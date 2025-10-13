Galaxy S25 FE llega a Perú: así es uno de los celulares premium más accesibles del país

El Galaxy S25 FE en Perú se caracteriza por su enfoque en la versatilidad y el rendimiento. SAMSUNG

El reciente lanzamiento del Galaxy S25 FE marca un nuevo hito en la estrategia de Samsung para ampliar el acceso a la tecnología de la serie premium Galaxy S en el mercado peruano. Concebido como una opción más asequible para los usuarios que buscan funcionalidades avanzadas, diseño moderno y capacidades superiores en fotografía e inteligencia artificial, el S25 FE integra los principales avances de la familia Galaxy, especialmente en rendimiento y seguridad.

Características y tecnología del Galaxy S25 FE en Perú

El Galaxy S25 FE en Perú se caracteriza por su enfoque en la versatilidad y el rendimiento, dos elementos esenciales para quienes buscan un dispositivo capaz de adaptarse a diversas exigencias diarias. El smartphone incorpora una pantalla inmersiva de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y un brillo de hasta 1.900 nits, una combinación que optimiza la experiencia visual tanto en interiores como bajo luz solar intensa. Todo esto se traduce en imágenes fluidas, colores vibrantes y un alto nivel de detalle incluso en ambientes exteriores.

Cuenta con un diseño delgado, ligero y pensado para un uso cómodo durante largas jornadas. Además, la batería de 4.900 mAh y un sistema avanzado de enfriamiento le permiten mantener un desempeño fluido incluso en situaciones que exigen grandes recursos, como el gaming, la edición de video o la multitarea intensa.

El smartphone incorpora una pantalla inmersiva de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz. (businessempresarial.com.pe)

En palabras de Manuel Cigarán, director de Mobile Experience en Samsung Perú, el lanzamiento “pone al alcance de más usuarios lo mejor de nuestra tecnología. Queremos que más personas disfruten de un dispositivo con un diseño distintivo, cámaras que realmente marcan la diferencia y la seguridad que siempre ofrece Samsung”.

Según el directivo, la propuesta busca “democratizar la innovación, brindando un smartphone que no solo responde a las necesidades del día a día, sino que también eleva la experiencia móvil con Inteligencia Artificial, actualizaciones de largo plazo y un rendimiento pensado para acompañarlos por muchos años”.

Fotografía profesional y seguridad en el Galaxy S25 FE

Uno de los grandes diferenciadores del Galaxy S25 FE es su triple sistema de cámaras impulsado por IA. El dispositivo equipa una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles, junto a una cámara frontal de 12 megapíxeles.

Samsung amplía el acceso a teléfonos móviles de gama alta. REUTERS/Dado Ruvic

No se trata solo de la cantidad de megapíxeles, sino de la integración de inteligencia artificial para mejorar la experiencia fotográfica: detección de rostros, HDR avanzado, edición generativa y optimizaciones automáticas hacen posible capturar y transformar recuerdos con resultados de calidad profesional.

La combinación de hardware sólido y soluciones de software permite a los usuarios registrar y editar contenido visual de manera creativa y sencilla. El sistema integra herramientas inteligentes que facilitan la composición y el retoque de imágenes, asegurando que cada foto refleje tanto la realidad como la visión artística del usuario.

En materia de seguridad digital, la compañía refuerza su propuesta con la plataforma Samsung Knox. Los datos almacenados en el dispositivo permanecen protegidos frente a amenazas externas, en un contexto donde la privacidad cobra una relevancia creciente para los consumidores.

Además, el compromiso de la empresa con la longevidad del producto se plasma en las 7 generaciones de actualizaciones de software y 7 años de actualizaciones de seguridad.

Dentro de estas tiendas seleccionadas se llevarán a cabo activaciones temáticas que potencian la experiencia del usuario. (Composición Infobae: Europa Press / Samsung)

Beneficios exclusivos y disponibilidad del Galaxy S25 FE en el país

Samsung ha acompañado la llegada del Galaxy S25 FE a Perú con una serie de beneficios exclusivos para los usuarios. Entre las novedades, destaca una alianza regional con Pokémon GO, que transforma las tiendas de la marca en Poképaradas especiales y otorga recompensas únicas a quienes adquieren el nuevo smartphone.

Mauricio Revollar, Gerente de IMC y PR en Samsung Perú, puntualizó que “como parte del lanzamiento, tenemos beneficios exclusivos para todos los usuarios. Por ejemplo, tenemos una alianza regional con Pokémon GO que convertirá nuestras tiendas en Poképaradas especiales y brindaremos recompensas únicas a quienes adquieran un Galaxy S25 FE”.

El cupón puede utilizarse para conseguir Pokémonedas, boletos para eventos internos y otros recursos digitales. (Samsung)

El dispositivo ya se encuentra disponible en cuatro colores y versiones desde 128 GB, lo que permite a los usuarios elegir el modelo que mejor se adapta a sus preferencias y necesidades de almacenamiento.

Con la presentación del Galaxy S25 FE en Perú, Samsung reafirma su estrategia de llevar la innovación y la tecnología de alta gama a un sector creciente de la población. Al ofrecer características propias de la serie premium Galaxy S en un dispositivo más accesible, la marca responde a las demandas de los consumidores contemporáneos, quienes priorizan un equilibrio entre funcionalidad, seguridad, diseño y precio.