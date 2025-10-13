Qué es la conectividad Dual WiFi y en qué móviles se puede activar

La conectividad Dual WiFi debuta con símbolo especial en móviles Android de gama media y alta - (Imagen ilustrativa Infobae)

La aparición de un pequeño icono adicional junto al símbolo clásico de WiFi en dispositivos Android ha despertado curiosidad entre usuarios, ya que marca la llegada de una tecnología pensada para mejorar la calidad y estabilidad de la conexión inalámbrica.

Popularizado como “baby WiFi”, este indicador señala la activación automática de la función conocida como Dual WiFi o WiFi dual simultáneo.

Cómo funciona la conectividad Dual WiFi

El doble icono aparece cuando el smartphone emplea de forma simultánea dos bandas del router inalámbrico moderno: la de 2,4 GHz y la de 5 GHz. Cada banda tiene ventajas específicas. La de 2,4 GHz ofrece mayor alcance y atraviesa obstáculos con facilidad, mientras que la de 5 GHz garantiza mayor velocidad y menor latencia, ideal para streaming, descargas y uso intensivo de internet.

Dual WiFi en Android: el doble icono que transforma la estabilidad y velocidad de la conexión - (Imagen ilustrativa Infobae)

Al alternar entre las dos bandas o usarlas a la vez, el dispositivo se adapta automáticamente según la calidad de cada conexión en tiempo real. Esto significa que, si una señal pierde potencia o sufre interferencias, el móvil puede cambiar a la otra banda sin perder conexión ni cortar la transmisión de datos.

El resultado es una navegación más estable y fluida, especialmente útil para videollamadas, juegos en línea o visualización de contenido en alta definición.

Por qué aparece el icono “baby WiFi” en algunos móviles

La presencia del doble icono depende de la marca y la capa de personalización del sistema Android. Fabricantes como Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo y Vivo han incluido la representación visual de la función en sus modelos recientes, sobre todo en gamas media y alta.

Algunos dispositivos muestran el símbolo solo cuando el sistema detecta que la doble conexión supone una mejora, mientras que otros activan la función automáticamente en segundo plano y no modifican el aspecto de la barra de estado.

La conectividad Dual WiFi debuta con símbolo especial en móviles Android de gama media y alta - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta característica ha cobrado impulso a partir de 2019, con la amplia disponibilidad de routers dual-band y la integración progresiva en más teléfonos Android.

Ventajas y limitaciones del WiFi dual en móviles

Entre los principales beneficios del WiFi dual simultáneo destacan la reducción de cortes en la conexión, una mayor estabilidad al moverse dentro del domicilio y menor tiempo de carga en aplicaciones que requieren persistencia, como plataformas de streaming, videollamadas o competencias de videojuegos online.

La conectividad dual también permite una transición fluida al cambiar de habitación o cuando varias personas usan la red al mismo tiempo. Si la señal de 5 GHz pierde fuerza, el móvil puede mantenerse conectado automáticamente al canal de 2,4 GHz, evitando desconexiones abruptas.

El principal aspecto a considerar es que gestionar dos bandas simultáneas puede ocasionar un leve aumento en el consumo de batería del teléfono. Además, no todas las aplicaciones están optimizadas para aprovechar el WiFi dual; algunas operan únicamente sobre una banda, por lo que la experiencia de mejora puede variar en función del uso y del software.

Cómo activar o desactivar el WiFi dual

El pequeño icono adicional junto al WiFi clásico revela el uso simultáneo de ambas bandas del router, reduciendo cortes y mejorando la experiencia en aplicaciones exigentes, aunque con leve impacto en la batería - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los móviles con aceleración de doble canal, la función se encuentra activada por defecto. Si el usuario desea gestionarla de forma manual, es posible acceder a los Ajustes del teléfono, ingresar al menú Conexiones y luego a WiFi. Desde las opciones avanzadas, hay que localizar términos como “Aceleración de doble canal”, “WiFi dual simultáneo” o “Asistente WiFi”. Allí puede activarse o desactivarse la función según la preferencia y el resultado obtenido.

En caso de percibir un consumo elevado de batería o no notar una diferencia significativa en la estabilidad de la red, desactivar la opción resultará suficiente para que el teléfono utilice solamente una de las bandas disponibles.

Modelos compatibles y adopción progresiva

Aunque Dual WiFi aún no está incluido en todos los Android, la cantidad de modelos compatibles aumenta cada año. La función es común en terminales de marcas chinas y se expande de manera constante a equipos de rango medio y alto.

Esta innovación transforma la experiencia de navegación móvil y contribuye a solucionar problemas habituales de desconexión y baja velocidad, destacando la importancia de la infraestructura actual de routers y de la integración avanzada en los nuevos sistemas operativos.