Cuatro prefijos que indican que una llamada perdida es una estafa y no debes devolverla

Los atacantes se aprovechan del instinto de la mayoría de no revisar la identidad del emisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las llamadas internacionales breves que vienen de números con prefijos de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria ha generado preocupación entre las autoridades de diferentes países, que advierten sobre el riesgo de responder o devolver este tipo de comunicaciones.

La Guardia Civil de España ha alertado que los ciberdelincuentes utilizan los códigos internacionales 353, 225, 233 y 234 para llevar a cabo la llamada “estafa de la llamada perdida”, una modalidad de fraude que puede derivar en pérdidas económicas y en la exposición de datos personales y financieros.

De qué forma opera la estafa de la llamada perdida y por qué es muy efectiva

El procedimiento de este fraude resulta directo y eficaz. Los estafadores realizan llamadas muy breves desde números con los prefijos mencionados, con la intención de que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla.

Al marcar al número que dejó el registro se genera un cargo en el plan de celular del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al devolver la llamada, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa de gran forma el costo de la comunicación, lo que genera ingresos directos para los delincuentes. Además, la elección de estos prefijos responde a la estrategia de evitar sospechas y aumentar la probabilidad de que la víctima caiga en la trampa.

La falta de información sobre los altos cargos asociados a las llamadas internacionales facilita que muchas personas sean víctimas de este engaño sin advertir el peligro.

Cuáles son las consecuencias de caer esta trampa telefónica

Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo tanto del país de origen del número como de la duración de la llamada.

Este tipo de fraude no solo afecta el bolsillo de las víctimas, sino que puede abrir la puerta a delitos más sofisticados, como el robo de identidad o el phishing, donde los delincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

El fraude de la llamada perdida puede derivar en robo de identidad y phishing, según advierten las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entonces, ante la diversificación de métodos empleados por los ciberdelincuentes, las autoridades insisten en la importancia de mantener la precaución tanto en el uso del teléfono como de las aplicaciones de mensajería, con el objetivo de evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.

Cómo evitar ser víctima de la estafa de la llamada perdida

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos extranjeros. Antes de responder, se debe buscar el número en internet para comprobar si ha sido reportado como fraudulento.

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que representa una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Es necesario actuar rápido en caso de dar información privada a un desconocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Por qué muchas estafas se realizan a través de la aplicación de WhatsApp

El fenómeno de las llamadas perdidas coincide con el incremento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más habituales se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Existen varias señales que indican que un mensaje es una trampa. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Asimismo, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Cómo reducir riesgos al responder mensajes en WhatsApp

La principal medida sugerida por las autoridades y la plataforma de Meta es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios.

El soporte de la aplicación recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos. Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas estafas.