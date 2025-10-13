Tecno

Galaxy S25 FE llega a Perú: así es uno de los celulares premium más accesibles del país

Entre las novedades, destaca una alianza regional con Pokémon GO, que transforma las tiendas de Samsung en Poképaradas especiales

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El Galaxy S25 FE en
El Galaxy S25 FE en Perú se caracteriza por su enfoque en la versatilidad y el rendimiento. SAMSUNG

El reciente lanzamiento del Galaxy S25 FE marca un nuevo hito en la estrategia de Samsung para ampliar el acceso a la tecnología de la serie premium Galaxy S en el mercado peruano. Concebido como una opción más asequible para los usuarios que buscan funcionalidades avanzadas, diseño moderno y capacidades superiores en fotografía e inteligencia artificial, el S25 FE integra los principales avances de la familia Galaxy, especialmente en rendimiento y seguridad.

Características y tecnología del Galaxy S25 FE en Perú

El Galaxy S25 FE en Perú se caracteriza por su enfoque en la versatilidad y el rendimiento, dos elementos esenciales para quienes buscan un dispositivo capaz de adaptarse a diversas exigencias diarias. El smartphone incorpora una pantalla inmersiva de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y un brillo de hasta 1.900 nits, una combinación que optimiza la experiencia visual tanto en interiores como bajo luz solar intensa. Todo esto se traduce en imágenes fluidas, colores vibrantes y un alto nivel de detalle incluso en ambientes exteriores.

Cuenta con un diseño delgado, ligero y pensado para un uso cómodo durante largas jornadas. Además, la batería de 4.900 mAh y un sistema avanzado de enfriamiento le permiten mantener un desempeño fluido incluso en situaciones que exigen grandes recursos, como el gaming, la edición de video o la multitarea intensa.

El smartphone incorpora una
El smartphone incorpora una pantalla inmersiva de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz. (businessempresarial.com.pe)

En palabras de Manuel Cigarán, director de Mobile Experience en Samsung Perú, el lanzamiento “pone al alcance de más usuarios lo mejor de nuestra tecnología. Queremos que más personas disfruten de un dispositivo con un diseño distintivo, cámaras que realmente marcan la diferencia y la seguridad que siempre ofrece Samsung”.

Según el directivo, la propuesta busca “democratizar la innovación, brindando un smartphone que no solo responde a las necesidades del día a día, sino que también eleva la experiencia móvil con Inteligencia Artificial, actualizaciones de largo plazo y un rendimiento pensado para acompañarlos por muchos años”.

Fotografía profesional y seguridad en el Galaxy S25 FE

Uno de los grandes diferenciadores del Galaxy S25 FE es su triple sistema de cámaras impulsado por IA. El dispositivo equipa una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles, junto a una cámara frontal de 12 megapíxeles.

Samsung amplía el acceso a
Samsung amplía el acceso a teléfonos móviles de gama alta. REUTERS/Dado Ruvic

No se trata solo de la cantidad de megapíxeles, sino de la integración de inteligencia artificial para mejorar la experiencia fotográfica: detección de rostros, HDR avanzado, edición generativa y optimizaciones automáticas hacen posible capturar y transformar recuerdos con resultados de calidad profesional.

La combinación de hardware sólido y soluciones de software permite a los usuarios registrar y editar contenido visual de manera creativa y sencilla. El sistema integra herramientas inteligentes que facilitan la composición y el retoque de imágenes, asegurando que cada foto refleje tanto la realidad como la visión artística del usuario.

En materia de seguridad digital, la compañía refuerza su propuesta con la plataforma Samsung Knox. Los datos almacenados en el dispositivo permanecen protegidos frente a amenazas externas, en un contexto donde la privacidad cobra una relevancia creciente para los consumidores.

Además, el compromiso de la empresa con la longevidad del producto se plasma en las 7 generaciones de actualizaciones de software y 7 años de actualizaciones de seguridad.

Dentro de estas tiendas seleccionadas
Dentro de estas tiendas seleccionadas se llevarán a cabo activaciones temáticas que potencian la experiencia del usuario. (Composición Infobae: Europa Press / Samsung)

Beneficios exclusivos y disponibilidad del Galaxy S25 FE en el país

Samsung ha acompañado la llegada del Galaxy S25 FE a Perú con una serie de beneficios exclusivos para los usuarios. Entre las novedades, destaca una alianza regional con Pokémon GO, que transforma las tiendas de la marca en Poképaradas especiales y otorga recompensas únicas a quienes adquieren el nuevo smartphone.

Mauricio Revollar, Gerente de IMC y PR en Samsung Perú, puntualizó que “como parte del lanzamiento, tenemos beneficios exclusivos para todos los usuarios. Por ejemplo, tenemos una alianza regional con Pokémon GO que convertirá nuestras tiendas en Poképaradas especiales y brindaremos recompensas únicas a quienes adquieran un Galaxy S25 FE”.

El cupón puede utilizarse para
El cupón puede utilizarse para conseguir Pokémonedas, boletos para eventos internos y otros recursos digitales. (Samsung)

El dispositivo ya se encuentra disponible en cuatro colores y versiones desde 128 GB, lo que permite a los usuarios elegir el modelo que mejor se adapta a sus preferencias y necesidades de almacenamiento.

Con la presentación del Galaxy S25 FE en Perú, Samsung reafirma su estrategia de llevar la innovación y la tecnología de alta gama a un sector creciente de la población. Al ofrecer características propias de la serie premium Galaxy S en un dispositivo más accesible, la marca responde a las demandas de los consumidores contemporáneos, quienes priorizan un equilibrio entre funcionalidad, seguridad, diseño y precio.

Temas Relacionados

SamsungGalaxy S25 FECelularesperu-noticias

Últimas Noticias

Quién es Julie Inman Grant, la líder que revolucionó la seguridad digital de los adolescentes en Australia

El principal aporte de la mujer australiana en protección digital para menores está en la creación y gestión de leyes que prohíben el registro y uso de cuentas en redes sociales para menores de 16 años

Quién es Julie Inman Grant,

Tesla es investigada en EE. UU. por reportes de autos que giraron en sentido contrario y cruzaron semáforos en rojo

La investigación se enfoca en incidentes en los que vehículos con el software de conducción autónoma total realizaron maniobras peligrosas y omitieron el cumplimiento de las señales de tránsito

Tesla es investigada en EE.

Glosario de tecnología: qué significa Almacenamiento masivo

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

Discord sufre robo masivo de 70.000 identificaciones oficiales

La filtración de documentos en la plataforma se produjo tras un ciberataque dirigido a un proveedor externo

Discord sufre robo masivo de

Las herramientas de Google con IA para traducir y comunicar sin barreras

La compañía ofrece soluciones inteligentes que abarcan desde la traducción automática de videos en YouTube hasta funciones integradas en aplicaciones como Google Meet

Las herramientas de Google con
ÚLTIMAS NOTICIAS
La dolarización endógena avanza sin

La dolarización endógena avanza sin prisa y sin pausa en los ahorristas, pese a la inestabilidad cambiaria

“Están dispuestos a seguir comprando pesos”: versiones sobre la intervención del jueves y las dudas para este lunes

Senado: los bloques definen mañana si sesionan el jueves sobre temas complejos para el Gobierno

Luis Caputo dijo que EEUU podría intervenir también en el mercado del dólar financiero y del dólar futuro

Sergio Massa viajó a Santa Fe y se reunió con Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria que compite contra dos oficialismos

INFOBAE AMÉRICA
Baudelaire, entre el dolor y

Baudelaire, entre el dolor y la creación, en las “Cartas a su madre”

Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su rol en la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

Chanel N°5 vs Moscú Rojo: la historia nunca contada de la guerra fría de los perfumes

La belleza de la semana: cuando éramos niños y jugábamos sin parar

Trump advirtió que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no cesa la guerra

TELESHOW
Luisana Lopilato deslumbró en malla

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”

Felipe, el hijo de Flor Peña, celebró sus 8 años: el festejo familiar en Salta entre bailes con la actriz y chocotorta