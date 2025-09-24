¿Vas a viajar con gadgets?: descubre las mochilas más prácticas y seguras de 2025

Una de las opciones para proteger gadgets y facilitar el recorrido es la Mochila ICON. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy en día, viajar implica mucho más que elegir qué ropa llevar o preparar documentos; El creciente uso de gadgets y dispositivos electrónicos exige contar con mochilas de viaje seguras, organizadas y resistentes. Tanto para nómadas digitales como para viajeros ocasionales, existen modelos diseñados específicamente para proteger portátiles, cámaras, tablets y otros accesorios, con compartimentos y materiales especializados.

A continuación, se presentan cinco mochilas de viaje ideales para mantener tus equipos tecnológicos organizados y resguardados en cualquier destino.

Mochilas de viaje: opciones para proteger gadgets y facilitar el recorrido

Una de las opciones para proteger gadgets y facilitar el recorrido es la Mochila ICON, que combina un diseño aerodinámico con una variedad de compartimentos internos, ideales para portátiles de 15 pulgadas, tablets y accesorios como cables o discos duros. Sus bolsillos laterales y superiores, junto con la selección de colores, la hacen funcional y estética.

Mochila ICON. (mochilerostv.com)

La Lowepro StreetLine BP 250 es una alternativa compacta y delgada, pensada para el transporte diario y la fotografía. Ofrece el sistema FlexPocket extraíble para guardar equipo fotográfico básico y suficiente espacio para un portátil de 13 pulgadas. Incluye arnés acolchado y cinturón para comodidad en jornadas largas.

Por otra parte, la Thule Subterra sobresale por su protección contra golpes y su diseño amigable para el viajero moderno. Permite llevar tanto MacBook de 15 pulgadas como tablets, con acceso bidireccional y compartimento extraíble. Es preciso señalar que cuenta con bolsillo frontal expandible y sistema de doble cadena.

Por otro lado, la Peak Design Everyday es valorada por el sistema FlexFold, que permite adaptar el volumen interno según se transporten cámaras, lentes o más objetos. El sistema MagLatch en la parte superior posibilita ajustar rápidamente el tamaño, y sus tejidos son resistentes al agua, asegurando el contenido en condiciones adversas.

Mochilas Lowepro StreetLine BP 250, Thule Subterra y Peak Design Everyday. (Composición Infobae: mochilerostv.com)

Finalmente, la Lowepro Flipside AW II se caracteriza por la durabilidad y adaptabilidad. Este modelo integra mejoras en los tejidos y diseños de adaptadores para diferentes dispositivos, manteniendo la facilidad de acceso y seguridad propias de la línea Flipside.

Cada uno de estos modelos ofrece prestaciones particulares, por lo que la elección dependerá del perfil del viajero, la cantidad y el tipo de gadgets, y el nivel de protección que se busque para los equipos electrónicos en cada viaje.

Mochila Lowepro Flipside AW II. (mochilerostv.com)

Cómo puedes proteger tus gadgets mientras viajas por destinos turísticos

Proteger los gadgets durante viajes o recorridos turísticos es fundamental para evitar daños, robos o extravíos. Utilizar mochilas o fundas acolchadas y resistentes al agua ayuda a resguardar dispositivos como cámaras, computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes de golpes, humedad y condiciones climáticas adversas. Además, es recomendable guardar los aparatos en compartimentos internos y mantener siempre el equipaje a la vista.

Al explorar sitios concurridos o de alta afluencia, se aconseja usar cierres de seguridad y evitar sacar los gadgets en zonas poco seguras. También conviene respaldar información importante en la nube o dispositivos externos, minimizar el uso de redes Wi-Fi públicas y activar bloqueos con contraseña o huella digital, garantizando así mayor protección y tranquilidad durante el viaje.

Proteger los gadgets durante viajes o recorridos turísticos es fundamental para evitar daños, robos o extravíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomendaciones seguir para mantener la batería de tus gadgets al viajar en avión

Antes de viajar en avión, es recomendable cargar completamente la batería de todos tus gadgets, como smartphones, portátiles, tablets y cámaras, para asegurar su funcionamiento durante el viaje y evitar inconvenientes ante posibles retrasos o escaladas. Lleve siempre los cargadores originales y, de ser posible, una batería externa (power bank) aprobada por las aerolíneas, respetando los límites de capacidad permitidos en el equipaje de mano.

Durante el vuelo, active el modo avión en sus dispositivos para reducir el consumo energético y prolongar la autonomía de la batería. Evite el uso intensivo de aplicaciones que exigen muchos recursos o mantenga las pantallas encendidas por mucho tiempo. Si la aeronave cuenta con tomas USB o enchufes, verifique su funcionamiento y utilice cargadores adecuados. Así, garantizarás que tus gadgets estén disponibles y listos al llegar a tu destino.