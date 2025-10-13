Tecno

Conoce todos los beneficios de la función NFC del teléfono y cómo activarla

El uso del celular como llave digital y boleto inteligente agiliza el tránsito, facilita la gestión de permisos y lo convierte en un centro de control seguro para espacios y aparatos conectados

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Es una herramientas disponible en
Es una herramientas disponible en la mayoría de dispositivos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de NFC en los teléfonos ha redefinido la manera en que los usuarios interactúan con su círculo inmediato, al permitir desde pagos digitales hasta el control de accesos y la gestión de dispositivos inteligentes.

Esta tecnología, cuyo nombre proviene de las siglas en inglés de Near Field Communication, se distingue por su capacidad de establecer una comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos compatibles, lo que facilita operaciones cotidianas de forma rápida y segura.

A diferencia de otras tecnologías como el WiFi o el Bluetooth, que permiten la conexión entre dispositivos a distancias mayores, el NFC está diseñado para la interacción instantánea entre dispositivos que se encuentran muy próximos entre sí.

Otras conexiones inalámbricas se enfocan
Otras conexiones inalámbricas se enfocan en distancias largas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una herramienta idónea para situaciones que requieren inmediatez y seguridad, como los pagos sin contacto o la autenticación de accesos. Su activación se realiza pulsando la letra N que aparece al lado de otras conexiones inalámbricas.

Cómo realizar pagos digitales a través del NFC del teléfono

Uno de los usos más extendidos del NFC es el pago digital. Al acercar el teléfono a una terminal compatible, el usuario puede completar una transacción sin necesidad de introducir claves manualmente ni manipular dinero en efectivo o tarjetas físicas.

Este procedimiento no solo agiliza el proceso de compra, sino que reduce el contacto físico, un aspecto valorado en contextos donde la higiene es prioritaria. Además, el sistema emplea credenciales cifradas almacenadas en el chip del dispositivo, lo que da una protección adicional frente a fraudes y clonaciones.

El pago sin contacto es
El pago sin contacto es una de sus mayores ventajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad se refuerza aún más mediante la autenticación biométrica, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, que añade una capa extra antes de autorizar cualquier pago.

Por este motivo, tanto las plataformas bancarias como las empresas fintech han incorporado el NFC en sus sistemas, valorando su comodidad y robustez en seguridad.

De qué forma el NFC del teléfono permite gestionar el acceso a ciertos sitios

El potencial del NFC se extiende a la gestión de accesos. Según expertos en ciberseguridad de ESET, esta tecnología permite administrar el ingreso a espacios restringidos, como edificios, habitaciones de hotel o eventos privados, mediante credenciales virtuales configuradas en el teléfono.

Puede ser una alternativa segura
Puede ser una alternativa segura a otras formas de ingresar a un lugar restringido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo con acercar el dispositivo a un lector compatible para abrir puertas automáticamente, eliminando la necesidad de llaves físicas o tarjetas plásticas.

Este sistema facilita la renovación o revocación remota de permisos y mantiene un registro electrónico de los accesos, lo que incrementa la seguridad y la eficiencia en la gestión.

Cómo transferir archivos de un celular a otro a través de NFC

La transferencia de archivos pequeños, como contactos, enlaces web, fotos o videos, se simplifica con el NFC. Al aproximar dos teléfonos compatibles, la información se intercambia de manera automática, sin requerir configuraciones complejas ni aplicaciones externas.

Esta funcionalidad resulta muy útil en reuniones, para compartir datos de redes sociales o para el envío ágil de información profesional entre colegas. El proceso, al limitar la comunicación a dispositivos cercanos, minimiza los riesgos de interceptación y refuerza la privacidad.

Qué otros beneficios ofrece el uso del NFC del celular

Ha sido aplicado para pagar
Ha sido aplicado para pagar el pasaje de bus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito del transporte público, el NFC ha transformado la experiencia de los usuarios al permitir que tarjetas o teléfonos funcionen como boletos digitales.

El acceso a estaciones se agiliza, porque solo es necesario acercar el dispositivo a un lector para validar el viaje, lo que reduce la manipulación de efectivo o tiquetes impresos y contribuye a una mayor fluidez en el tránsito.

Asimismo, la integración del NFC en productos inteligentes ha abierto nuevas posibilidades para los consumidores. Muchas etiquetas ubicadas en envases o artículos permiten acceder a información exclusiva, promociones o instrucciones adicionales simplemente acercando el teléfono a la etiqueta.

De este modo, los fabricantes pueden ofrecer datos directos y optimizar la atención al cliente, mejorando la interacción con la marca.

Temas Relacionados

NFCTeléfonoCelularLlave digitalSeguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo hacer llamadas de WhatsApp desde la computadora: requisitos y paso a paso

La versión de escritorio de WhatsApp incorpora llamadas de voz y video cifradas, brindando a usuarios laborales y personales una alternativa práctica, privada y eficiente, sin depender exclusivamente del teléfono móvil ni sacrificar calidad en la comunicación

Cómo hacer llamadas de WhatsApp

Un MacBook salvó la vida de un ejecutivo: detuvo una bala durante un asalto en Brasil

En un episodio inusual, una computadora portátil de Apple absorbió el impacto de un disparo, protegiendo a un ejecutivo chino durante un robo armado en São Paulo

Un MacBook salvó la vida

Verdad o mito: qué tan cierto es que el celular carga más rápido en modo avión

Desactivar conexiones inalámbricas y emplear accesorios de calidad puede disminuir hasta un 25% el tiempo necesario para completar la batería, y evita riesgos y prolonga la vida útil del teléfono

Verdad o mito: qué tan

Cuál es el precio de bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas este día

Las monedas digitales han tenido comportamientos mixtos en las últimas horas

Cuál es el precio de

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un adolescente fue detenido por

Un adolescente fue detenido por el crimen de una chica de 14 años en una fiesta clandestina en Quilmes

Cómo impacta la maca peruana en la salud si se incorpora en la dieta diaria

Cuáles fueron los destinos más elegidos durante el fin de semana largo

Waldo Wolff viajó a Israel y compartió su emoción por la liberación de los rehenes

Un testigo del doble femicidio en Córdoba brindó detalles estremecedores del accionar de Pablo Laurta el día del hecho

INFOBAE AMÉRICA
Líderes mundiales celebraron el intercambio

Líderes mundiales celebraron el intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza

Ex senador uruguayo fue acusado de ser un explotador y abusador sexual de menores y de crear una banda para salvarse

A una semana del balotaje en Bolivia, el 20% del electorado no ha definido su voto

La existencia del hambre es una decisión política

La interminable ovación que recibió Donald Trump en el parlamento israelí tras la liberación de rehenes y el cese del fuego

TELESHOW
Cinthia Fernández celebró su cumpleaños

Cinthia Fernández celebró su cumpleaños con Roberto Castillo y las hijas de ambos: el sorpresivo regalo de lujo

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en la cuenta regresiva de su boda: “Gracias por cuidarme”

Los sugestivos mensajes de Nacho Castañares a Ángela Torres que luego borró y despertaron rumores de romance

Julieta Ortega contó el motivo de salud por el que Palito tuvo que suspender su show en Paraná

Soledad Pastorutti celebró su cumpleaños por partida doble: show a sala llena y la icónica visita de Mirtha Legrand