliminarlo sin abrirlo.

WhatsApp ofrece mayores medidas de
WhatsApp ofrece mayores medidas de seguridad. (Foto: Captura de WhatsApp)

Una estafa que evoluciona con la tecnología

Las estafas a través de WhatsApp no son nuevas, pero su sofisticación ha aumentado. La incorporación de inteligencia artificial en las campañas de fraude permite crear mensajes más convincentes, con redacción cuidada y un lenguaje cercano.

La combinación de esta automatización con la confianza que los usuarios depositan en la aplicación genera un escenario ideal para los ciberdelincuentes. Por eso, los especialistas insisten en la prevención: desconfiar de los mensajes que prometen ganancias rápidas o que solicitan información personal sigue siendo la defensa más efectiva.

En un contexto donde las estafas digitales se perfeccionan a diario, reconocer las señales de alerta puede marcar la diferencia entre mantener la seguridad o caer en el engaño. En WhatsApp, la prudencia no solo es una recomendación: es una necesidad.

Temas Relacionados

WhatsAppEstafaLo último en tecnología

Últimas Noticias

ChatGPT permitirá experiencias personalizadas y eróticas para adultos

Desde OpenAI anunciaron que el chatbot ofrecerá a usuarios adultos la opción de acceder a contenido personalizado, tras reforzar los controles de salud mental en la plataforma

ChatGPT permitirá experiencias personalizadas y

¿Qué pasó con Bitcoin? Precio de la criptomoneda hoy 15 de octubre

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

¿Qué pasó con Bitcoin? Precio

Bill Gates predice el año en que las tareas humanas llegarán a su fin y serán reemplazadas por la inteligencia artificial

El cofundador de Microsoft aseguró que en menos de una década la inteligencia artificial asumirá la mayoría de las tareas humanas, marcando una nueva era tecnológica

Bill Gates predice el año

Qué significa ordenar los billetes de mayor a menor valor, según la psicología y la IA

La disposición del efectivo en la cartera puede ser vista como una estrategia para el bienestar o, en casos extremos, un indicio de desbalance emocional que requiere ayuda profesional

Qué significa ordenar los billetes

Cuidado con el nuevo escáner de WhatsApp: estos documentos no deberías digitalizar nunca

La nueva herramienta convierte la cámara del teléfono en un escáner, pero su uso sin precaución puede exponer datos personales

Cuidado con el nuevo escáner
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un avión de Aerolíneas Argentinas

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y Aeroparque estuvo cerrado durante algunas horas

El misterio de los celulares de las víctimas del triple femicidio narco: qué recorrido hicieron y cuándo se apagaron

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

La musaraña fue declarada extinta en Australia: las razones de su desaparición

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Brasil está dispuesto a cooperar

Brasil está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en tierras raras y minerales críticos

Cinco de cada diez nicaragüenses elegirían migrar a Estados Unidos y tres a España

Reino Unido sancionó a las dos principales petroleras de Rusia en su mayor paquete de castigos hasta la fecha

El misterio de la película “oculta” dentro de Los Simpson

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

TELESHOW
Murió a los 52 años

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

Maxi López volvió a Suiza tras su breve paso por Masterchef: la emotiva foto del reencuentro con su hija Elle

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara