GTA 6 tendría una restricción que dejaría a muchos jugadores por fuera

Rockstar implementará verificación de edad obligatoria en GTA VI para cumplir regulaciones internacionales. (YouTube: Rockstar Games)

Grand Theft Auto VI será uno de los momentos más importantes del gaming. Muchos esperan su llegada, pero un grupo de jugadores tendrán que cumplir un requisito: ser mayores de edad.

Mientras la comunidad mundial se prepara para el lanzamiento masivo previsto para el 26 de mayo de 2026, una filtración apunta a que Rockstar incluirá una verificación de edad obligatoria. Algo que surge especialmente para cumplir con diferentes regulaciones y evitar la exposición de los menores al contenido del juego, que es violento y con lenguaje sobre el consumo de drogas.

Cómo será la verificación de edad en GTA VI

Hasta ahora, la serie Grand Theft Auto solo contemplaba la clásica pregunta sobre fecha de nacimiento al acceder a sus contenidos. Cualquier jugador podía superar ese filtro indicando una edad acorde, sin mayor control por parte de la compañía.

Sin embargo, las recientes regulaciones como la ley de seguridad en línea del Reino Unido exigen mucho más que un formulario básico para garantizar que los menores no accedan a títulos inadecuados para su edad.

La filtración sobre la verificación de edad en GTA VI genera preocupación por la privacidad de los datos personales. (Rockstar Games)

Diversas filtraciones, atribuidas al respetado dataminer Tez2, han revelado que Rockstar ya está probando un sistema de verificación de edad mucho más rigurosa, pensado para estrenarse primeramente en GTA Online y ajustarse a las nuevas directrices europeas.

Esta medida, en principio limitada al modo online, podría implementarse tan pronto se lance la nueva versión multijugador del esperado GTA VI.

Tal como han anticipado, la compañía buscaría adelantarse “a cualquier polémica o cambios legales en los distintos mercados antes del lanzamiento de GTA VI”, anticipando los posibles escenarios regulatorios del futuro y forzando a las grandes franquicias de videojuegos a modificar sus prácticas de acceso.

El nuevo sistema implicaría que los usuarios deberán validar su edad utilizando documentos oficiales reconocidos por el Estado. A diferencia de los procesos previos, la verificación pasa a ser una comprobación real de identidad, similar a la que ya funciona en plataformas digitales sometidas a normativas estrictas en países como China.

El sistema de verificación se probará primero en GTA Online y podría bloquear el acceso a funciones clave del juego. (Rockstar Games)

Por ejemplo, plataformas de gaming en Asia han implementado controles que solicitan desde fotografías del documento nacional de identidad hasta validaciones cruzadas con bases de datos oficiales para constatar la edad del jugador.

Las filtraciones recientes muestran capturas de pantalla del proceso, con una pestaña de “verificación de edad” dentro del menú de ajustes de GTA Online. Al acceder, se solicita información personal y, tras la carga de los datos, el sistema los valida en tiempo real.

Si surgen errores —por ejemplo, problemas con la documentación— el sistema informa que el proceso se encuentra bajo revisión o indica una falla, bloqueando temporalmente el acceso.

Entre las opciones reveladas en los menús de ajustes, destacan:

Verificar edad

Acceso en línea (activar/desactivar)

Acceso a la tienda (activar/desactivar)

Subidas a Snapmatic (activar/desactivar)

Este despliegue irá mucho más allá de la mera declaración voluntaria, obligando al usuario a presentar una identificación oficial para continuar usando funciones clave del juego. En caso de no facilitar los datos requeridos o si la persona resulta menor de edad, se desactivará el acceso a características esenciales del modo online, con la posibilidad de bloquear el acceso a GTA Online en su totalidad.

El proceso de validación será en tiempo real y bloqueará el acceso si hay errores o documentación insuficiente. (Rockstar)

El temor de los jugadores por sus datos

La noticia, aunque todavía no confirmada oficialmente por Rockstar, ha causado malestar entre numerosos jugadores ante la obligación de entregar documentos personales a grandes compañías tecnológicas.

Gran parte de la preocupación no gira estrictamente en torno a ser mayor o menor de edad, sino sobre la cesión de datos privados y la exposición de la identidad real ante una empresa internacional.

La propia filtración reconoce el punto de quiebre: “no hablamos de un simple formulario con fecha de nacimiento, sino que parece que Rockstar exigiría hasta una verificación real de identidad”.

