Estudiantes de un colegio del Perú llegaron a la final internacional del torneo de Minecraft

El colegio Augusto Weberbauer lleva a Perú a la final internacional de los Intercolegiales de Minecraft

El colegio Augusto Weberbauer de Lima logró una clasificación histórica al obtener un lugar en la final internacional de los Intercolegiales de Minecraft, una competencia impulsada por Globant que busca promover habilidades digitales entre adolescentes de América Latina.

En la edición 2025, Franco Fisfalen, David Brandariz, Adrian Alayo y Philip Bramberger integran el equipo que se impuso en la etapa local, convirtiéndose en los representantes de Perú para la fase decisiva del torneo.

Qué es el torneo de los Intercolegiales de Minecraft

Estudiantes peruanos usarán Minecraft para diseñar la ciudad del futuro y competir por el título internacional - crédito Globant

El certamen, que reúne a estudiantes de entre 12 y 15 años, atrajo este año a 289 equipos provenientes de 10 ciudades latinoamericanas, de los cuales solo 91 llegaron a la ronda competitiva oficial.

La final internacional, prevista para finales de octubre, enfrentará a los mejores conjuntos de Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay y Perú, con la exigencia de diseñar una pista callejera innovadora inspirada en sus respectivas ciudades. Solo diez equipos, uno por ciudad, compiten ahora por el título.

Durante la etapa nacional celebrada en las oficinas de Globant en Lima, los equipos participantes demostraron su destreza recreando circuitos oficiales de Fórmula 1 dentro del universo de Minecraft. La competencia integró tanto fases virtuales como presenciales, donde la creatividad, el trabajo colaborativo y la resolución de desafíos fueron claves.

La experiencia integra competencias técnicas, creatividad y trabajo en equipo, potenciando el desarrollo del talento digital juvenil en el país - crédito Globant

Los ganadores peruanos recibieron kits gamer como reconocimiento y ahora buscarán el máximo premio: licencias del motor Construct 3 y una clase magistral exclusiva en desarrollo de videojuegos.

Francisco Michref, director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de la empresa tecnológica, subrayó el propósito principal de los Intercolegiales: “Este torneo es mucho más que un juego, es una puerta de entrada para que los adolescentes exploren la creación tecnológica, desarrollen pensamiento crítico y trabajen en equipo”.

La competencia es parte de The Inspire Garage, el programa insignia de la empresa dedicado a incentivar la educación en áreas STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática.

Los finalistas nacionales reciben premios educativos y acceso a herramientas de desarrollo, consolidando el rol de la tecnología como motor del aprendizaje en el aula - crédito Globant

Videojuegos que ayudan al aprendizaje de los jóvenes

El impacto del torneo en los jóvenes va más allá del ámbito técnico. Para Sandy Flores, madre de uno de los integrantes del equipo, “la victoria fue una prueba del talento y la dedicación de estos jóvenes. Minecraft se transformó en un laboratorio de aprendizaje donde planificaron, debatieron y aplicaron conocimientos de matemáticas y comunicación efectiva bajo presión”.

La final de octubre exigirá a cada equipo diseñar una pista urbana desde cero, aplicando criterios de sostenibilidad, innovación y creatividad.

La presentación será híbrida: los estudiantes presentarán sus proyectos desde las oficinas de Globant en sus países y un jurado, compuesto por expertos del sector tecnológico, evaluará en simultáneo las propuestas. El equipo vencedor recibirá el título de Campeón Internacional de los Intercolegiales de Minecraft 2025.

El torneo de Minecraft en Perú: innovación, talento joven y educación digital en ascenso - crédito Globant

La convocatoria del torneo evidencia el creciente interés por acercar el aprendizaje digital al entorno escolar. Con más de 1500 colaboradores, operaciones en Lima y Arequipa, y una presencia consolidada en la región, la compañía tecnológica apuesta por impulsar el talento joven y fomentar la cultura STEAM en Perú.

El recorrido de los estudiantes del colegio Augusto Weberbauer hasta la final internacional no solo refleja el nivel competitivo y el compromiso dentro de las aulas, también simboliza la posibilidad de posicionar al país como referente en el uso educativo de la tecnología.

El desafío de la gran final en octubre pondrá a prueba las capacidades de los estudiantes y fortalecerá el espacio donde juego y aprendizaje convergen, escenario fundamental para la formación de la nueva generación digital. Minecraft, como plataforma interactiva, impulsa creatividad, pensamiento lógico y colaboración, y demuestra su valor tanto como herramienta educativa como ambiente recreativo para millones de usuarios en todo el mundo.