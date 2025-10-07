Tiktoker “cansado de esperar” por GTA 6 acosa a desarrolladores saliendo de las oficinas de Rockstar

El usuario, conocido como "backonboulevard", viajó hasta las oficinas de Rockstar en Edimburgo. (Composición Infobae)

Un viaje inesperado a Edimburgo ha desatado la polémica en la comunidad gamer: un tiktoker conocido como backonboulevard se desplazó hasta las oficinas de Rockstar North en Escocia para confrontar directamente a los desarrolladores de GTA 6. Su objetivo, según declaró en un vídeo publicado en redes sociales, era obtener respuestas sobre la fecha de lanzamiento y el próximo tráiler del esperado videojuego.

La acción incluyó perseguir e increpar a empleados a la salida de su trabajo, lo que generó una oleada de críticas y condenas en plataformas como X y TikTok, donde la mayoría de los usuarios calificaron el comportamiento como inaceptable.

El incidente quedó registrado en un vídeo en el que el propio creador de contenido afirmó: “Estamos en directo desde Edimburgo. Volé hasta aquí porque estoy cansado de esperar respuestas”. En las imágenes, se observa cómo el tiktoker se acerca a los trabajadores de Rockstar North, quienes optaron por ignorar sus preguntas. Lejos de desistir, el usuario llegó a seguir a algunos empleados mientras se alejaban del lugar. Ante la avalancha de comentarios negativos que recibió en su publicación, el tiktoker defendió sus acciones y argumentó: “No es acoso, solo soy un periodista haciendo preguntas”.

Captura: @GameRoll_/X

La reacción de la comunidad de fans de GTA no tardó en manifestarse. En redes sociales, los mensajes de desaprobación se multiplicaron, con usuarios que calificaron el vídeo de “asqueroso” y “absolutamente lamentable”.

Algunos incluso sugirieron que el tiktoker debería enfrentar consecuencias legales por acoso. Un aficionado relató: “El último desarrollador al que abordó estaba aterrorizado, no podía decir nada porque arriesgaba su empleo, y este tipo gritándole por la espalda… increíble que nadie llamara a la policía”. Cuentas especializadas en la saga, como @GTABase, también intervinieron para pedir calma y respeto hacia los trabajadores: “Todos estamos emocionados, pero los desarrolladores solo hacen su trabajo y no pueden compartir nada. No hagas esto. Es raro y peligroso”.

Este episodio ocurre en un contexto de alta expectación y creciente frustración entre los seguidores de la franquicia, quienes llevan años aguardando el lanzamiento de GTA 6. El juego tiene previsto su estreno para el 26 de mayo de 2026, pero los rumores sobre posibles retrasos han alimentado la ansiedad de los fans. La falta de información oficial y la prolongada espera han generado un clima de impaciencia, que en algunos casos deriva en comportamientos extremos como el protagonizado por backonboulevard.

GTA 6 es uno de los títulos más esperados de la compañía de videojuegos. (YouTube: Rockstar Games)

Cambios recientes en Rockstar North y el futuro de la saga

A la espera del nuevo título, Rockstar North ha experimentado cambios significativos desde el lanzamiento de GTA V en 2013. El estudio ha lanzado Red Dead Redemption 2 y ha consolidado el éxito de GTA Online, pero también ha visto la salida de figuras clave. Entre ellas, Lazlow Jones, responsable de los contenidos de las estaciones de radio del juego, y Leslie Benzies, quien abandonó la compañía tras una disputa legal y fundó su propio estudio.

Uno de los cambios más relevantes ha sido la marcha de Dan Houser, guionista histórico de la saga, quien dejó Rockstar en 2020. Houser confirmó recientemente que no ha participado en la historia ni en el desarrollo de personajes de GTA 6, marcando así un punto de inflexión en la narrativa de la franquicia. “GTA VI no tendrá una historia que haya escrito yo, o un conjunto de personajes que haya desarrollado yo. Creo que será emocionante. El juego será genial, estoy seguro de ello”, expresó en una entrevista, subrayando que tras haber escrito los últimos diez u once títulos de la saga, considera que su ciclo en GTA ha concluido.

Mientras la comunidad sigue pendiente de novedades y el desarrollo del juego avanza en medio de grandes expectativas, el incidente en Edimburgo ha recordado que la presión y el acoso no aceleran el proceso creativo ni benefician a quienes esperan con entusiasmo el próximo capítulo de Grand Theft Auto.