Galaxy S25 FE llega con una alianza inédita con Pokémon GO

Dentro de estas tiendas seleccionadas se llevarán a cabo activaciones temáticas que potencian la experiencia del usuario. (Composición Infobae: Europa Press / Samsung)

Samsung presenta una propuesta en el mercado latinoamericano con la llegada del Galaxy S25 FE, integrando la experiencia móvil con el universo de Pokémon GO. A través de una alianza estratégica, la marca surcoreana introduce activaciones exclusivas tanto físicas como virtuales, dirigida a los usuarios que buscan una interacción más atractiva y recompensada al adquirir el nuevo dispositivo.

Experiencias inmersivas en tiendas Samsung con Pokémon GO

Como parte de una campaña activa en varios países de Latinoamérica, entre ellos México y Perú, Samsung ha convertido más de 500 tiendas en Poképaradas. En el caso de Perú, desde el 6 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2025, los fanáticos de Pokémon GO podrán acercarse a locales exclusivos y descubrir las Poképaradas oficiales dentro del juego, una propuesta que fomenta la interacción en tiempo real con la aplicación y refuerza la conexión entre el mundo físico y digital.

De acuerdo con la empresa surcoreana, dentro de estas tiendas seleccionadas se llevarán a cabo activaciones temáticas que potencian la experiencia del usuario.

El cupón puede utilizarse para conseguir Pokémonedas, boletos para eventos internos y otros recursos digitales. (Samsung)

Entre las atracciones ideadas para los seguidores destaca la instalación de un photobooth con temática Pokémon, que invita a los visitantes a capturar momentos en el lugar. Al compartir sus imágenes en redes sociales empleando los hashtags #S25FE y #PokemonGo, los participantes acceden a la oportunidad de recibir tarjetas coleccionables exclusivas, ampliando el vínculo entre el nuevo dispositivo y la popular plataforma de juego.

Beneficios digitales exclusivos con la compra del Galaxy S25 FE

Quienes adquieran el Galaxy S25 FE durante el periodo de la campaña recibirán beneficios adicionales en el ecosistema de Pokémon GO. La compañía ha dispuesto un cupón especial, cuyo valor es de S/30, canjeable en la Galaxy Store por artículos del juego. Estos créditos pueden utilizarse para adquirir Pokémonedas, boletos para eventos exclusivos, recursos para personalizar avatares y otros elementos disponibles en la aplicación.

De esta forma, la oferta se extiende más allá de la compra tradicional, convirtiéndose en una experiencia que involucra recompensas inmediatas y una mayor personalización para los usuarios que apuestan por el nuevo teléfono.

Tiendas seleccionadas de Samsung en Perú operarán como Poképaradas oficiales. (Samsung)

Tecnología en el Galaxy S25 FE pensada para gamers

El Galaxy S25 FE se presenta como un dispositivo robusto, orientado a optimizar las sesiones de juego y fomentar la creatividad. Incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial, entre ellas la Edición Generativa y la Cámara Lenta Instantánea.

La cámara frontal, de 12 megapíxeles, funciona en conjunto con el sistema ProVisual Engine y tecnología Galaxy AI, resultando en selfies de alta calidad y gestión automatizada de imágenes. Todo esto amplía el atractivo para los entusiastas de la fotografía y el contenido en redes sociales.

El rendimiento general del dispositivo destaca gracias a la integración del procesador Exynos 2400, cuyo soporte avanzado para aplicaciones de IA posibilita gráficos fluidos y una respuesta impecable durante juegos exigentes. Para complementar, la batería de 4.900 mAh asegura autonomía prolongada –ideal para jornadas completas de uso–, mientras que la pantalla de alta resolución, capaz de alcanzar hasta 1.900 nits con la tecnología Vision Booster, facilita la visualización precisa en diferentes condiciones de luz.

Galaxy S25 FE. (Samsung)

El apartado de refrigeración también ha sido optimizado: la cámara de vapor, ahora un 13% más grande y dotada de tecnología Liquid TIM, eleva la eficiencia en la disipación de calor durante las sesiones de juego intensas. Este avance permite al usuario aprovechar al máximo el hardware sin riesgos de sobrecalentamiento, incrementando la durabilidad y el rendimiento sostenido del equipo.

Unido a esto, la estructura del Galaxy S25 FE presenta un diseño de solo 7,4 mm de grosor, alojando un módulo de cámara triple con lente principal de 50 MP, ideal para experiencias en realidad aumentada.

Samsung y sus siete años de actualizaciones

Más allá del hardware, uno de los diferenciales que plantea Samsung para el Galaxy S25 FE es la política de respaldo a largo plazo. El equipo contará con siete años de actualizaciones de software y seguridad.

Esto subraya la disposición de la empresa por potenciar la inteligencia artificial aplicada a escenarios cotidianos, asegurando que los usuarios dispongan de una experiencia sólida y actualizada durante gran parte del ciclo de vida del producto.