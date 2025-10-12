Vida útil del smartphone: cómo detectar el desgaste y alargar el funcionamiento del celular

El verdadero impacto del uso intensivo en la vida útil de los smartphones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso intensivo de dispositivos móviles impacta directamente en su rendimiento, pero también en la duración de sus componentes internos y del sistema operativo. La vida útil del smartphone está condicionada por factores como el desgaste progresivo de las piezas, el estado de la batería y la disponibilidad de soporte de software.

Cuánto tiempo de vida útil tiene un smartphone

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, un teléfono bien cuidado podría mantener su funcionalidad hasta cinco años, siempre que el usuario adopte buenos hábitos y evite conductas que aceleren su deterioro.

Uno de los problemas más habituales es desconocer el momento adecuado para renovar el celular. Algunos usuarios continúan usando el dispositivo pese a evidentes señales de falla, lo que suele traducirse en un funcionamiento deficiente y mayores gastos a largo plazo.

El desgaste de baterías y componentes, junto con la saturación de memoria y la falta de soporte de software, condicionan la longevidad y el rendimiento de los teléfonos móviles - (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la OCU, anticipar la sustitución del teléfono puede evitar pérdidas de información, retrasos y costos imprevistos asociados a la reparación.

Señales que indican un desgaste en el teléfono móvil

El primer indicador de desgaste proviene del rendimiento general. Un smartphone comienza a mostrar lentitud al ejecutar aplicaciones o abrir archivos, experimenta bloqueos recurrentes y retrasa las respuestas táctiles. Estas señales evidencian saturación del sistema operativo, falta de actualizaciones o daño físico en el procesador y la memoria interna.

Expertos en tecnología resaltaron que los síntomas de agotamiento no deben ignorarse, ya que pueden derivar en fallas críticas e incluso en la imposibilidad de recuperar los datos almacenados.

Otro factor determinante en la vida útil del celular es el estado de la batería. Las baterías de litio, incorporadas en la mayoría de los teléfonos inteligentes, están sujetas a procesos químicos que reducen su capacidad de carga con el tiempo.

Cómo detectar el momento ideal para renovar el celular - (Imagen ilustrativa Infobae)

La OCU precisa que tras algunos años el funcionamiento se resiente por una menor autonomía, lo que obliga a recargar el dispositivo varias veces al día o a utilizarlo de forma conectada a la corriente. La caída abrupta en la duración de la carga o el apagado inesperado revelan la necesidad de reemplazar la batería o considerar un nuevo equipo si la reparación no resulta viable.

Otro factor que reduce el desempeño del smartphone

El almacenamiento también es relevante. La saturación de memoria con fotos, videos o aplicaciones ralentiza el sistema y contribuye al calentamiento excesivo del dispositivo. Los especialistas recomiendan desinstalar programas innecesarios y transferir archivos a servicios en la nube para optimizar el rendimiento y disminuir la carga sobre el hardware.

La OCU ha indicado que la falta de espacio libre reduce la vida útil y puede provocar daños en la memoria interna, resultando en la pérdida de información importante para el usuario.

Un aspecto fundamental para prolongar la funcionalidad es la política de actualizaciones que ofrecen los fabricantes. El soporte de software, incluyendo parches de seguridad y mejoras del sistema operativo, determina si el celular puede seguir utilizándose de forma segura y eficiente.

La clave para prolongar la vida del móvil reside en los hábitos y el soporte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En promedio, los teléfonos con soporte extendido pueden seguir activos durante seis o incluso siete años. Se recomienda priorizar dispositivos de marcas reconocidas que ofrezcan garantía de actualizaciones periódicas, ya que un sistema desactualizado incrementa el riesgo de vulnerabilidades y ataques informáticos.

La protección física es otro elemento crítico. Un celular expuesto a caídas, humedad o temperaturas extremas sufre daños irreversibles en la pantalla, la placa base o los circuitos internos. El uso de fundas de calidad, protectores de pantalla y evitar exponer el dispositivo a condiciones adversas contribuye a alargar su vida útil y minimizar reparaciones costosas.

El momento de reemplazar el celular no depende solamente del mal funcionamiento. Si el teléfono deja de recibir actualizaciones o la batería muestra signos de deterioro irreversible, conviene planificar su sustitución siguiendo medidas para proteger la privacidad.