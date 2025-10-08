El algoritmo de TikTok transforma la forma en que los argentinos eligen y reservan sus viajes

TikTok revoluciona la planificación de viajes en Argentina, convirtiéndose en la principal fuente de inspiración para millones de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación de viajes en Argentina ha experimentado una transformación profunda a partir de la TikTok. Hoy, el proceso de elegir un destino o diseñar un itinerario comienza mucho antes de llegar al aeropuerto: se inicia en la pantalla del teléfono móvil, donde el contenido generado en esta red social se ha convertido en el principal motor de inspiración y decisión para millones de usuarios.

De acuerdo con datos de TikTok Insights, el 84% de los usuarios argentinos consulta contenido turístico al menos una vez al mes en la plataforma y un 66% la considera su fuente más útil de inspiración para viajar. Este fenómeno se traduce en una mayor inclinación a la acción: quienes exploran opciones en TikTok tienen 2,6 veces más probabilidades de reservar una experiencia tras consultar la aplicación.

El impacto de la red social se refleja también en la frecuencia y anticipación de los viajes: los usuarios argentinos de TikTok realizan en promedio 2,4 viajes al año y suelen planificar con más de cuatro meses de antelación.

El algoritmo de TikTok es percibido como el más eficaz para mostrar contenido relevante, una opinión compartida por el 64% de los usuarios de redes sociales en el país. Esta confianza ha consolidado a la plataforma como el punto de partida para la organización de viajes: uno de cada tres usuarios argentinos recurre a TikTok para buscar información y planificar sus desplazamientos. En 2024, la categoría “Vlogs y Turismo” se ubicó entre las cinco más consultadas a nivel local, lo que evidencia la centralidad de este tipo de contenido en la experiencia digital de los viajeros.

Hashtags turísticos en TikTok

El alcance de los hashtags turísticos en TikTok es notable. #Turismo superó los 1.000 millones de visualizaciones en 12 meses, con cerca de 70.000 contenidos creados; #Viajes alcanzó casi 875 millones de vistas, #Vacaciones sumó 450 millones y #TravelTok llegó a 108 millones. A escala global, #TravelTok acumuló 22.000 millones de visualizaciones en el último año, con 2 millones de contenidos publicados.

El atractivo del contenido turístico en la plataforma no reside únicamente en lo visual. Si bien los paisajes y vistas naturales captan la atención por su fuerza estética, la autenticidad es el factor que genera mayor engagement. La cultura local, expresada a través de festivales, tradiciones y bailes, establece una conexión emocional profunda con los usuarios. La gastronomía típica, desde platos tradicionales hasta la comida callejera, se convierte en un eje central de la conversación digital, despertando curiosidad e interés.

Además, los consejos prácticos, itinerarios sugeridos y recomendaciones de “gemas ocultas” aportan valor concreto y se comparten con frecuencia dentro de la comunidad.

El efecto de este tipo de contenido en las decisiones de viaje es contundente. El 75% de los usuarios argentinos de TikTok afirma que la plataforma les permite descubrir nuevas propuestas turísticas, mientras que el 67% la utiliza para mantenerse actualizado sobre temas de viajes y un 46% busca ofertas y promociones.

Algunos destinos han experimentado un crecimiento exponencial de visitantes tras volverse virales en TikTok. Un caso paradigmático es Ksamil, Albania, un pequeño pueblo costero que, tras la difusión de videos mostrando sus playas y ambiente relajado, registró un aumento del turismo de hasta 500%. El contenido viral incluyó coreografías, vistas marinas y escenas de la vida local.

Otro ejemplo es Roccaraso, Italia, una estación de esquí de 1.500 habitantes que vivió un episodio de overtourism luego de que un video destacara ofertas económicas para escapadas a la nieve. Así las cosas, se estima que más de 10.000 turistas llegaron en un solo día, lo que generó una presión significativa sobre la infraestructura local.