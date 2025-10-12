La función oculta del teléfono Android que permite duplicar su pantalla en cualquier Smart TV

Esta tecnología es compatible con diferentes aparatos modernos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de duplicar la pantalla de un teléfono Android en un televisor inteligente o Smart TV se ha convertido en una herramienta cotidiana para quienes desean disfrutar de contenido audiovisual en una pantalla de mayor tamaño, sin necesidad de cables ni aplicaciones externas.

Esta función, integrada en la mayoría de los dispositivos actuales, permite proyectar videos, presentaciones y aplicaciones directamente desde el celular al televisor, siempre que ambos aparatos estén conectados a la misma red WiFi y cuenten con las actualizaciones de software correspondientes.

El proceso de duplicación inalámbrica se apoya en tecnologías nativas del sistema operativo Android y en funciones específicas de aplicaciones como YouTube y Netflix. Se explica cómo acceder a esta opción desde el celular sin necesidad de instalar programas externos y peligrosos.

Cuál es la opción que permite duplicar la pantalla de un Android en un Smart TV

En algunos casos está oculto en la barra de apps. (Foto: Android)

En los teléfonos Android, la opción denominada “Emitir” o “Cast” se encuentra en el menú de accesos rápidos, accesible al deslizar desde la parte superior de la pantalla. El ícono que identifica esta función muestra un rectángulo con ondas en una esquina.

Al activarla, el dispositivo busca automáticamente televisores compatibles conectados a la misma red WiFi. Si el televisor está encendido y conectado, aparece en la lista de opciones y, tras seleccionarlo, la pantalla del teléfono se proyecta en el televisor en cuestión de segundos.

De este modo, es posible visualizar videos, aplicaciones, presentaciones y cualquier otro contenido audiovisual que se reproduzca desde el teléfono.

Qué herramienta integra YouTube para duplicar la pantalla del teléfono

La app de Google cuenta con un ícono en su interfaz que permite proyectar la pantalla. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el caso de YouTube, la plataforma incorpora la herramienta “Enviar a dispositivo”, identificada por un ícono de pantalla con ondas dentro del reproductor de video. Al pulsar este ícono, se despliega una lista de dispositivos disponibles en la red local.

El único requisito es que tanto el celular como el televisor estén conectados a la misma red de internet doméstica. Una vez seleccionado el televisor, el video comienza a reproducirse directamente en la pantalla grande.

El usuario puede controlar la reproducción, adelantar, pausar o ajustar el volumen desde el teléfono, prescindiendo del control remoto del televisor.

Cómo se puede transmitir la pantalla del teléfono con ayuda de la app de Netflix

La aplicación de Netflix ofrece una función similar. Al abrir cualquier contenido, aparece un ícono de transmisión en la esquina superior derecha. Al tocarlo, se muestran los dispositivos disponibles conectados a la misma red WiFi.

La plataforma streaming cuenta con una función similar a la que integra YouTube. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Tras seleccionar el televisor, Netflix envía el contenido directamente a la pantalla, y el teléfono asume el rol de control remoto. Esta herramienta permite no solo reproducir series o películas, sino gestionar subtítulos, cambiar de episodio o detener la reproducción, todo desde el celular.

Qué se necesita para duplicar la pantalla de un Android en un televisor

Para aprovechar estas funciones, es fundamental que tanto el sistema operativo del celular como el del televisor estén actualizados. Algunos modelos antiguos pueden requerir una actualización de software para habilitar la duplicación de pantalla.

Asimismo, es imprescindible que el televisor cuente con tecnología de transmisión integrada, como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad con DLNA. Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y algunas líneas de TCL y Hisense suelen incorporar estas tecnologías en sus modelos recientes.

Un beneficio que tiene es que reduce el uso del control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el televisor no dispone de estas capacidades, las funciones de duplicación no estarán disponibles de forma nativa y será necesario adquirir un dispositivo adicional.

Cómo saber si un televisor es compatible con la tecnología de duplicación

La compatibilidad se puede verificar accediendo al menú de configuración del televisor y revisando las opciones de conexión inalámbrica o “Screen Mirroring”. Para que la conexión inalámbrica funcione correctamente, se requiere una red WiFi estable.

Si la señal es débil o presenta interferencias, pueden producirse cortes en la transmisión o demoras en la respuesta. Por este motivo, se debe utilizar una red de 5 GHz, porque ofrece mayor estabilidad y velocidad que las redes de 2,4 GHz.