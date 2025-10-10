Google presenta una herramienta de IA que permite probarse zapatos virtualmente antes de comprarlos

Google te permite probarte zapatos antes de comprarlos por internet. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial continúa transformando la manera en que interactuamos con los productos digitales, y ahora Google ha dado un paso más con la incorporación del “Modo IA” en su buscador. Esta actualización no solo cambia la forma en que los usuarios encuentran información, sino también cómo experimentan las compras en línea.

Entre las novedades más llamativas se encuentra una función que permite probarse zapatos de manera virtual directamente desde la app de búsqueda. Gracias a la inteligencia artificial, los usuarios podrán ver cómo se verían usando diferentes modelos de calzado, desde zapatillas deportivas hasta sandalias o tacones.

La herramienta ya está disponible en Estados Unidos y promete extenderse a más países en los próximos meses. Su objetivo es mejorar la experiencia de compra digital y reducir uno de los principales problemas del comercio electrónico: las devoluciones por tallas o estilos equivocados.

Probar zapatos sin salir de casa

La nueva función de Google utiliza modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de generar imágenes realistas a partir de una sola fotografía. Para utilizarla, los usuarios deben subir una imagen de cuerpo completo, y el sistema se encargará de superponer los zapatos seleccionados de forma natural, ajustando el ángulo, la iluminación y las proporciones.

Este sistema no requiere subir una foto específica de los pies ni información adicional, ya que la IA analiza automáticamente la estructura corporal para adaptar el calzado de manera precisa. El resultado es una imagen que muestra cómo lucirían los zapatos en la persona, lo que permite comparar diferentes modelos y estilos antes de realizar una compra.

Una vez generada la imagen, el usuario puede guardarla o compartirla para pedir opiniones. De esta manera, la función busca replicar la experiencia de probarse calzado en una tienda física, pero desde la comodidad del hogar.

Con el Modo IA de Google puede probarte zapatos antes de comprarlos por Internet.

Tecnología que evoluciona desde Doppl

El sistema que impulsa esta función deriva de la tecnología presentada por Google a mediados de año con su aplicación Doppl, una plataforma basada en IA que permitía probarse ropa de marcas populares como Zara, Mango o H&M.

En esa primera versión, los usuarios podían subir una foto y visualizar cómo lucirían diferentes prendas ajustadas a su silueta. El éxito del experimento llevó a Google a integrar la herramienta directamente en su motor de búsqueda, haciendo más accesible la experiencia sin necesidad de usar aplicaciones externas.

Ahora, el mismo concepto se aplica al calzado, ampliando las posibilidades del comercio digital con resultados más precisos y una experiencia más inmersiva. Según Google, la herramienta no se limita a superponer imágenes, sino que utiliza modelos tridimensionales y técnicas de aprendizaje automático para recrear detalles como textura, brillo y profundidad.

Un impulso para el comercio electrónico

La iniciativa de Google busca resolver uno de los mayores desafíos del e-commerce: la alta tasa de devoluciones. De acuerdo con estudios del sector, más del 40% de las devoluciones de ropa o calzado se deben a que los productos no se ajustan como el cliente esperaba.

Con esta nueva herramienta, Google pretende ofrecer una experiencia de compra más segura y personalizada, reduciendo la incertidumbre al elegir tallas o estilos. Además, al integrarse con la búsqueda visual, los usuarios pueden descubrir productos, ver cómo se verían con ellos puestos y comprar directamente desde la misma plataforma.

Por ahora, la función está disponible solo en Estados Unidos, pero se prevé su expansión a mercados como Canadá, Japón y Australia, tal como ocurrió con las pruebas virtuales de ropa.

IA al servicio de la experiencia del usuario

La apuesta de Google por incorporar inteligencia artificial en todos sus productos marca un cambio importante en la interacción digital. El buscador deja de ser solo una herramienta para encontrar información y se convierte en un asistente visual capaz de facilitar decisiones cotidianas.

Con esta nueva tecnología, el gigante tecnológico busca acercar el comercio electrónico a una experiencia más humana, donde el usuario puede visualizar, decidir y comprar con confianza. La era de las devoluciones por error de talla o gusto podría estar llegando a su fin gracias a la inteligencia artificial.