Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país (REUTERS)

La llegada de turistas a Cuba se derrumbó en el primer trimestre del año y profundizó la crisis de uno de los sectores más importantes para la economía de la isla, tras la escasez de combustible y la suspensión de vuelos internacionales.

Entre enero y marzo, Cuba recibió 298.057 visitantes extranjeros, una cifra que representó una caída del 48% frente al mismo período de 2025, según datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

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El descenso se acentuó en marzo, cuando arribaron al país 35.561 turistas, uno de los registros más bajos de los últimos años, de acuerdo con las cifras oficiales.

El retroceso golpeó a una actividad clave para la generación de divisas en la isla. El turismo constituye la segunda fuente de ingresos en moneda extranjera y, hasta enero, ocupaba a más de 300.000 personas en una población total de 9,6 millones de habitantes.

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La caída alcanzó a los principales mercados emisores de visitantes.

Canadá, históricamente el principal origen del turismo hacia Cuba, registró 124.794 visitantes en el trimestre, lo que marcó una baja del 54,2% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

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También se redujeron con fuerza las llegadas desde Rusia, con una caída del 37,5%, y desde la comunidad cubana residente en el exterior —en su mayoría radicada en Estados Unidos—, que descendieron 42,8%.

El descenso se acentuó en marzo, cuando arribaron al país 35.561 turistas, uno de los registros más bajos de los últimos años, de acuerdo con las cifras oficiales (REUTERS)

El deterioro del sector no respondió únicamente a la coyuntura de este año, sino que se inscribió en una tendencia de largo plazo.

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Entre 2019 y 2025, los ingresos por turismo en Cuba se redujeron cerca de un 70%, según cálculos elaborados a partir de cifras oficiales. Ese período incluyó el impulso inicial derivado del deshielo diplomático con Estados Unidos, seguido por el impacto de la pandemia de covid-19 y el posterior endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Antes incluso del bloqueo energético impuesto por Washington en enero de este año, la actividad turística ya mostraba señales de debilitamiento. Según los datos disponibles, el sector acumulaba entonces una baja del 17,8%, con retrocesos en todos los mercados históricos.

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Durante 2025, las llegadas desde Canadá disminuyeron 12,4%, mientras que las de los cubanos residentes en el exterior retrocedieron 22,6%. En el caso de Rusia, la caída alcanzó el 29%, y en el de Alemania llegó al 50,5%.

La situación se agravó tras el anuncio oficial realizado en febrero sobre la escasez de combustible destinado a la aviación. Luego de esa comunicación, aerolíneas de Canadá, Rusia y Europa informaron la suspensión temporal de sus vuelos a la isla, aunque no precisaron una fecha para la reanudación de las operaciones.

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Entre 2019 y 2025, los ingresos por turismo en Cuba se redujeron cerca de un 70%, según cálculos elaborados a partir de cifras oficiales (REUTERS)

La interrupción de conexiones aéreas internacionales incidió de forma directa en la reducción del flujo de visitantes durante marzo, cuando el volumen de arribos quedó en uno de los niveles más bajos registrados en años recientes.

A diferencia de otros destinos del Caribe, Cuba no logró recuperar la dinámica turística previa a la pandemia. Mientras otras economías de la región recompusieron parte de su flujo internacional de viajeros, la isla continuó con cifras deprimidas, afectada además por el incremento de la presión estadounidense durante el primer mandato de Donald Trump entre 2017 y 2021.

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El impacto de la escasez energética tampoco se limitó al turismo.

El bloqueo sobre el suministro de combustible afectó además otros sectores generadores de divisas para la economía cubana, entre ellos la exportación de servicios médicos, la producción de níquel y la industria del tabaco, tres áreas relevantes para el ingreso de moneda extranjera.

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(Con información de AFP)