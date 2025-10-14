Tecno

OpenAI y Broadcom se asocian para crear 10 gigavatios en aceleradores de IA

Según el comunicado conjunto, la empresa de Sam Altman participará activamente en la ingeniería del hardware

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Uno de los pilares del
Uno de los pilares del acuerdo reside en la creación de procesadores a medida. REUTERS/Dado Ruvic

OpenAI ha sellado una alianza estratégica con Broadcom destinada al desarrollo de chips personalizados y equipos de red en una de las etapas más ambiciosas de expansión de infraestructura informática dentro del sector de inteligencia artificial. El acuerdo prevé desplegar una capacidad de 10 gigavatios en centros de datos de IA.

El plan contempla iniciar el despliegue de racks de servidores con este nuevo hardware a partir de la segunda mitad de 2026, con la meta de completar el proceso hacia finales de 2029.

Alianza tecnológica entre OpenAI y Broadcom para acelerar el desarrollo de IA

OpenAI, reconocida por el lanzamiento de ChatGPT, y Broadcom, proveedor clave de componentes electrónicos y redes ópticas, han formalizado un pacto plurianual enfocado en la creación de hardware capaz de escalar los recursos informáticos necesarios para el avance de la inteligencia artificial. Ambas compañías colaborarán en el diseño y producción de procesadores adaptados de manera específica para acelerar tareas asociadas con el desarrollo y la inferencia de modelos de IA.

Broadcom es un proveedor clave
Broadcom es un proveedor clave de componentes electrónicos y redes ópticas. REUTERS/Brittany Hosea-Small

Según el comunicado conjunto, OpenAI participará activamente en la ingeniería del hardware y trabajará codo a codo con Broadcom en cada etapa del proceso.

Incorporar las lecciones aprendidas del desarrollo de modelos y servicios de IA directamente en el hardware, explican desde OpenAI, permitirá desbloquear nuevos niveles de capacidad e inteligencia. Se espera que el proyecto culmine su despliegue a finales de 2029, dotando a la compañía de una capacidad de cómputo sin precedentes.

El CEO de Broadcom, Hock Tan, reconoció la existencia del acuerdo durante una reciente llamada de resultados, aunque sin identificar en su momento al cliente. Finalmente, la colaboración se confirmó públicamente tras la reacción positiva de los mercados: las acciones de Broadcom registraron un alza de hasta 8,9% tras el anuncio.

Según el comunicado conjunto, OpenAI
Según el comunicado conjunto, OpenAI trabajará codo a codo con Broadcom en cada etapa del proceso. REUTERS/Dado Ruvic

Impacto de la personalización de chips en la infraestructura de IA

Uno de los pilares del acuerdo reside en la creación de procesadores a medida. OpenAI subraya que, al personalizar estos chips, puede llevar al hardware sus avances en modelos de inteligencia artificial, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética. Este enfoque se traduce, según la compañía, en modelos “mucho más rápidos y económicos”, un factor imprescindible ante el crecimiento explosivo de la demanda de servicios de IA.

Mientras OpenAI adquiere chips de fabricantes líderes como Nvidia y AMD, este desarrollo propio buscaría asegurar mayor autonomía y control sobre los recursos informáticos críticos. Los semiconductores personalizados estarían destinados mayormente a la inferencia, fase del ciclo en la que los modelos ya entrenados procesan nuevos datos y consultas de los usuarios, como ocurre al interactuar con ChatGPT.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, señaló que su equipo lleva 18 meses colaborando con Broadcom en el rediseño de tecnología fundamental, desde nivel de transistores hasta los procesos detrás de las respuestas generadas por sus modelos. Altman explicó en un pódcast corporativo: “Al optimizar todo el proceso, podemos obtener enormes ganancias de eficiencia, lo que se traducirá en modelos mucho más rápidos y económicos”.

OpenAI invierte millones en chips
OpenAI invierte millones en chips de IA, pero sus servidores no cuentan con la suficiente electricidad. (Imagen ilustrativa)

Movimiento estratégico en el competitivo mercado de semiconductores y equipos de red

La alianza otorga a Broadcom una posición aún más relevante en el floreciente mercado de IA. El fabricante, conocido por suministrar desde componentes para el iPhone hasta redes ópticas, refuerza su papel como socio tecnológico en la infraestructura detrás de los gigantes de la inteligencia artificial.

El acuerdo, que no implica inversión ni participación accionaria por parte de OpenAI o Broadcom, contrasta con otros acuerdos recientes del sector, como los alcanzados por OpenAI con Nvidia y AMD.

Tras la apertura del mercado en Nueva York, las acciones de Broadcom experimentaron una subida del 8,9%. Durante 2025, la cotización de Broadcom acumulaba un aumento del 40%, superando al índice de semiconductores de Filadelfia, que avanzó un 29% en el mismo período.

Un teléfono inteligente con el
Un teléfono inteligente con el logo de NVIDIA visible se coloca en la placa base de una computadora en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic

Desde el punto de vista técnico, Broadcom aportará racks de servidores con hardware personalizado que se instalarán en centros de datos operados por OpenAI o sus socios de computación en la nube. Estas instalaciones no suponen la provisión directa de la capacidad de los data centers por parte de Broadcom, sino la integración de su equipamiento en infraestructuras externas.

OpenAI, por su parte, diversifica su estrategia tecnológica, apostando por las soluciones de red basadas en ethernet de Broadcom, en competencia directa con la tecnología propietaria de Nvidia.

Temas Relacionados

OpenAIBroadcomIAChipsCentros de datos de IALo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo saber si mi celular tiene NFC y cómo se activa esta función

Para saber si un teléfono móvil tiene NFC, revisa los ajustes, las especificaciones del modelo o el ícono referente a esta herramienta en el dispositivo

Cómo saber si mi celular

Apple elimina el “+” y renueva su servicio de streaming como Apple TV

La implementación del cambio de nombre coincide con el anuncio del lanzamiento en streaming de ‘F1: La película’

Apple elimina el “+” y

El Google Pixel 10 Pro revoluciona la experiencia móvil con inteligencia artificial en cada función

La integración de la inteligencia artificial Gemini y el procesador Tensor G5 transforma la interacción diaria, anticipando necesidades, optimizando fotos y videos, y ofreciendo asistencia personalizada en tiempo real para cada usuario

El Google Pixel 10 Pro

Este es el nombre más lindo para hombre, según la inteligencia artificial

Luca destaca por ser un nombre breve, de sonido amable y moderno, que transmite elegancia y serenidad. Además, tiene la ventaja de pronunciarse fácilmente en diferentes idiomas

Este es el nombre más

Modo Goku en WhatsApp: cómo se activa fácil y rápido

Los usuarios pueden generar imágenes con inteligencia artificial inspiradas en este personaje de Dragon Ball directamente en la app sin necesidad de acudir a plataformas de terceros

Modo Goku en WhatsApp: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados retomó el debate del

Diputados retomó el debate del Presupuesto 2026: Benegas Lynch reemplazó a Espert como presidente de la comisión

Los intendentes cercanos a Kicillof postulan a Magario si hay internas en el PJ bonaerense

Allanaron al instructor de la mujer que murió tras saltar en paracaídas en Miramar: cómo sigue la investigación

Usher cumple 47 años: así es su rutina para la salud y el bienestar integral

Lomas de Zamora: vecinos denuncian que una jauría ataca a otras mascotas durante la noche

INFOBAE AMÉRICA
El discreto lenguaje de los

El discreto lenguaje de los Premios Nobel

Caso Madeleine McCann: una prueba de ADN confirmó que una mujer polaca no es la niña que desapareció en 2007

Purga en Rusia: confiscaron bienes por más de USD 112 millones a Victor Momotov, ex juez del Tribunal Supremo

Estados Unidos eleva su apuesta militar en el Caribe con radares para detectar grupos extremistas procedentes de Venezuela

En medio de la incertidumbre, el primer ministro francés propuso aumentar los impuestos a ricos y grandes empresas

TELESHOW
La Joaqui contó por qué

La Joaqui contó por qué todavía no hizo un tema con Luck Ra: “Me preocupa mucho fallar”

La muerte de Luis Pedro Toni: colegas y figuras lo homenajearon con mensajes emotivos

Nico Occhiato habló de la polémica alrededor de la final de La Voz Argentina: “Todos actuaron”

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación