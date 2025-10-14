Nvidia presenta la supercomputadora de IA más pequeña del mundo por 3.999 dólares: se agotó antes de salir al mercado

La supercomputadora fue construida para funciones con inteligencia artificial. (Nvidia)

Nvidia presentó su supercomputadora de inteligencia artificial de escritorio DGX Spark, con un precio de USD 3.999. Aunque se anunció su lanzamiento, la página oficial indica que todas las unidades ya están agotadas.

El sistema integra la plataforma completa de IA de Nvidia, incluyendo GPU, CPU, redes, bibliotecas CUDA y el software especializado, en un formato compacto para laboratorios u oficinas.

A pesar de su tamaño y peso reducido (1,2 kg), ofrece una potencia para acelerar el desarrollo de IA física y agentes inteligentes.

“Al combinar un rendimiento excepcional con el alcance del ecosistema Nvidia, DGX Spark transforma el escritorio en una plataforma de desarrollo de IA”, agrega la empresa dirigida por Jensen Huang.

Según la página de Nvidia, el dispositivo se encuentra agotado. (Nvidia)

Qué otras características tiene esta supercomputadora

Los sistemas DGX Spark ofrecen un rendimiento de IA de hasta uno petaflop, gracias al Superchip Nvidia GB10 Grace Blackwell, red NVIDIA ConnectX-7 de 200 Gb/s y tecnología Nvidia NVLink-C2C.

Esto proporciona cinco veces más ancho de banda que PCIe de quinta generación y permite contar con 128 GB de memoria coherente entre CPU y GPU.

La pila de software de IA de Nvidia viene preinstalada, lo que permite a los desarrolladores comenzar a trabajar en proyectos de inteligencia artificial de inmediato. Con DGX Spark, tienen acceso a modelos, bibliotecas y microservicios del ecosistema de la empresa, como Nvidia NIM.

Huang entregó personalmente un modelo a Elon Musk. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

Esto facilita flujos de trabajo como personalizar modelos para mejorar la generación de imágenes, crear agentes de búsqueda visual o desarrollar chatbots de IA optimizados para este sistema.

Para celebrar el lanzamiento mundial, Jensen Huang entregó personalmente una de las primeras unidades a Elon Musk.

“En 2016, construimos DGX-1 para brindar a los investigadores de IA su propia supercomputadora. Entregué personalmente el primer sistema a Elon en una pequeña startup llamada OpenAI, y de ahí surgió ChatGPT, que impulsó la revolución de la IA”, dijo Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA.

“DGX-1 marcó el inicio de la era de las supercomputadoras de IA y descifró las leyes de escalabilidad que impulsan la IA moderna”, agregó.

El primer modelo de esta supercomputadora se lanzó en 2016. (Nvidia)

Para qué puede servir esta supercomputadora

La supercomputadora DGX Spark de Nvidia está diseñada para facilitar el desarrollo y la experimentación en proyectos de inteligencia artificial desde espacios tan pequeños como un escritorio, un laboratorio o una oficina.

Gracias a su potencia y a la integración de todo el ecosistema de IA de Nvidia, sirve para resolver tareas complejas que antes solo se podían realizar en grandes centros de datos, pero ahora están al alcance de investigadores, desarrolladores y pequeñas empresas.

Por ejemplo, un centro médico puede usar la DGX Spark para entrenar modelos de IA capaces de analizar imágenes de rayos X y detectar indicios de enfermedades, ayudando a los médicos a identificar problemas de salud con mayor rapidez y precisión.

En el ámbito educativo, un profesor o investigador puede crear asistentes virtuales que respondan preguntas específicas de alumnos sobre temas escolares, basándose en inteligencia artificial personalizada y adaptada a las necesidades de cada estudiante.

Esta supercomputadora puede ser útil en diferentes sectores e industrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector creativo, un estudio de diseño gráfico podría utilizar la DGX Spark para mejorar la generación de imágenes por IA, logrando ilustraciones únicas o manipulando fotografías de manera automática, rápida y personalizada.

De igual manera, los desarrolladores de videojuegos pueden aprovechar su capacidad para crear agentes inteligentes dentro de los juegos, que aprendan y se adapten al comportamiento del jugador, generando experiencias mucho más realistas.

Además, empresas de cualquier tamaño pueden utilizar esta supercomputadora para analizar rápidamente grandes volúmenes de datos de clientes, optimizar campañas de marketing, predecir tendencias de consumo o personalizar recomendaciones de productos en tiempo real.

Todo esto se logra desde una plataforma compacta y sencilla de instalar, sin necesidad de una infraestructura costosa o especializada.